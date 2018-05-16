HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

DHA YURT BÜLTENİ-15

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2018 18:51 | Son Güncelleme

Yunan Parlamento Başkanı Voutsis, Edirne'de tutuklu askerleri ziyaret etti YUNANİSTAN Parlamentosu Başkanı Nikolaos Voutsis, beraberindeki genel sekreter ve danışmanıyla birlikte, Edirne'de sınırı geçtikleri için tutuklanan 2 Yunan askeri cezaevinde ziyaret etti.

Yunan Parlamento Başkanı Voutsis, Edirne'de tutuklu askerleri ziyaret etti

YUNANİSTAN Parlamentosu Başkanı Nikolaos Voutsis, beraberindeki genel sekreter ve danışmanıyla birlikte, Edirne'de sınırı geçtikleri için tutuklanan 2 Yunan askeri cezaevinde ziyaret etti.

Yunanistan Parlamentosu Başkanı Nikolaos Voutsis beraberindeki Parlamento Genel Sekreteri Konstantinos Athanasion ve Parlamento Başkanı Diplomat Danışmanı Büyükelçi Spyridon Theocharopoulos ile birlikte, geçen Mart ayında Türk tarafına 253 metre geçtiği için tutuklanan Yunan askerler teğmen Angelos Mitretodis (25) ile astsubay çavuş Dimitris Kouklazis'i (29) kaldıkları Edirne Yüksek Güvenlikli F Tipi Cezaevi'nde ziyaret etti. Yunanistan'ın Edirne Konsolosu Sotiria Theochridi'nin de eşlik ettiği ziyaret yaklaşık 1.5 saat sürdü. Görüşmenin ardından Yunanistan Parlamentosu Başkanı Nikolaos Voutsis ve beraberindeki heyet, Yunanistan'ın Edirne Konsolosluğu'na geçti. Voutsis, burada gazetecilerin, "Bir açıklamanız olacak mı?" sorusuna ise "Hayır" cevabı verdi.

Ziyaret sırasında Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri cezaevi çevresinde geniş güvenlik tedbirleri aldı. Bölgeye gazeteciler yaklaştırılmadı.

Görüntü Dökümü:
-Konvoyun gelişi
-Parlamento başkanı
-Araçların geçişi
-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)-

=========================================

Elazığ'da, cadde ortasında kavga

ELAZIĞ'da, 4 kız, nedeni henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı cadde ortasında kavga etti. O anlar, kavgayı izleyen bir vatandaş tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi.

Elazığ merkez Gazi Caddesinde henüz bilinmeyen bir nedenle 4 kız cadde ortasında tartışarak kavga etmeye başladı. Kavga eden kızlardan biri, bir diğerinin saçını çekerek yerde sürüklerken, başka bir kız da yere düşen diğer kızla kavgasını sürdürdü. Kızların kavga anı ise, o anda orada bulunan vatandaşlardan biri tarafından cep telefonu ile saniye saniye kayıt altına alındı.

Görüntü Dökümü
-Kızların kavgaya başlaması anı
-Bir birinin saçını tutan iki kızın yere düşmesi
-Ayakta iki kız birbirinin saçını çekmesi
-Vatandaşların kavga eden kızları ayırması
-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)-

==========================================

Temsili mezuniyet belgesi alıp, kep attılar

MANİSA Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Salihli Meslek Yüksekokulu'nda 1 günlük eğitim alan otizm ve down sendromlu 33 öğrenci kep atıp, temsili mezuniyet belgelerini aldı. Otizm ve down sendromlu öğrencilerin aileleri kep atma töreninde duygu dolu anlar yaşadı.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Salihli Meslek Yüksekokulu ile Salihli Tüm Engelliler Derneği tarafından, Engelliler Haftası kapsamında, otizm ve down sendromlu 33 öğrenci için temsili olarak bir günlük eğitim düzenledi. Engelli öğrenciler, bir günlüğüne de olsa yüksekokulda derse girip, diğer öğrenciler gibi kantinden alışveriş yaptı. Gün boyu derslere giren engelli öğrenciler için daha sonra MCBÜ Salihli Meslek Yüksekokulu bahçesinde temsili mezuniyet töreni düzenlendi.

Törende konuşan CBÜ Salihli Yüksek Okul Müdürü Doç. Dr. İlkay Dilber, engelsiz bir üniversite olmayı ve tüm engellilerin yanında olmayı kendilerine ilke ve misyon edindiklerini belirterek, "Engelliler Haftası dolayısıyla Salihli'deki otizmli ve down sendromlu arkadaşlarımızı bir günlüğüne de olsa sınıflara aldık. Üniversite hayatını yaşattık, en güzel şekilde ağırlamaya çalıştık. Şimdi de bu tören ile onları mezun ediyoruz. Onların yapabilecekleri belki sınırlıdır. Ama ufukları çok geniştir. O yüzden sadece bir gün değil her zaman önlerindeki engellerin yüreklerdeki engellerin kalktığı güzel bir dünyayı onlar için arzuluyorum. İyi ki mezun oldular, iyi ki mezun ettik onları" dedi.

Salihli Tüm Engelliler Derneği Başkanı Gülçin Kocatürk de otizm ve down sendromlu 33 kişinin bugün bir üniverse öğrencisinin yaptığı her şeyi yaşarak güzel bir gün geçirdiğini dile getirerek, "Bu nedenle yüzleri gülüyor. Aileleri de çok mutlu oldu. Daha ne isteyebiliriz ki" diye konuştu.

Konuşmaların ardından MCBÜ Salihli Meslek Yüksek Okul Müdürü Doç. Dr. İlkay Dilber, AK Parti Salihli İlçe Başkanı Selçuk Dinç ve CHP Salihli İlçe Başkanı İsmet Kocabıyık tarafından temsili eğitim gören otizm ve down sendromlu 33 öğrenciye mezuniyet belgeleri dağıtıldı. Tören temsili mezuniyet belgelerini alan öğrencilerin keplerini fırlatmasıyla sona erdi. Törende, kep atan otizmli ve down sendromlu öğrencilerin aileleri duygu dolu anlar yaşadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Temsili mezuniyet töreninden görüntü
-Temsili mezuniyet belgelerinin dağıtılması ve kep atılmasından görüntü
- CBÜ Salihli Yüksek Okul Müdürü Doç. Dr. İlkay Dilber'in konuşması
-Salihli Tüm Engelliler Derneği Başkanı Gülçin Kocatürk'ün konuşması
-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Emre SAÇLI / SALİHLİ (Manisa), (DHA)

===========================================

PARTNERSaldırı anı saniye saniye görüntülendiSaldırı anı saniye saniye görüntülendi
Taksim Meydanı'nda 2 bin kişilik iftar masası kurulduTaksim Meydanı'nda 2 bin kişilik iftar masası kuruldu
Temsili mezuniyet belgesi alıp, kep attılarTemsili mezuniyet belgesi alıp, kep attılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Meryem Uzerli'ye Cannes şoku! Kimse oralı olmadı

Meryem Uzerli'ye Cannes şoku! Kimse oralı olmadı

Son dakika: Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca'ya uyuşturucu davasında hapis şoku!

Son dakika: Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca'ya uyuşturucu davasında hapis şoku!

BM'de büyük skandal! Toplantıyı terk etti

BM'de büyük skandal! Toplantıyı terk etti

CHP'de sıcak gelişmeler! Kemal Kılıçdaroğlu yerini Kani Beko'ya veriyor

CHP'de sıcak gelişmeler! Kemal Kılıçdaroğlu yerini Kani Beko'ya veriyor

Dünya bu iddiayı konuşuyor! 'Erdoğan'a suikast için Türkiye'ye geldiler'

Dünya bu iddiayı konuşuyor! 'Erdoğan'a suikast için Türkiye'ye geldiler'

Putin emir verdi! Akdeniz'de savaş sesleri...

Putin emir verdi! Akdeniz'de savaş sesleri...

İlginizi Çekebilir

Müdürden aracını durduran polislere: Sen kim oluyorsun lan

Müdürden aracını durduran polislere: Sen kim oluyorsun lan

'Laiklik elden gidiyor' sözleriyle sosyal medyayı sallayan Süleyman Çakır'a AK Parti 'sahip çıktı'

'Laiklik elden gidiyor' sözleriyle sosyal medyayı sallayan Süleyman Çakır'a AK Parti 'sahip çıktı'

24 Haziran seçim sonuçları için son anket

24 Haziran seçim sonuçları için son anket

Barış Atay gözaltına alındı

Barış Atay gözaltına alındı

Abdüllatif Şener’den Erdoğan’a sert sözler: Ben onu başbakan yaptım!

Abdüllatif Şener’den Erdoğan’a sert sözler: Ben onu başbakan yaptım!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce FOX TV'de Fatih Portakal'ın sorularını yanıtlıyor

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce FOX TV'de Fatih Portakal'ın sorularını yanıtlıyor

FETÖ'nün Beytepe Jandarma Okullar Komutanlığı davasında rekor tutuklama! 85 sanığa hapis cezası!

FETÖ'nün Beytepe Jandarma Okullar Komutanlığı davasında rekor tutuklama! 85 sanığa hapis cezası!

İsrail, Türk Maslahatgüzarı Deniz'i Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı

İsrail, Türk Maslahatgüzarı Deniz'i Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı

Fatih Portakal'ın canlı yayında sert sözlerle seslendiği İzmir Atatürk Lisesi Müdürü görevden alındı

Fatih Portakal'ın canlı yayında sert sözlerle seslendiği İzmir Atatürk Lisesi Müdürü görevden alındı

Gaziantep iftar vakti 2018: İftara ne kadar kaldı? (2018 Ramazan İmsakiyesi)

Gaziantep iftar vakti 2018: İftara ne kadar kaldı? (2018 Ramazan İmsakiyesi)

Erzurum iftar vakti 2018: İftara ne kadar kaldı? (2018 Ramazan İmsakiyesi)

Erzurum iftar vakti 2018: İftara ne kadar kaldı? (2018 Ramazan İmsakiyesi)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.