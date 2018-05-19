DHA YURT BÜLTENİ-15

TIR'a çarpan otomobil ikiye bölündü; 3 kadın öldü, 2 kişi ağır yaralı (2)

KAHRAMANMARAŞ'ta tomruk yüklü TIR'a arkadan çarpıp ikiye bölünen otomobildeki 3 kadın öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kahramanmaraş-Göksun karayolundaki Beşoluk mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, önünde ilerleyen tomruk yüklü TIR'a arkadan çarptı. Çarpmayla birlikte ikiye bölünen otomobildeki 3 kadın olay yerinde yaşamını yitirdi, 2 kişi de ağır yaralandı. İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık görevlisi sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)

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Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü ehliyetsiz çıktı

ANTALYA'da, polisin 'dur' ihtarına uymayan ve kovalamaca sonunda yakalanan motosiklet sürücüsünün ehliyeti olmadığı, bu yüzden kaçtığı ortaya çıktı.

Olay, Kepez ilçesi Şelale Mahallesi'nde meydana geldi. Polis ekipleri, rutin kontroller sırasında İbrahim B.'nin kullandığı 15 EG 396 plakalı motosiklete 'dur' ihtarında bulundu. Polisin ihtarına uymayan İbrahim B., motosikletiyle kaçmaya başladı. Polisin tüm ikazlarına rağmen durmayan İbrahim B. yolcusu M.Ş.'nin de hayatını tehlikeye atarak önce ara sokaklarda sonra bölünmüş yolda ters şeritten kaçmaya devam etti. Yaklaşık 45 dakika kaçan ikili daha sonra motosikleti yol kenarına bırakarak yaya kaçmaya başladı. Gelen takviye ekiplerin de desteğiyle İbrahim B. ve M.Ş. yakalandı. Suç kaydı bulunmayan ikiliden sürücü İbrahim B.'nin ehliyeti olmadığı, bu nedenle kaçtığı ortaya çıktı. Sürücüye 'ehliyetsiz araç kullanmak' ve 'kent trafiğini tehlikeye sokmaktan' cezai işlem uygulandı.