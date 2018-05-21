DHA YURT BÜLTENİ-15

Mersin'de, polisten uyuşturucu şebekesine darbe MERSİN’de, farklı illerden getirdikleri yüksek miktarlarda uyuşturucu maddelerini 'torbacılar' aracılığıyla sattıranlara yönelik operasyon düzenlendi. Mersin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 3 ay süren teknik takipli çalışma sonuç verdi. Farklı illerden getirdikleri yüksek miktarlarda uyuşturucu maddelerin torbacıları aracılığı ile satışını yapan suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda 14 kişi yakalandı. Operasyonda 65 kilogram esrar, 109 ecstasy hap, 30 gram metamfetamin ve 4 gram kokain ele geçirildi. Sorgulanan sanıklar mahkemeye çıkartılırken 3 kişi tutuklandı, 11 kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Zanlıların verdiği ifadeden yola çıkan ekipler 2’nci bir operasyon yaptı. Operasyon kapsamında eş zamanlı olarak 14 kişi yakalandı. 15 bin 948 ecstasy hap, 85 gram esrar, 1 sahte nüfus cüzdanı ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 8130 TL para ele geçirildi. Mahkemeye çıkartılan zanlılardan 8 kişi tutuklanırken diğer sanıklar tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Emniyet Müdürlüğü'nün girişi

- Emniyet Müdürlüğü'nün bina görüntüsü

- Zanlılar emniyetten çıkartılırken

- Zanlılar götürülürken

- Zanlılar araca bindirilirken

- Zanlılar adliyeye götürülürken

- Genel ve detay görüntüler (BOYUT:100,59 mb) (SÜRE:01,19 DK)

Haber-Kamera: MERSİN, (DHA) ===================================== 'Barışın polisi' Diyarbakır'da gençler ve çocuklarla buluştu TÜRKİYE'de farklı kentlerde 30 yıldan beri terör ve istihbarat birimlerinde görev yapan Birinci Sınıf Emniyet Müdürü ve Polis Başmüfettişi olup, sanatsal faaliyetleri ile bilinen ve halk arasında 'barışın polisi' olarak adlandırılan Ahmet Sula, Diyarbakır'da çocuklar ve gençlere sanatı anlatmak üzere kültür merkezinde bir konferans verdi. Ahmet Sula, Güneydoğu programı kapsamında Diyarbakır'a geldi. Sula, ilk durağı olan kentte, 700 çocuk ve gençten oluşan grupla buluştu. Yurt içi ve dışında çok sayıda sergi açan Sula, sanatını bu kez Diyarbakırlılara düzenlediği konferansta sergiledi. Çocuklar için tiyatro, gençler için müzik ve bazı yetişkin gruplar için de resim sergisini anlatan Sula, programına katılanları kendine hayran bıraktı.

Ziyaretiyle ilgi olarak konuşan Sula, genellikle olumsuz olaylarının yansıtıldığını ve bu ön yargıları kırmak için ise seminer, eğitim ve konferans verdiğini söyledi. Sula,"Terörle Mücadele Daire Başkanlığı'nda görevliyken bir toplantıya gelmiştim. Bu şehrin ne kadar mukaddes olduğunu anladım. Bilgileri öğrenince bu kez sevgim artmaya başladı. Diyarbakır'da terörden mağdur olan kişiler çok fazla. O yüzden burada bunu hissedince buradaki gençlerle bu mübarek ramazan ayında buluştum. Bugünün zemini 4 yıl önce atıldı aslında. Gençler zannettikleri ile hakikati ayırt etmelidir" dedi. 'DİYARBAKIR İÇİN GENÇLER YETİŞECEK' Diyarbakır için bir hayırseverin kalıcı bir yardımda bulunması çabalarının olduğunu ve bu sayede destek olarak gençlerin yetişmesinde önemli rol oynayacağını dile getirdi. Sula, "İyi bir sanatçı olmak için, sanatçı ustanı geçeceksin ama kendini de geçecek bir usta yetiştirmeliyiz. Bu sebeple Diyarbakır'da Terörle Mücadele ekipleriyle görüşüyorum. Gençler için güzel işler yetiştirmek için" diye konuştu.

Diyarbakır'daki programının ardından Sula, bölgedeki kentlerini sırayla gezerek öğrenciler ve yetişkinlerle bir araya gelecek. Görüntü dökümü:

-Konferans

-Katılımcılar

-Öğrenciler

-Ahmet Sula ile röportaj

-Genel ve detay Haber-Kamera: Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA) ================================================= Irmakta kaybolan Samet'i arama çalışması 3'üncü gününde (2)

İL JANDARMA KOMUTAN YARDIMCISI OLAY YERİNDE Antalya İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Muharrem Kurtoğlu, Antalya'nın Manavgat ilçesinde, ailesiyle gittikleri piknikte Manavgat Irmağı'na düşerek, kaybolan Samet Durmuş Vurkun'un bulunmasına yönelik arama çalışmalarını denetledi. Manavgat İlçe Jandarma Komutanı Kürşat Kutalmış Şenol'la birlikte JAK ve Sahil Güvenlik timlerinin ikmal noktasına gelen Albay Kurtoğlu, tüpleri bittiği için geri gelen dalgıçlardan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

HİÇBİR ŞÜPHE KALMAMASI İÇİN TEKRAR ARAMA YAPILDI

JAK mensubu dalgıçlar, hedeflenen faaliyet alanının neredeyse tamamını taradıklarını, herhangi bir şüphe kalmaması için, çocuğun kaybolduğu noktaya sabah yeniden dalarak arama yaptıklarını belirtti. Kurtoğlu'na ırmakta çok güçlü bir dip akıntı olduğu şeklinde bilgi veren dalgıçlar, Sahil Güvenlik unsurlarının da ırmakta sualtı arama robotuyla arama yaptıklarını ve yukarıdan aşağıya tarayarak geldiklerini söyledi. Manavgat İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Kürşat Kutalmış Şenol'un önerisi üzerine Albay Muharrem Kurtoğlu, can yeleği giyerek botla olay yerinde de incelemede bulundu.

BABAYA 'GEÇMİŞ OLSUN' DİLEĞİ

Samet Durmuş Vurkun'un babası İbrahim Vurkun'a da geçmiş olsun dileğini ileten Albay Kurtoğlu, "Arkadaşlarımız canla başla oğlunu bulmak için çalışıyor. İnşallah çok kısa sürede sonuç alırız. Sizin de acınız bir nebze olsun hafifler" dedi.

DENİZDE DE ARAMA YAPILDI

İlçe Jandarma Komutanı Kürşat Kutalmış Şenol, küçük çocuğu arama çalışmalarının Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları tarafından denizde de sürdürüldüğünü belirtti.

Saat 16.00'da elektrik üretimi amacıyla ırmağa Oymapınar ve Manavgat barajlarından su bırakılması nedeniyle arama çalışması sonlandırıldı.