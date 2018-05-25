DHA YURT BÜLTENİ - 15

YEMİN TÖRENİNE GİDEN AİLE KAZA YAPTI: 1'İ ÇOCUK 5 YARALI BURDUR 58'inci Piyade Eğitim Alay Komutanlığı'nda vatani görevini yapan oğlunun yemin törenine katılmak için Bartın'dan gelen Ahmet Barışık'ın (51) kullandığı otomobilin hafriyat kamyonuyla çarpıştığı kazada, aynı aileden 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında, kent merkezindeki Manastır Kavşağı'nda meydana geldi. Bartın'dan, 58'inci Piyade Eğitim Alay Komutanlığı'ndaki oğlunun yemin törenine katılmak için Burdur'a gelen Ahmet Barışık'ın kullandığı 34 SNG 03 plakalı otomobil, İsmail Bilgin (66) yönetimindeki hafriyat kamyonuyla çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle sürücülerinin kontrolünden çıkan araçlar, refüje savruldu. Kazada, otomobil sürücüsü Ahmet Barışık, eşi Celile (52), gelinleri Nebahat ile (24) Hürmüz (22) ve torunu Elif Yağmur (3) çeşitli yerlerinden yaralandı.

Kazayı görenlerin araçtan çıkardığı yaralılar için 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi. İhbarla gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar, ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı. Yaralılardan hayati tehlikesi bulunan Hürmüz Barışık'ın vatani görevini yapan ve ismi öğrenilemeyen askerin eşi olduğu, Elif Yağmur'un ise Nebahat Barışık'ın kızı olduğunu belirtildi.

Kazadan yara almadan kurtulan kamyon sürücüsü İsmail Bilgin, işlemleri için polis merkezine götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kaza yerindeki ambulans

- Kazaya karışan otomobil

- Kazaya karışan kamyon

- Yoldaki trafik

- Hastane önündeki ambulanslar

- Detay HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) =============================================== İNCE, DUMLUPINAR'DA MHP'Lİ BELEDİYE İÇİN YAPILACAK TESİSİN TEMELİNİ ATTI CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde CHP'li Ankara Yenimahalle Belediyesi tarafından MHP'li Dumlupınar Belediyesi için yaptırılacak olan Konukevi ve Sosyal Tesis'in temelini attı. Uşak'tan Kütahya'nın Dumlupınar ilçesine gelen Muharrem İnce, ilçe meydanında düzenlenen mitinge katıldı. Kalabalığa hitaben konuşma yapan İnce, "Sendikalarımız, okullarımız, her şey bölündü. Köylülerimiz bölündü ve şehitlerimiz bölündü. Şehitler ve gaziler arasında ayrımcılık yapıldı. Şimdi biz yeniden bu milleti toparlamak için yeniden ayağa kaldırmak için 81 milyonun cumhurbaşkanı olmak için 4 Mayıs'ta parti rozetini çıkarttım, Türk bayrağı rozeti taktım. Allah'ın izni, halkın isteği ile 24 Haziran'da cumhurbaşkanı seçildiğimde herkesi kucaklayacağım. Projemiz 3 B. Barışacağız, hepimiz barışacağız. Türk-Kürt yok, Alevi- Sünni yok, sağcı-solcu yok, AK Parti CHP'li yok. 81 milyon var. Amacımız insanları birleştirmek. Bir büyük şemsiye altında toplamak, uzlaşmayı sağlamak. 2; ekonomik olarak büyüyeceğiz ve sonra daha sonra adil bölüşeceğiz. Bu 3 B'yi de 3 Y ile yapacağız. 1; yönümüz beli olacak, bizi Avrupa'dan da kopardılar, Suriye'den de kopardılar. Biz Avrupa Birliği'ne girmek istiyoruz, zenginleşmek istiyoruz, refah içinde yaşamak istiyoruz, özgürlük içinde yaşamak istiyoruz, gelişmiş bir demokraside yaşamak istiyoruz. 2; yöntemimiz belli olacak. Hukuk devleti, evrensel kurallar, özgürlükler. İsteyen istediği gibi giyinecek, başörtülü kardeşim ister sokakta, ister evde, isterse devlet dairesinde nasıl giyinirsen giyin kimse karışmayacak. Bir de yeni bir yönetime ihtiyacımız var. Bir güçlü lidere ihtiyacımız var, tek adama değil."

'SEÇİMİ BEKLEME YARIN HEMEN VER HADİ' Muharem İnce, 3 bin 600 katsayısını hemen verilmesini isteyerek, "Dün diyor ki Sayın Erdoğan; 'Polislere, öğretmenlere 3 bin 600 katsayısını vereceğiz.' 16 yıldır neredesin? Şimdi Muharrem İnce çıktı meydana dedi ki; 'Polise, öğretmene, din görevlisine, hemşireye 3 bin 600'ü vereceğim' dedi. 16 yıl sonra mı aklın başına geldi? Peki, seçimi bekleme o zaman kanun hükmünde kararname ile hemen yarın ver hadi" diye konuştu. Muharrem İnce, konuşmasının ardından CHP'li Ankara Yeni Mahalle Belediyesi tarafından MHP'li Dumlupınar Belediyesi için yaptırılacak olan Konukevi ve Sosyal Tesis'in temeli Yeni Mahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve Dumlupınar Belediye Başkanı Niyazi Tezcan ile birlikte butuna basarak attı. İnce, daha sonnra ilçeden ayrıldı. Görüntü dökümü

- Temel atma töreni Oğuzhan KILIÇ/DUMLUPINAR (Kütahya), (DHA) ====================================== AHMETLİ'DE DOLU TARIM ARAZİLERİNE ZARAR VERDİ MANİSA'nın Ahmetli ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu yağışı, tarım arazilerinde zarar yol açtı.

Ahmetli ilçesinde dün (perşembe) akşam başlayan sağanakla birlikte yaklaşık 20 dakika süren dolu, özellikle tarım arazilerinde zarara yol açtı. Ahmetli ilçesinde Özellikle Ataköy, Yaraşlı, Kargın, Derici, Seydiköy ve Karaköy mahallelerinde dolu yağışı nedeniyle ekili alanlar, meyve ve sebze bahçeleri büyük zarar gördü. Ahmetli Ziraat Odası Başkanı Adnan Uysal, yağışların Ahmetli'de ve bazı kırsal mahallelerindeki tarım alanlarında zarara yol açtığını belirtti. Uysal, "Bazı bölgelerde ciddi hasar var. Ancak ne kadar olduğu, yapılacak tespitlerden sonra belli olacak. Bazı bölgelerde tahminlere göre bağlarda yüzde 80 zarar meydana gelmiştir. Gece de etkili olması beklenen yağışa karşı çiftçilerimizin duyarlı olmasını bekliyoruz. Kırsalda çok yoğun gök gürültüsü ve yağış var. Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmasınlar" diye konuştu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Dolunun vurduğu tarım arazileri Haber- Kamera: Doğan ÇİZMECİ / AHMETLİ (Manisa), (DHA) ======================================= Bursa'da şiddetli yağış su baskınlarına neden oldu