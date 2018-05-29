DHA YURT BÜLTENİ-15

ERDOĞAN: BAY KEMAL, BUNU TOPUN AĞZINA SÜRDÜ CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin partisinin yönetimine talip olan ve kongreyi kazanamayan bir isim olduğunu belirterek, "Bay Kemal'in aday olamamasının sebebi şu; Kazanamayacağını biliyor. Bunu topun ağzına sürdü işi bitirelim diye" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçim çalışmaları kapsamında Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine geldi. İstanbul'dan helikopterle ilçeye gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra seçim otobüsüne binerek cadde ve sokaklarda kendisini bekleyenleri selamladı. Erdoğan'a Çorlu ziyaretinde Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu da eşlik etti. Binlerce kişinin katıldığı Atatürk Heykel Meydanı'nda partililer üzerinde Erdoğan'ın fotoğrafının bulunduğu dev afiş açarak elleri üzerinde gezdirdi. Trakya'da Ak Parti olarak beklentilerin gerisinde kaldığını ifade eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, suçlu olarak da kendilerini gördüklerini belirterek, "Trakya'da beklentilerimizin gerisinde kaldık. Elbette biz sorunu vatandaşta aramıyoruz, biz muhalefet gibi sandıkta istediği sonucu alamayınca hakaret eden bir siyasi parti değiliz. Asla da olmadık, iğneyi kendimize batırdık. Önce kendimizi hesaba çektik. Demek ki Çorlu, Tekirdağ ve Trakya'da kendimizi daha iyi anlatmalıyız. Bize göre Çorlu, Tekirdağ Ak Parti'nin kalesi olması gereken yerdir. Bu mitingimizin bir dönüm noktası olmasını diliyorum. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Çorlu ve Tekirdağ'da da yeni bir başlangıç yapacağımıza inanıyorum" dedi.

'İNCE, İNCE ÖĞRETECEĞİZ' Miting alanındaki dev ekranlardan Kanal İstanbul ve şehir hastanelerinin inşaat ve tanıtım görüntülerini izlettiren Erdoğan, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi eleştirerek, şunları söyledi: "29 Ekim'den sonra yeni İstanbul'u tanıyacaksınız, İstanbul'dan dünyanın ilk üçü içerisinde olan havalimanının açılışını yapacağız. Yılda 90 milyon yolcu kapasitesi olacak, 2023'de 150 milyona çıkacak. Başkan adaylarından biri ne diyor 'havalimanıyla uğraşmam'. Sen ne işle uğraşırsın. 'Bütçede para yok bunlar Kanal İstanbul'u yapıyor' diyor. Para olunca iş kolay. Dünyaya biz bunu dersini verdik. BOT denilen kamu-özel ortaklığı denilen PPP sistemi Şimdi anlaşılan o ki bu işleri bilmiyor, ona 'ince ince' öğreteceğiz. Sayın İnce. Yavuz Sultan Selim, havaalanını aynı sistemle yapıyoruz. Dünya buraya hayran kalacak, turist sayısı patlayacak. Görünce 'İstanbul'a gidilmez de nereye gidilir?' diyecek. Bakınız biz kaç tane havalimanı teslim aldık 26, sonra ne yaptık sayısını 55'e çıkardık. Bunları biz yaptık. İstanbul ile birlikte 9 havalimanı daha yapıyoruz. İstiyoruz ki benim vatandaşım, Ayşe'm, Fatma'm, evinden arabasına atlasın yarım saatte havalimanına gitsin, oradan da 1 saate herhangi bir şehre gitsin. Biz hangi çağda yaşıyoruz ya. Ama beyefendi 'Buna para ayıramam' diyor. Farkımız bu. Bay Kemal bu işten anlamaz."

'BAŞ USTALIK DÖNEMİNE HAZIRLANIYORUZ' Merkez Bankası döviz rezervini 27,7 milyar dolardan 110 milyar dolara çıkardıklarını ifade eden Erdoğan, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığım çıraklık dönemimdi. Başbakanlık dönemimiz kalfalık dönemimiz oldu, ustalık dönemimiz oldu. Cumhurbaşkanlığı dönemimiz de ustalık döneminin devamı oldu. Şimdi de baş ustalık dönemine hazırlanıyoruz" dedi. İNCE'NİN KONUŞMASINI İZLETTİRDİ, ELEŞTİRDİ Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin adayı Muharrem İnce'nin CHP'nin 36'ncı olağanüstü kongresinde Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdiği görüntüleri meydandaki dev ekranlardan izlettirdi. CHP'nin derdinin Türkiye'yi yönetmek olmadığını söyleyenn Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanamayacağını bildiği için Cumhurbaşkanlığı adaylığına Muharrem İnce'yi sürdüğünü söyledi. Erdoğan, "Biz Türkiye'yi büyütmenin, ekonomimizi kalkındırmanın, milletimize en üst düzeyde hayat standartları sağlamanın gayretindeyiz. Muhalefetin adayları ne yapıyor peki? Biz daha müreffeh, daha güçlü bir gelecek vizyonu ortaya koyarken, muhalefetin adayları koskoca bir hiç vadediyor. Bunların derdi Türkiye'yi yönetmek falan değil, bunlar daha kendi partilerinin iç mücadelesinden, iç kavgalarından çıkamamışlar. Türkiye'nin yönetimine talip oluyorlar. Cumhurbaşkanı adayı kendi partisinde kongre kazanamamış bir isim. Bay Kemal'in aday olamamasının sebebi şu; Kazanamayacağını biliyor. Bunu topun ağzına sürdü işi bitirelim diye" diye konuştu.

Erdoğan, Tekirdağ'da yaptıkları yatırımları da anlattı. Görüntü Dökümü

-------------------------

-Miting alanı

-Alana gelen vatandaşların üst araması

-Alana gelenler

-Çatılardaki Özel Harekat polisleri

- Pankartlardan görüntü

-Helikopterlerden görüntü

-Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Engin ÖZMEN- Mehmet YİRUN- Ruhan YALÇIN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- ===================================================== BAŞBAKAN YILDIRIM, ÇAKIRSÖĞÜT JANDARMA KOMANDO TUGAY KOMUTANLIĞI'NDA İFTAR YAPTI "Fırat'ın batısında artık ülkemizi rahatsız edecek bir terör unsuru kalmadı" Başbakan Binali Yıldırım, terörle mücadeleye değinerek, "Terör artık can çekişiyor. İnşallah bu topraklarda hiçbir terör örgütü olmayana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Fırat'ın batısında artık ülkemizi rahatsız edecek bir terör unsuru kalmadı. Ama doğuda yapılanma devam ediyor. Şunu herkesin bilmesini istiyorum; milletimizin güvenliği konu olunca, toprak bütünlüğü söz konusu olunca, Fırat'ın doğusu, batısı hiç fark etmez. Terör neredeyse gider yerinde yok ederiz. Bu kadar açık söylüyorum" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Şırnak Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı'ndaki askerlerimizle biraraya gelerek iftar yaptı. Başbakan Yıldırım, "Şahlanan Türkiye'nin ayağına terör zincirleri vurulmak istendi. Sınırlarımız ötesinde bir şer kuşağı oluşturularak Türkiye köşeye sıkıştırılmak istendi. Hatırlayın, İran sınırından başlayarak Akdeniz'e kadar yeni bir şer kuşağı oluşturma gayreti hem de dost müttefik bildiğimiz bir takım ülkelerin desteği ile yapılmaya çalışıldı. Ama hesabı yanlış yaptılar. Onların hesap edemediği, Türk milletinin istiklaline ve bağımsızlığına olan düşkünlüğü. Karşımızdakinin kim olduğunun önemi yok. Ülkemize milletimize karşı herhangi bir tehdit olduğunda 7'den 70'e bu ülkenin evlatları alçaklara gereken karşılığı vermeye hazır. İşte kahraman Mehmetlerimiz bunu söylüyor. Türkiye yenilmez, vatan bölünmez. Sizler, Türk milleti olduğu sürece bize hiçbir iç-dış düşman bir şey yapamaz" ifadelerini kullandı. "TERÖR ARTIK CAN ÇEKİŞİYOR" Terörle mücadeleye değinen Başkan Yıldırım, "35 yıldır bu mücadeleyi veriyoruz. Ne yazık ki enerjimizin bir kısmını bu yolda harcadık. Yollar, tüneller yaptık, patlattılar. İş makinalarını yaktılar. Ama inatla, onlar yıktı biz yaptık. Sonunda biz kazandık. Ülkemizin her karış toprağına millet hakim. Terör artık can çekişiyor. İnşallah bu topraklarda hiçbir terör örgütü olmayana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Fırat'ın batısında artık ülkemizi rahatsız edecek bir terör unsuru kalmadı. Ama doğuda yapılanma devam ediyor. şunu herkesin bilmesini istiyorum; milletimizin güvenliği konu olunca, toprak bütünlüğü söz konusu olunca, Fırat'ın doğusu-batısı hiç fark etmez. Terör neredeyse, gider yerinde yok ederiz. Bu kadar açık söylüyorum. Tüm milleti sizin arkanızda ve duacınızdır. Bu mücadelenin kilit taşı sizsiniz. Sizler, güçlü, moral olarak iyi olduğunuz sürece, millet güçlü morallidir. Mehmetçiklerimiz, sizler sevdiklerinizin ve ailelerinizin bize emanetisiniz. Bu vatan da sizlere emanettir" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

-----------------------

-Yıldırım'ın konuşması

-Detaylar Haber: ŞIRNAK (DHA) ======================================================= PKK'LI TERÖRİSTLER, KARAKOLA MALZEME TAŞIYAN KAMYONU YAKTI, SÜRÜCÜYÜ KAÇIRDI DİYARBAKIR'ın Hani ilçesinde bir karakola erzak taşıyan kamyonu durduran PKK'lı teröristler, aracı yaktıktan sonra sürücüyü kaçırdı. Yanan araca müdahale etmeye giden itfaiye ekiplerine de ateş açtıkları belirtilen teröristlerin etkisiz hale getirilmesi ve kaçırılan sürücünün kurtarılması için bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı. Hani ilçesine bağlı Topçular köyünde bulunan karakola erzak ve malzeme taşıdığı belirtilen ve plakası ile sürücüsünün adı öğrenilemeyen kamyon, saat 16.30 sıralarında PKK'lı bir grup terörist tarafından kırsal alanda durduruldu. Sürücüyü indiren teröristler, kamyonu ateşe verdi. Teröristler ardından sürücüyü kaçırdı. Olayın duyulması üzerine kamyondaki yangını söndürmek için bölgeye giden itfaye araçlarına da teröristler tarafından ateş açıldı. Kamyon tamamen yandıktan sonra teröristlerin bölgeden kaçtığı öğrenildi. Kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi ve kaçırılan sürücünün kurtarılması için bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Haber: Diyarbakır, (DHA) ================================================= BAKAN ÖZLÜ: 15 TEMMUZ'DA BAŞARILI OLAMAYANLAR, ŞİMDİ EKONOMİYİ GÖZLERİNE KESTİRDİ BİLİM, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, şer odaklarına ve ortaklarına geçit vermeyeceklerini belirterek, "15 Temmuz'da başarılı olamayanlar, şimdi ekonomiyi gözlerine kestirdi. 24 Haziran seçimlerinden önce kur oyunlarıyla bizi vurmaya çalışıyorlar" dedi. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Karabük'te Nafiz Kayalı Gençlik Merkezi'nde partisinin milletvekili adaylarının tanıtım toplantısına katıldı. Recep Tayyip Erdoğan ile çıktıkları yolda tarihi başarılara imza attıklarını belirten Özlü, "Gerek bölgesindeki, gerekse dünyadaki olayları ve gelişmeleri izleyen pasif bir ülke olmadık. Hem bölgesel, hem küresel gelişmelerin aktif aktörü, yön belirleyen, güçlü oyuncu pozisyonumuzu her dönem koruduk. Bize bu pozisyonu siyasi istikrarımız ve dolayısıyla ekonomik gücümüz verdi. İşte Türkiye'nin bu güçlü duruşunu, daha da sağlamlaştırmak için milletimizin de onayıyla yeni sistemi getirdik. 24 Haziran’dan sonra geçeceğimiz yeni sistemle Türkiye için yepyeni bir dönem başlayacak. İnşallah o dönemi de AK Parti iktidarında, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın başkanlığında, Ak kadrolar ile yürüyeceğiz" dedi.

25 Haziran'dan itibaren Türkiye'nin yeni sistemle yönetileceğini belirten Özlü, "Türkiye, AK Parti iktidarı ile siyasi istikrarın ne kadar hayati öneme sahip olduğunu gördü. İşte bu istikrar, yeni sistemde çok daha önemli hale gelecek. Çünkü yeni sistemi, büyük ve güçlü Türkiye hedefine, çok daha hızlı koşabilmek için getirdik. Bu yeni sistemde, meclis ile cumhurbaşkanı ne kadar ahenk ve işbirliği içinde çalışırsa, Türkiye o kadar kazanacak. Bunun için 24 Haziran'da cumhurbaşkanlığını kazanmak kadar, Meclis'te çoğunluğu elde etmek de hayati önemdedir. Ak kadrolara iki sorumluluk birden düşüyor. Biri liderimiz, cumhurbaşkanımız ve adayımız Recep Tayyip Erdoğan'ı başkan yapmak ki onu başkan yapacağız. Diğeri AK Parti'yi Meclise güçlü bir şekilde taşımak" diye konuştu. Özlü, seçimin Türkiye'nin dönüm noktası olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu: "Türkiye’nin ilerlemesine, büyümesine, yükselmesine set çekmek isteyenler de bunu gayet iyi biliyor ve biliyorlar ki AK Parti'nin iktidarda, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın başta olmadığı bir Türkiye, onların hayal ettiği Türkiye'ye daha yakın olacak. Onun için ellerinden geleni yapıyorlar. Onca girişimleri başarısız olsa da bir kez daha bizi güçsüzleştirmeye çalışıyorlar. 15 Temmuz'da başarılı olamayanlar, şimdi ekonomiyi gözlerine kestirdi. Tam da 24 Haziran seçimlerinden önce kur oyunlarıyla bizi vurmaya çalışıyorlar. Muhalefet, oynanan bu açık oyuna karşı durmak yerine AK Parti ve Erdoğan düşmanlıkları nedeniyle alkış tutuyor. Çünkü dertleri Türkiye değil. Tek dertleri var, o da Erdoğan'sız ve AK Parti'siz bir Türkiye. Ama biz ne bu şer odaklarına, ne de onların ortaklarına geçit vermeyeceğiz."

Bakan Özlü daha sonra AK Parti Karabük İl Başkanlığı Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Nurettin Emlik'in hayatını kaybeden kızı Zeynep Uyanık'ın cenaze namazına katıldı. Özlü, cenazeden sonra da Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Mescier ve Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'yi makamında ziyaret etti. Görüntü Dökümü

---------------------------

- Bakan Özlü'nün toplantıda konuşmasından görüntü

- Toplantıdan detaylar

- Ziyaretlerden görüntü Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA) ================================================ BAŞBAKAN YARDIMCISI ÇAVUŞOĞLU: BUNLARIN GÖZÜNÜ KAN BÜRÜMÜŞ BAŞBAKAN Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa'da yaptığı konuşmada, "Bir FETÖ'cü de kalkmış ne yazmış biliyor musunuz sosyal medyadan; 'Acaba PKK niye terörist saldırılar düzenlemiyor? Bunun bana bir açıklamasını yapabilir misiniz?' diyor. Bunlar deli, deli. Bu kadar açık ve net. Bunların gözünü kan bürümüş" dedi. Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, AK Parti İl ve İlçe teşkilatları ile beraber seçim çalışmaları kapsamında Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde açılış ve temel atma törenlerine katılıp, esnaf ve vatandaşları ziyaret etti. Çavuşoğlu ilk programı olan Büyükorhan Entegre Devlet Hastanesi'nin temel atma töreninde yaptığı konuşmada, muhalefet partilerinin seçim beyannamelerini eleştirdi. Çavuşoğlu yaptığı konuşmada, "Öbür taraftaki beyannamelere, vaatlere bakıyorsunuz, içi boş. Ne vadediyorlar? Sizin 16 Nisan'da oylarınızla kabul ettiğiniz hükümet etme modeli değişikliğinin yeniden geriye getirilmesini vadediyorlar. Türkiye'de ne zamandan beri geriye gitmek için proje koyanları bu millet seçti de sizi seçsin be kardeşim? İleriyi göstereceksiniz. Bu millete ilerinin hedeflerini koyacaksınız. Tam da sizin retoriğinizle ifade ediyorum, yıllarca bu milletin evlatlarına, muhafazakar ve dindar evlatlarına yakıştırdığınız o kavramla size ifade ediyorum; siz gericisiniz. Çünkü geriyi, geçmişi gösteriyorsunuz milletimize. Bakınız birisi çıkıp diyor ki, 'Ben müzeleri öğrencilerimize bedava yapacağım. Be kardeşim aç, oku. Okumuyorsan bir de müzeye git, gör. Bedava mı, ücretli mi? Bu zaten bedava. Neyi vadediyorsun? İçi boş. Bunların lideri de bundan birkaç sene önce Sakarya'da miting yaptığı alanın altına otopark yapacağını söylemişti. Halbuki o mitinge gelen insanların arabalarını o alttaki otoparka park ettiğini görememişti. Böyle bir anlayış olabilir mi?" dedi.