DHA YURT BÜLTENİ-15

Baraj şantiyesinde zehirlenen işçilerden 1'i öldü KARS'ın Sarıkamış ilçesindeki baraj şantiyesinde pazar günü tavuk döner yedikten sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan işçilerden Faik Tüysüz yaşamını yitirdi. Rahatsızlanan 200'e yakın işçiden bazılarının taburcu edildiği, bazılarının tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Iğdır ile Kars'ın Sarıkamış ilçesi arasındaki Karakurt Barajı ve Hidro Elektrik Santrali inşaatında çalışan işçiler, şantiyede geçen pazar akşamı yemekte tavuk döner yedi. Yemeğin ardından işçilerde mide bulantısı, baş dönmesi ve karın ağrısı şikayetleri ortaya çıktı. Rahatsızlanan yaklaşık 200 işçi, şantiyeye çağrılan ambulanslar ve otobüslerle Sarıkamış Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından işçiler Erzurum, Sarıkamış ve Kars'taki hastanelere sevk edildi. Kars'a kaldırılan işçilerden Faik Tüysüz, yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Rahatsızlanan işçilerden bazılarının taburcu edildiği, bazılarının tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Taburcu edilen işçilerin de her gün hastanelere götürülerek iğne vurulduğu belirtildi. Sağlık durumu iyi olan işçiler ise memleketlerine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi. Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA) ========================================================= İşyeri hırsızları güvenlik kamerasında TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde kırdıkları kapıdan minibüsle içeriye giren 4 kişi, inşaat malzemeleri satan iş yerinin bazı güvenlik kameralarının yönünü değiştirerek yaklaşık 20 bin lira değerinde çatı ve inşaat malzemesi çaldı. Polis, diğer güvenlik kameraları tarafından görüntülenen şüphelilerin kimliğinin tespit edilerek, yakalanmaları için çalışma başlattı. Olay, dün gece, saat 04.00 sıralarında Hacıevhat Mahallesi Çevre Yolu Caddesi üzerinde inşaat malzemeleri satan iş yerinde meydana geldi. İş yerinin önüne gelen 1 minibüs ve 1 otomobilden inen 4 kişi, kapıyı açtıktan sonra bahçeye girdi. Tanınmamak için yüzlerini gizleyen ve bazı güvenlik kameralarının sopalarla yönlerini değiştiren 4 kişi, daha sonra kapı kilitlerini kırarak, işyerine girdi. Hırsızlık anı ise şüphelilerin fark edemediği diğer güvenlik kameralarınca görüntülendi. Şüpheliler, işyerinden çaldıkları yaklaşık 20 bin lira değerinde çatı ve inşaat malzemesi araçlara yükledikten sonra olay yerinden uzaklaştı. Sabah saatlerinde işyerine gelenler hırsızlık olayını fark ederek, durumu polise bildirdi. Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, güvenlik kameralarının kayıtlarına el koydu. İşyeri sahibi Onur ve kardeşi Oğuz Hançer, hırsızlık şüphelilerinin kısa sürede yakalanmalarını istedi. Soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Güvenlik kamerası görüntüleri

-Polis ekiplerinin incelemesi

-İşyeri görüntü

-Detaylar Haber-Kamera: Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),(DHA)- ===================================================== CHP'li meclis üyeleri Yunanistan'da gözaltına alındı CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin Batı Trakya’daki programına destek için Yunanistan’ın Gümilcine kentinde bulunan Edremit Belediye Başkanı CHP'li Kamil Saka ve beraberindeki belediye meclis üyeleri Mehmet Ertaş ve Coşkun Taşkın, arama belgesi bulunmadığı, buna rağmen Yunan polisi tarafından aramadan geçirildikleri ileri sürüldü. Çantalarında ve araçlarında yapılan aramalar sonucu, 10 Türk bayrağı ve üzerinde 'Tamam' yazılı şapkalara el konulan Edremit Belediye Meclis Üyeleri CHP’li Mehmet Ertaş ve Coşkun Taşkın ters kelepçe takılarak gözaltına alındı. Meclis üyeleri 4 saat sonra serbest bırakıldı. Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, “Türkiye’de Cumhurbaşkanı adayı olan Sayın Muharrem İnce’nin seçim kampanyasına taraftar olarak destek olmaktayız. Kendi şehrimizde ve bölgenizde devam ettiriyoruz. Muharrem İnce’nin Gümilcine'deki çalışmalarına katkıda bulunabilmek için dün akşam buraya geldik. Gümrükten geçtik, geçerken hiçbir problemimiz olmadı. Akşam burada kaldık. Bugün Muharrem İnce’yi beklerken iki arkadaşımızın yanına polis olduğunu öne süren sivil kişiler gelip, ellerindeki torbalarda ne olduğunu sorarak, arama yetkisi olmamasına rağmen çantaları açtırdılar. Çantaların içinde 10 civarı Türk bayrağı ve üzerinde 'Tamam' yazan şapka vardı. Bunları buradaki arkadaşlarımıza hediye olarak vermek üzere yanımıza almıştık. Arkadaşlarımızı gözaltına alacaklarını öne sürüp götürürlerken geldiğimiz arabanın yanına giderek, hiçbir arama yetkisi olmadan aracımızı didik didik arayıp bayrakları da alarak, arkadaşlarımızı gözaltına aldılar” dedi.

Belediye Meclis üyeleri Mehmet Ertaş ve Coşkun Taşkın Yunan polisi tarafından ters kelepçe takılarak polis merkezine götürüldü. İki meclis üyesi yaklaşık 4 saat gözaltında tutulduktan sonra serbest bırakıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka ile röp.

Meclis Üyesi Ali Yılmaz Diker ile röp.

Gözaltına neden olan Türk bayraklarının taşınması. Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), (DHA) ====================================================== Van merkezli 7 ilde terör operasyonu:12 gözaltı VAN merkezli 7 ilde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen terör operasyonunda, 12 şüpheli gözaltına alındı.

Van İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, PKK/KCK terör örgütü üyelerine yönelik yütürülen soruşturma kapsamında, Van Merkezli Ağrı, Tekirdağ, Hakkari, Mersin, Bitlis ve İstanbul'da "Şehit Jandarma Er Mermet Kizi' operasyonu düzenlendi. Eşzamanlı olarak 7 ilde düzenlenen operasyonda,12 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise, örgütsel döküman ele geçirildi.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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JANDARMA KAMERASI

-Ele geçirilen örgütsel dökümanlarlar Behçet DALMAZ/VAN,(DHA) ===================================================== Marmaris'te otelciler kimlik bildirimi ve güvenlik konusunda bilgilendirildi MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen toplantıda konaklama tesisi temsilcilerine güvenlik ve kimlik bildirimleri ile ilgili yeni mevzuatlar anlatıldı.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği, ilçede faaliyet halindeki otel işletmecileri, müdür ve güvenlik müdürleriyle toplantı düzenledi. 5 yıldızlı bir otelde düzenlenen toplantıda güvenlik ve kimlik bildirimleri ile ilgili yeni mevzuatlar konusunda slayt gösterimleriyle katılımcılara bilgi verildi. Daha sonra Marmaris İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı İsmail Toygun, alınacak güvenlik tedbirleri konusunda bilgilendirmede bulundu. Kimlik bildirimlerinin terör tehdidine karşı önemli olduğunu vurgulayan Toygun, şunları söyledi:

"Konaklama sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin kimlik bildirimi yapması çok önemli. İşe aldığınız bir kişinin kimlik bildirimini yapmazsanız ve bu kişi de örgüt mensubu olarak uyuyan hücreyse eyleme geçtiğinde hepimizin canı yanar. Bunun örneklerini Antalya ve Bodrum'da yaşadım. Bir kişi işe giriyor. İşletme kimliğini bildirmiyor. O kişi 6 ay sonra eyleme geçiyor. Marmaris, dünyaya açılan bir kapı. Bu kapıda yaşanabilecek bir olay hem sizleri hem de ülkemizi etkiler. Önleme faaliyetleri tek güvenlik güçleri ile olmaz. Özelikle turizmcilere büyük görev düşüyor. El birliği ile yapacağımız çalışma ile sorunları ortadan kaldırırız. Bu toplantıların amacı sizlerin sorun ve taleplerini dinlemek. Bu taleplere göre ortak akılla hareket ederek ilçemizin daha huzurlu ve güvenli olmasını sağlamak. Turizm ile güvenlik bir bütündür. Güvenlik olmadan turizm yapılamaz. Tüm turizmcilerin yasa ve mevzuatlara uymalarını, bizlerle koordineli çalışmasını rica ediyoruz. Şimdiye kadar bir sorun yaşamadık bugünden sonra da göstermiş olduğunuz duyarlılıkla problem yaşamayacağız."