DHA YURT BÜLTENİ - 15

Karamollaoğlu'ndan Tekirdağ'da 'e-miting' TEKİRDAĞ'da e-miting düzenleyen Saadet artisi (SP) Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, "Cumhurbaşkanlığı görevine geldiğim zaman ve bu görev bana tevdi edildiğinde ben Saadet Partisi'nin bir üyesi olarak kalabilirim ama kesinlikle Saadet Partisi genel başkanlığı görevini birlikte götürmem. Çünkü başka partilere mensup olanlar rahat yaklaşamazlar" dedi. SP Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, Tekirdağ'da 'e-miting' düzenlediği salona gelişinde partililer tarafından konfetiler patlatılarak karşılandı. Milli görüşçüler olarak her zaman yenilikleri, teknolojiyi kullanmaya özen gösterdiklerini söyleyen Karamollaoğlu, medyanın kendilerinin görmezden geldiğini söyledi. Karamollaoğlu, "Medyanın esas gayesi özellikle siyasette herkesin fikrini kamuoyuna aktarabilmek, yansıtmaktır. Sadece birilerin övmek, birilerin karalamak medyanın görevi olmasa gerek. Öyle düşüyorum. Sosyal medya burada ön plana çıkıyor. Sizi herkes dinliyor, yorum yapabiliyor. Bundan böyle e-mitingleri daha fazla yapmaya karar verdik. Bu bizim 3'ncü e-mitingimiz" diye konuştu.

Karamollaoğlu, cumhurbaşkanlığı vazifesinin omuzlarına yüklenmesi halinde ilk gerçekleştireceği konunun, kucaklaşmak olacağını vurgulayarak, "Özellikle de devletin tepesinde bulunan Cumhurbaşkanı olan insan, ister kendisine oy versin ister vermesin herkesin Cumhurbaşkanı'dır. Ondan dolayı çok açık ve net olarak söylüyorum ki, cumhurbaşkanlığı görevine geldiğim zaman ve bu görev bana tevdi edildiğinde ben Saadet Partisi'nin bir üyesi olarak kalabilirim ama kesinlikle Saadet Partisi genel başkanlığı görevini birlikte götürmem. Çünkü başka partilere mensup olanlar rahat yaklaşamazlar" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile geçmişe dönük hukuklarının bulunduğunu dile getiren Karamollaoğlu, "Bizim arkadaşımız olması oturup konuşmamız, sohbet etmemiz, yiyip içmemiz başka bir şey ama bu ülke yönetilirken ortaya koyduğu politikalar başka bir şey. Ben onları tasvip etmiyorsam sırf arkadaşlık uğruna 'iyi yapıyorsun' diyemem ki. Şahsiyete hiçbir zaman girmem, kimsenin şahsiyetini rencide edecek bir tavır içine de girmem, ama beğenmediğim konuları da mutlaka tenkit ederim. Etmekle de bırakmam doğrusunu da söylerim" dedi.

Karamollaoğlu, Türkiye'de 3,5 milyon işsiz olduğunu ve bunların önemli bir kısmını gençlerin oluşturduğunu anlatarak, "Türkiye'de maalesef iş ortamı hazırlanmadığı, yatırımlar ona göre hazırlanmadığı için işsizlik almış başını gidiyor. Öbür taraftan işçilerimiz çalışıyor, emeğini veriyor. Bir kısmı kalifiye olmuş, işlerinde çok güzel ücretler alabiliyor ama benim kanaatim şu ki özellikle asgari ücret açlık sınırında olursa bir memlekette milli gelir adil dağılmıyor demektir. İşveren, esnaf, patronlar bundan korkmasın. Bakın Erbakan Hoca, Allah rahmet eylesin, 95-96'da başbakan oldu. İlk yaptığı iş, memura, işçiye, çiftçiye ciddi zamlar yapmak oldu. Memur 6 aylık ilk önce yüzde 50, altı ayla yüzde 132 zam aldı, asgari ücret yüzde 110 arttı. Pancar, fındık yüzde 250, buğday yüzde 110 zam aldı. Ama ne esnafta, ne sanayicide, ne işverende herhangi bir panik yaşamadık çünkü pazar canlandı. Bu sefer yeni mal talebinde bulunuldu, yatırım yapmak isteyenler yatırım yaptı, yeni istihdam sahaları doğdu, işsizlik azaldı, ekonomi canlandı" dedi.

Konuşmanın ardından Karamollaoğlu, sosyal medya üzerinden gönderilen soruları yanıtladı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Karamollaoğlu'nun salona gelişi

-Partililerin konfeti patlatması

-Salondan detay görüntüler

-Karamollaoğlu'nun kürsüden konuşmaları

-Detaylar Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA) ============================================ Çanakkale'de orman yangını (2)

YANGIN KISMEN KONTROL ALTINA ALINDI Çanakkale’nin Ezine ilçesi Kızılçeşme mevkiinde saat 17.00 sıralarında çıkan yangın, yaklaşık 2 saat süren müdahalenin ardından kısmen kontrol altına alındı. Yangına havadan 1 amfibi uçak, 3 helikopter, karadan ise 25 arazöz ve çok sayıda orman işçisi müdahale etti. Yangını tamamen kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor. Yetkililer, yanan orman ve zirai alanın büyüklüğü ile ilgili henüz bir açıklama yapmadı. İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA) ============================================ Başbakan Yardımcısı Bozdağ, ramazan pidesi pişirdi Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Yozgat'ın Şefaatli ve Yerköy ilçelerinde partisi tarafından düzenlenen esnaf ziyareti programına katıldı. Bozdağ, girdiği pide fırınında ramazan pidesi pişirdi.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Yozgat'ın Şefaatli ve Yerköy ilçelerinde Esnaf ziyaretlerinde bulundu. Vatandaşlarla sohbet eden Bozdağ, 24 Haziran'da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri için destek istedi. Vatandaşların sorunlarını da dinleyen Bozdağ, yoğun ilgiyle karşılaştı.

Yerköy ilçesinde, bir ekmek fırınına giren Bozdağ, iftar öncesinde ekmek pişirdi. Ateşin karşısına geçen Başbakan Yardımcısı Bozdağ, pide üzerine susam atıp, fırına sürdü. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın esnaf ziyareti sırasında ramazan pidesi pişirmesi YOZGAT,(DHA) ============================================ Muharrem İnce: Bağımsız bir Merkez Bankası kuracağız CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Bilecik mitinginde yaptığı konuşmasında, "Cumhurbaşkanı olur olmaz Olağanüstü Hal'i hemen kaldıracağız. İlk olarak hukuk devletini kuracağız. Atamalarımız liyakata uygun olacak. Bağımsız bir Merkez Bankası kuracağız" dedi. Muharrem İnce, Bilecik Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitinge katıldı. Coşkulu kalabalığa hitaben konuşma yapan Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı seçildiğinde milletvekili sayısını indireceğini söyledi. İnce şunları kaydetti:

"600 milletvekili Türkiye'ye çok. Bana diyeceksiniz ki 'Ekonomiyi nasıl düzelteceksiniz?' Cumhurbaşkanı olur olmaz Olağanüstü Hal'i hemen kaldıracağız. İlk olarak hukuk devletini kuracağız. Atamalarımız liyakata uygun olacak. Bağımsız bir Merkez Bankası kuracağız. İş adamı bir banka kuracaksa önceden belirlenmiş kurallara uyacak. Üretime yatırım yapacağız, betona değil. İtalya bizden zeytinyağı alıyor. Bizim markamız olmadığı için kendi markasını basıyor." Daha önce milletin sağcı-solcu, sonra Kürt -Türk, sonra da Alevi-Sünni diye bölünmeye çalışıldığını belirten Muharrem İnce, şöyle dedi: "Ama kimsenin aklına şehitleri gazileri bölmek gelmez. Mesela 15 Temmuz şehitlerinin yakınları, gaziler ile diğer şehit ve gazilerin sosyal haklarının ücretleri bile farklı. Gazileri bile, şehitleri bile böldüler. İşte yeniden bu milleti toparlamam lazım. 'Ben, sen, o yok; biz varız artık biz'. Muharrem İnce'nin sloganı ne? 'Hepimizin Cumhurbaşkanı, hepimizin, 81 milyonun Cumhurbaşkanı'. Onun için '3 B' diyoruz. '1 barış', '2 ekonomik olarak büyüyeceğiz', 3 adil buluşacağız, görüşeceğiz'. 3 B'yi '3 G' ile kuracağız. Yön, yöntem, yönetim yönümüz Avrupa Birliği, yönetim demokrasi, hukuk devleti."

Engellilerin önündeki engelleri kaldıracaklarını da ifade eden İnce, "Emeklilikte yaşa takılanlar, bu sorunu çözeceğiz. Emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramı'nda anda asgari ücret ne kadarsa o asgari ücreti vereceğiz. Erdoğan ile benim aramdaki farkı anlatayım. Erdoğan '3 çocuk yapın' diyor. İyi de nasıl bakacağız; onu söylemiyor. Ben çocuk sayısına karışsam olmaz. Bu yetmiyor, 'Sezaryen olmaz' diyor. Yahu sana ne, nasıl istiyorsa onu yapsın. Erdoğan bunlarla uğraşıyor, ben çocuk beziyle uğraşıyorum" diye konuştu. Muharrem İnce, konuşmasının devamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eleştirilerini sürdürerek, şunları söyledi: "Erdoğan meydanlarda 'Ben ekonomistim' diyor. 'Köprüyü Muharrem İnce yapamaz' diyor, 'ben yaparım' diyor. Bana ekonomiyi öğretecekmiş. Bilecik'ten sesleniyorum; Sayın Erdoğan gel bana ekonomi öğret. Sayın Erdoğan istediğin bir televizyon kanalında hadi gel bana ekonomi öğret. Ekonomiden sıkıldıysan gel bir programda bana dış politika öğret. Ben varım. Oradan sıkıldıysan gel bir kanalda bana tarım öğret. Oradan da sıkıldıysan hiç yapamayacağın bir şey söyleyeyim gel çocuklarımızın geleceği ve eğitimi konuşalım yüreğin varsa. Meydanlarda 'Ben köprü yaptım' diyor. Köprüyü parayı basarsın yaparsın, ufak işler. Ben tam tersine, ben gönüllere köprü kuruyorum. Üçüncü köprüyü Erdoğan yaptı, 4'üncü köprüyü de İnce yapar, bir şey olmaz. Bilecik'ten Sayın Erdoğan'a bir soru soruyorum. Her gittiği yerde yerli ve milli olduğunu söylüyor değil mi? Sayın Erdoğan sorum şu; Sarayın mermerleri Bilecik mermeri mi Hindistan mermeri mi?"

Başbakan Binali Yıldırım'ı da eleştiren Muharrem İnce, "Binali Yıldırım demiş ki ben TİKA'yı kapatacakmışım. Sen de abin gibi yalancısın Sayın Binali Yıldırım. Eğer yaptığım 49 miting içinde bir yerde 'TİKA'yı kapatacağız' lafını söylemişsem, sana söz veriyorum ne istiyorsan onu yapacağım. Sana bir şey demiyorum çünkü sen 24'ünde kendi kendini imha edecek olan bir başbakansın zaten. Bir lafım da Bekir Bozdağ'a. Demiş ki 'Bu CHP'liler' demiş, 'seçim yaklaşınca camileri hatırladılar' demiş. Bekir Bozdağ camiler senin babanın tapulu malı mı?" dedi. Konuşmasının sonunda Türkiye'yi özgürleştireceğini söyleyen Muharrem İnce, "Gazetelerde cumhurbaşkanını eleştiren karikatürler yayınlanamıyorsa, o ülkede dolar düşmez çünkü o ülkede özgürlük yoktur. Gazetelerin manşetlerini cumhurbaşkanı belirliyorsa o ülkede faiz düşmez. Türkiye'yi yeniden özgür, konuşan, demokrat, sorgulayan bir Türkiye yapacağız. Bundan hepimiz kaznacağız. Türkiye kazanacak. Hepimiz birlikte kazanacağız" diye konuştu. Görüntü dökümü:

-İncenin türbe ziyareti ile mitinginden detay görüntüler

Haber-Kamera: Cafer ELMAS-BİLECİK / DHA ================================================ Tuncay Özkan: Halk berber, 24'ünde tıraşımızı oluruz, kimin saçı ak kimin saçı kara belli olur CHP Genel Başkan Yardımcısı, İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel'i ziyaret etti. Kalabalık bir grupla parti binasına gelen Özkan, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan ile milletvekili aday listeleri yüzünden yumruklaştığı iddialarına bir kez daha yanıt verdi. Özkan, "Yazılanlar, söylenenler, çizilenlerin hepsinin tamamı siyasi tatava" derken, Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı yarışını kazanacağını söyledi. Özkan, "Halk berber, 24'ünde tıraşımızı oluruz, kimin saçı ak kimin saçı kara belli olur. Ben herkese başarılar diliyorum. Biz kazanacağız" diye konuştu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan'ı karşılayan CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, "Genel Başkan Yardımcımız bizleri onurlandırdı. 24 Haziran'a kadar her gün her saati değerlendirmek zorundayız. İlçe başkanlarımızla, genel merkezimizle, adaylarımızla koordinasyon halinde çalışacağız. 24 Haziran'da İzmir'den tüm Türkiye'ye kuvvetli bir omuz vereceğiz. 24 Haziran ve 8 Temmuz'da artık tek adam yönetimine son vereceğiz" dedi.

Ziyarette konuşan Tuncay Özkan ise sözlerine "23 gündür İzmir'den uzağım" diyerek başladı. Genel merkezdeki çalışmalardan dolayı kentten uzak, evinden uzak kaldığını söyleyen Özkan, "Eve dönmekten, tekrar sizlerle birlikte olmaktan dolayı mutluyum. İzmir'de biz kazanacağız. Ege'de biz kazanacağız. Türkiye'de biz kazanacağız. Cumhurbaşkanı adayımız Muharrem İnce, 24'ü gecesi hepimizi çok mutlu edecek bir sonuçla sabahı getirecek bize. Türkiye'nin aydınlığı ile kucaklaşacağız 25'i sabahı. Türkiye Büyük Millet Meclisi tıpkı ilk günkü heyecanı ve ilk günkü enerjisi ile Türkiye'ye yeniden çoğulculuğu, demokrasiyi ve mutluluğu getirecek. Hepimizin çocuğu, geleceği açısından yeni, güçlü, güzel ve mutluluk dolu bir dönem başlayacak" diye konuştu. '24'ÜNDE TIRAŞIMIZI OLURUZ' İzmir'in, güneşin doğduğu yer olacağını kaydeden Tuncay Özkan, "Aman gönlünüze, gözünüze karanlık gelmesin. Çoğu gitti, azı kaldı, güneşin ışıkları yüreğimizi ısıtmaya başladı. Çalışmalarımız esnasında Türkiye'nin her yerine gittim ve gördüğüm şeyi söyleyeyim; Türkiye'nin her yeri İzmir olacak. Güneş İzmir'den doğacak. İddiamız çok büyük, başarımız ondan da büyük olacak. İddiamızdan ve başarımızdan vazgeçmeyeceğiz" dedi. Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığına dair de değerlendirmelerde bulunan Özkan, "Halk berber. 24'ünde tıraşımızı oluruz, kimin saçı ak kimin saçı kara belli olur. Ben herkese başarılar diliyorum. Biz kazanacağız" diye konuştu.