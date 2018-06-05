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DHA YURT BÜLTENİ- 15

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2018 18:58 | Son Güncelleme

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı'na esnaf tepkisi SAADET Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara 2.

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı'na esnaf tepkisi

SAADET Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara 2. Bölge Milletvekili adayı İlyas Tongüç, Kahramankazan İlçesinde partisinin seçim çalışmalarına katıldı. Esnaf ziyareti sırasında vatandaşların tepkisiyle karşılaşan Tongüç "Hükümet 16 yıl boyunca ne ekonomide ne iktisatta ne dış politikada ne de insanlarımızın bir araya getirilerek kutuplaşmanın önlenmesinde bir karış yol alamamıştır. İşte bu nokta da iktidara bir ikaz işaretinin Saadet Partisi üzerinden verilmesinin elzem olduğunu görüyoruz" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara 2. Bölge Milletvekili adayı İlyas Tongüç Kahramankazan İlçesinde partisinin seçim çalışmalarına katıldı. Esnaf ziyareti sırasında sık sık vatandaşların tepkisiyle karşılaşan İlyasTongüç, Millet İttifakında yer almasının sebeplerini anlattı. İlyas Tongüç " Bize diyorlar ki iltihakı konuşalım istişaareleri değil. Bunu Büyük Birlik Partisi'nden istemediler. Hükümet bizim de iddia ettiğimiz gibi 16 yıl boyunca ne ekonomide ne iktisatta ne dış politikada ne de insanlarımızın bir araya getirilerek kutuplaşmanın önlenmesinde bir karış yol alamamıştır. İşte bu nokta da iktidara bir ikaz işaretinin Saadet Partisi üzerinden verilmesinin elzem olduğunu görüyoruz. Saadet Partimiz mecliste olursa milletimiz biliyorki bu yapılan yanlışlara fren, hayırlara elbette destek olacaktır. Bu hususta ben milletimizde gün geçtikçe mesele ortaya kondukça konsersusun daha da artacağını ve seçim sonuna doğru Saadet Partimizin mecliste grup kuracak kadar ciddi bir noktaya geleceğini müşahede ediyorum" diye konuştu.

Görüntü dökümü
Ziyaretten detay görüntüler
Pazar tezgahlarından detay görüntüler
Tongüç'ün tepki gösterenler ile diyaloğu
Tongüç'ün kamerasına açıklaması

Hasan POLAT / KAHRAMANKAZAN ,(Ankara) / (DHA)

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Abdulhamit Gül: 'Apoletlerini sökeceğim' demek sadece teröristleri sevindirir

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasını alkışlayan 2'nci Ordu Komutanı İsmail Metin Temel'e yönelik 'Apoletlerini sökeceğim' sözlerine, "Zeytin Dalı Harekâtı'nın komutanına böyle bir laf kullanmak kabul edilemez. Teröristlerle mücadele eden birisine 'apoletlerini sökeceğim' demek sadece terör gruplarını sevindirir. Terörle mücadele eden birisini ancak takdir edebilirsin" dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, seçim çalışmaları kapsamında Gaziantep'in İslahiye ilçesinde temaslarda bulundu. Belediye Kültür Merkezi'nde sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve muhtarlar ile bir araya gelen Gül, hükümetin yaptığı çalışmaları anlattı ve 24 Haziran için destek istedi.
Burada gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını da yanıtlayan Bakan Abdulhamit Gül, CHP heyetine, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in iadesine ilişkin talebin belgelerin tamamını gösterdiklerini söyledi. CHP'nin bu konuyla ilgili açıklamalarını eleştiren Gül, şöyle dedi:
"Türkiye Cumhuriyeti'nin bu konuda yapmış olduğu bütün işlemler, uluslararası hukuk gereği neyse ona göre eksiksiz yapmıştır. Bu konuda Türkiye'ye itibar etmek yerine Amerika'ya bakılıyor. Hangi Amerikalı aramıştır, ne eksiktir, bu da paylaşılmış değildir. Ama bir Amerikalıya güvenerek Türkiye devletini adeta töhmet altına bırakmak şekilde açıklamalar yapılmıştır. Onlar gelip inceledi, arkadaşlarımız bilgileri verdiler. Şimdi her şeyin tam olduğunu gördükten sonra kamuoyuna da bir şey açıklayacaklar, bunun altında kalmamak için bir şekilde bir şeyler söyleyecekler. 15 Temmuz darbe girişimine 'darbe' diyemeyen ve asıl darbenin 20 Temmuz olduğunu söyleyen zihniyetten bir şey beklenilmez. Bu konularda ne yaparsanız yapın tüm tersini söyleyeceklerini elbette bütün milletimiz bilmektedir. Darbenin karşısında açıkça durmayıp, darbe gecesi ve sonrasında durmayıp bu konuda iftiralar atan zihniyetten başka bir şey beklenemez."
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin 2'nci Ordu Komutanı İsmail Metin Temel'e yönelik 'Apoletlerini sökeceğim' sözlerine de tepki gösteren Gül, şöyle devam etti:
"Şu anda Afrin yanı başımızda. Afrin'de bayrağımızı göndere çeken ve Türk halkını tehdit eden teröristlerle mücadele eden kahraman askerimize yönelik bu tavırlar asla kabul edilemez. Bugün Afrin'de özgürce yaşam devam ediyorsa bu Zeytin Dalı Harekâtı sayesindedir. Bu harekâtın komutanına böyle bir laf kullanmak elbette kabul edilemez. Siz teröristlerle mücadele eden birisine 'apoletlerini sökeceğim' diyemezsiniz. Böyle bir tavır terörle mücadelede ancak terör gruplarına teröristleri sevindirir. Bu yapılan terör örgütleri ve onun uzantısı partileri memnun edecek bir açıklamadır. Asla böyle bir şeyi kabul etmemiz mümkün değil. Terörle mücadele eden birisini ancak ve ancak takdir edebilirsin, apoletlerini sökmeye hakkın yok. Buna hiçbir şekilde milletimiz de izin vermez. Türkiye'nin terörle kararlı mücadelesini hiç kimse engelleyemez. Bu mücadeledeki Mehmetçiklerimiz ve onların komutanları takdir edilir. Öyle apoletleri sökme gibi bir şeye hiç kimse cüret edemez, buna da asla milletimiz izin vermeyecektir."
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Yunanistan'ın darbe girişimine karışmış FETÖ mensubu askerleri iade etmeyerek uluslararası hukuka aykırı davrandığını, CHP'li Muharrem İnce'nin bu duruma ise sessiz kaldığını kaydetti.
Bakan Gül, açıklamalarının ardından esnafı ziyaret etti ve AK Parti seçim koordinasyon merkezinin açılışını yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Bakan Gül'ün kalabalığa konuşması
- Bakan Gül'ün soruları cevaplaması
- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA)

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Pitbullun saldırdığı 12 yaşındaki İdil'in yüzüne 52 dikiş atıldı(2)
KORKU DOLU ANLARI ANLATTI

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde, parkta arkadaşlarıyla oynarken pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan ve yüzüne 52 dikiş atılan
İdil Büyükbüce, yaşadığı korku dolu anları anlattı. Kardeşi Kaan ile oynamak için parka gittiklerini söyleyen Büyükbüce, "Biz oyun oynarken köpek parka daldı. Herkes kaçmaya başladı. Üç arkadaşım kaçmayı başarırken o köpek benim üstüme atladı. Köpek ile cebelleşirken benzinlikten olayı gören 6-7 kişi beni kurtarmaya geldi. Bizden önce daha önce çok kişiyi ısırmış. Olayın ardından hemen hastaneye gittim. Yüzüme 30 tane, kulağımın arkasında 14 tane, kulağımın içinde ve kafamda da 8 dikişim var" dedi.

Köpeğin saldırdığı sırada parkta oynayan diğer çocuklar ise köpeğin havlayarak parka girdiğini ve İdil Büyükbüce'ye saldırdığını belirterek, "Köpek canavara dönmüştü. Saldırmaya yer arıyordu" dedi.

Görüntü Dökümü
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Olayın yaşandığı park
İdil kardeşi ile parkta
İdil'in olayı anlatması
Detaylar

Haber-Kamera: Onur KAYA/KAPAKLI(Tekirdağ),(DHA)

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