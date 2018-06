DHA YURT BÜLTENİ - 15

"Sonrasında biz seçime girme hakkını, bildiğiniz yoldan elde ettik. Bugüne kadar Sayın Erdoğan rakiplerini seçti, onları kum torbasına çevirdi, canı istediği gibi davrandı, 16 yıldır kazandı; ama karşısına ilk defa şerbetli bir gelin çıktı. Şimdi gelin çıktı, bir türlü düzen tutmuyor. Gelinin önünü kesmek, partisini seçimin dışında bırakmak için bu iş yapıldı; ama sonuçta hep birlikte biz seçime giriyoruz. Yolda gelirken, adaylarımız bana dediler ki 'Rize'yle ilgili çayı konuş'. Çay zahmetli bir iş. Hatırlıyorum, Sayın Erdoğan, 2002'de çayın 2 lira olması gerektiğini söyledi. 16 yıl sonra faiz aldı başını gitti. Dolar uçtu, enflasyon var, cari açık göklere çıkmış ve 'Rize'nin çayı hala 2.45' denilip de 1.6'dan satılıyorsa oğlunuzu değiştirme, gelini getirme zamanı gelmiştir."

'İYİ PARTİ, TAYYİP BEY VE ARKADAŞLARINA İYİ GELDİ'

Gençlerin işsiz olduğunu dile getiren Meral Akşener, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bunu bildiğimiz, gördüğümüz için biz programımızda 'Devlet gencine iş vermek zorundadır, iş veremediği süre içerisinde 500 lira vatandaşlık maaşı vereceğiz' dedik. Herkes hopladı. Her şeye para bulunuyor, gençlere gelince para bulmak yok. Emeklinin durumu zor. 'Emekliye her bayram, iyi bayramlar ikramiyesi gibi 1500 lira iki bayram para vereceğiz' dedik, 1000 lira para verildi. Türkiye'de uzun bir zamandır CHP ile AK Parti arasında tercih yapmak zorunda kalan seçmen, bir üçüncü yolla karşı karşıya. Bu cumhurbaşkanlığı için de milletvekilliği için de geçerli. İYİ Parti herkese iyi geldi. Tayyip Bey ve arkadaşlarına da iyi geldi. Her 29 Ekim, 23 Nisan, 10 Kasım, 19 Mayıs'ta hepsi hastalanırdılar. Biz partiyi kurduk, hepsi beraber turp gibi oldular. Şimdi ekonomi vaatlerine de iyi geldi. 453 milyar dolar borcumuz var. 70 milyar dolar fabrikaları sattılar, özelleştirmeden gelen para; 16 yılda 2 trilyon dolar vergi toplandı. Bu paraya nereye gitti? Fabrika açılmadı, sizin cebinize girmedi, gençlere iş bulma imkanı sağlanmadı."