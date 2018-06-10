DHA YURT BÜLTENİ - 15

Yıldırım'dan İnce'ye: Teröre destek verenlere moral vermek sana mı düştü? BAŞBAKAN Binali Yıldırım, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Selahattin Demirtaş'ı tutuklu bulunduğu Edirne'deki cezaevinde ziyaretine tepki göstererek, "Teröre destek verenlere moral vermek sana mı düştü? Sen bu ülkenin cumhurbaşkanı adayıysan, bu milletin askerini, bu milletin polisini, bu milletin sivil vatandaşını katledenlere destek olamazsın. Amansız bir şekilde terörle mücadele eden generallerin apoletini sökmek senin haddine mi?" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, seçim çalışmalarını bugün Edirne ve Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde sürdürdü. Edirne Selimiye Camii Meydanı'nda halka seslenen Başbakan Yıldırım, 16 yılda yaptıkları hizmetleri anlattı.

Türkiye'ye 16 yılda 3 kat büyüttüklerini söyleyen Yıldırım, "İhracat rekorları kırdık, geçtiğimiz yıllarda 10 yıl içerisinde neredeyse 8 milyon vatandaşımızı yeni iş aş imkanı yarattık. Bu sayı Avrupa Birliği ülkelerinin tamamının oluşturduğu istihdam sayısından daha fazla. Eğitimde dev yatırımlar yaptık. 284 bin derslik yaptık, evlatlarımızın hizmetine verdik. Şehir hastaneleri kurduk. Edirne'ye 400 yataklı güzel bir hastane yaptık mı? Bütün ilçelerine hastane yaptık mı? Hayırlı uğurlu olsun. 5 bin ambulans aldık. Yurdun her yerinde 383 kilometre uzunlukta 258 tane tünel açtık. Bakın Ak Parti iktidarından önceki iktidarlar 30 yılda 3 bin metrelik Bolu Tüneli'ni açamadı. Ak Parti iktidarı 400 kilometreye yakın tüneli 15 yıla sığdırdı. Dünyanın ikinci büyük tüneli Ovit Tüneli de önümüzdeki çarşamba günü açılacak. Kardeşlerim, biz kendimizi bu ülkeye ait gören insanlarımız ve daima milletimizin hizmetindeyiz."

'ESNAFIMIZA MÜJDE VERİYORUM'

Başbakan Binali Yıldırım, emeklilere dini bayramlar öncesinde ikramiyi verme kararı aldıklarını belirterek, "Onu bile çarpıtmaya çalışıyorlar. Yok az verecek , çok verecek, vermeyecek diye milletin kafasını karıştırıyorlar. Adılar mı emeklileriniz? Güle, güle kullansınlar. Daha fazlasına layık emeklilerimiz. İnşallah imkanlarımız daha fazla gelişirse, daha fazla imkan sağlayacağız. Bu arada esnafımızı da bir müjde verelim buradan, Edirne'den esnafımıza müjde veriyorum. Evet şimdi Türkiye'nin her tarafında 750 bin tane esnaf basit usulde vergi veriyor. 2018'de bu esnafımızdan 9 bin bira altında kazanç elde edenler hiç vergi vermeyecek. Vergiden muaf olacaklar. Hayırlı, uğurlu olsun. Bir de çok önemli bir iş yaptık bu ara imar barışı. İmar barışı büyük bir reformdur bugün Türkiye'de 13 milyon bina, işyeri, gece kondu, ruhsatsız yapı var. Yani en az 13 milyon hane nüfus sayısını sayarsan 40 milyon vatandaşımızın devletle, belediyelerle sorun var. Bu sorun 50 yıldır devam ediyor. Dedik ki, devlet, milletle kavgalı olmaz. Devletin işi millete hizmet etmektir onun için barış elimizi uzattık, imar barışını getirdik. Hayırlı uğurlu olsun. Geçtiğimiz cuma günü başladı müracaatlar. Çok müthiş bir ilgi var. İl müdürlüklerimizden, internet üzerinden, evinde elektriği, suyu olmayan, imarı olmayan, kat mülkiyeti olmayan, mülkiyet sorunu olan, imara aykırılıkları olan herkes bütün vatandaşlarımız bu tarihi fırsatı değerlendirsinler istiyoruz" dedi.

'EKONOMİ ÜZERİNDEN AYAR VERMEYE ÇALIŞIYORLAR'

Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye'nin geliştiğini ve büyüdüğünü anlatarak, "Türkiye büyüdükçe, Türkiye geliştikçe, ekonomi üzerinden seçim üzeri ayar vermeye çalışıyorlar. Maksat Recep Tayyip Erdoğan kazanmasın. Edirne ne diyorsunuz? Güçleri yetebilir mi? Milletin adamını engelleye birler mi? Bunlar sadece, sadece dışarıda değil, bunların içerine şak şakçıları da var. Ama ne yaparlarsa yapsınlar Türkiye'nin önünü kesemezler. Bakın gururla izliyoruz. Türkiye'nin en iyi markalarından biri Türk Hava Yolları. Bugün dünyada 8'inci, Avrupa'da 2'inci hava yolu seçildi. Yüzde 81 dolulukla dünyanın 307 noktasına uçuş yapıyor. Yine Türkiye'nin enerji güvenliğini sağlayacak Türk akımı bu yıl sonu tamamlanıyoruz. TANAP projesini açılışın sayın cumhurbaşkanımız 12'sinde Eskişehir'den yapacak. İlk gaz inşallah bu yıl içerisinde geliyor" dedi. 'ASIL İLKELLİK YERLİ OTOMOBİLE KARŞI ÇIKMAKTIR'

Yerli otomobilin tüm hızıyla devam ettiğini söyleyen Yıldırım, "Kendini yerli ve milli olarak tanıtan Muharrem İnce de diyor ki, yerli otomobil yapmak ilkelliktir. Asıl ilkellik yerli otomobile karşı çıkmaktır. Yerli otomobil fabrikasında 200 bin araç üretilecek, binlerce kardeşimiz iş sahibi olacak. Yerli otomobil senin bildiğin otomobil değil, sürücüsü olmadan da gidecek bu otomobil. Bu otomobil akıllı otomobil ilkel değil Muharrem İnce. İlkel değil akıllısını yapıyoruz akıllısını. Aklını başına alda yerli ve milli girişimlere karşı çıkma. Yoksa Edirneliler sana hesabını sorar" dedi.

İNCE'YE ZİYARET TEPKİSİ

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adayı olduktan sonra ilk işinin Edirne'ye gelerek cezaevinde bulunan HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etmek olduğunu söyleyen Başbakan Yıldırım, şöyle konuştu:

"Sizinle görüşmeye mi geldi? Yok. Orada cezaevindeki PKK'ya arka çıkan, 'PKK'lıların cenazesine gitmezseniz sizin hesabınızı görerim' diyenlere, orada 6-7 Ekim olaylarını, insanları sokağa çağırarak, 53 tane masum insanımızın kanına girenlerin cezaevinde ziyaretine gidiyor. Ona moral veriyor. Teröre destek verenlere moral vermek sana mı düştü? Sen bu ülkenin cumhurbaşkanı adayıysan, bu milletin askerini, bu milletin polisini, bu milletin sivil vatandaşını katledenlere destek olamazsın. Böylece Türkiye'yi temsil edemezsin. Amansız bir şekilde terörle mücadele eden generallerin apoletini sökmek senin haddine mi? Kardeşlerim Alparslan da bizim, Fatih de bizim Mustafa Kemal Atatürk de bizim. Biz biriz, beraberiz, kardeşiz, birlikte Türkiye'yiz."

'PKK, FETÖ, TERÖR KARDEŞLİĞİ YAPIYOR'

Başbakan Binali Yıldırım, cumhurbaşkanlığı seçimlerin de iki söylemin ön plana çıktığını belirterek, şunları söyledi:

"Aslında iki zihniyetin yarışı var. Biri Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin ötesin de çıkarmaya çalışan, bunun sözünü veren Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşları. Öte yandan Ak Parti'nin 16 yıldır Türkiye'ye kazandırdıkların durduracağını, iptal edeceğini ve yapmayacağını söyleyen bir ekip. Bunlar kim? Bunlar yıkım ekibi, yıkım. Ak Parti yapar, bunlar yıkar. Bir yandan terörle mücadele, beka meselesi diyen, memleket meselesi diyen Recep Tayyip Erdoğan, diğer taraftan terörü ülkemiz üzerinde yapılan terörün ülkemiz üzerinde yaptığı planları görmezden gelen ekip. Bakın değerli kardeşlerim. Yakalanan PKK'lı terörist ne diyor? İfadesinde, 'YPG, PKK, HDP'nin başlattığı hendek kalkışmasında ve 15 Temmuz darbe girişimde FETÖ ile PKK biz birlikte çalıştık.' Görüyorsunuz biz boşuna terör demedik. Bunların ipi aynı yerde, bunlar aynı merkezden yönetiliyorlar, bunlar proje örgütleri. Efendileri ne derse onu yapıyorlar. Değerli kardeşlerim, bu tam bir terör kardeşliğidir. PKK, FETÖ terör kardeşliği yapıyor. FETÖ ile PKK'nın aynı kaynaktan beslendiğini milletimiz 15 Temmuz'da gördü. Bayrakları, amblemleri farklı olabilir ancak ruhları bir, kirli emelleri birdir. Cumhurbaşkanlığı seçim çalışmaları için sahaya çıkan adayların cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan dışında hiç terörle ilgili bir şey söyleyenini duydunuz mu? Türkiye'nin terör problemini nasıl çözeceklerine şahit oldunuz mu? Olamazsınız çünkü, el altından işbirliği halindeler. El altından teröre destek veren HDP ile işbirliği yapıyorlar."

'TERÖRİSTLER YURT İÇİNDEN DIŞINA KAÇIYOR'

Terörle mücadeleye değinen Başbakan Binali Yıldırım, yerli ve milli insansız hava araçlarının teröre göz açtırmadığını belirterek, terörle mücadelede çok başarılar sağlandığını söyledi. İnsanlıktan takati olmayan terör örgütünün takatinin tükendiğini söyleyin Yıldırım, "Burandan açıklıyorum. Şimdi yurt içinden yurtdışına kaçmaya başladılar. Nereye giderseniz gidin, Kandil'e gidersiniz orada da bulacağız, Fizan'a giderseniz orada da bulacağız. Bu milletin, bu memleketin başına bela olmaktan kurtaracağız. Kahramanlarımız adım adım ilerliyor. YPG, PKK, DEAŞ, DHKP-C, FETÖ, al birini vur ötekine. Adınız ne olursa olsun, kökününüz topunu kazıyacağız. Son terörist yok olana kadar, son silah susuncaya kadar kararlı mücadeleyi sürdüreceğiz. Efendim çözüm ne çözümü kardeşim vatandaşı katleden, masum insanları hayatına giren, ülkenin birliğini, beraberliğine, ay yıldızlı bayrağına düşman olanlarla çözüm olur mu? Çözüm PKK sorununun tamamıyla yok olmasıyla mümkündür. Bu PKK meselesini Türkiye'nin gündeminden çıkarmaya ahdettik. Millet biliyor ki, yaparsa Ak Parti yapar. Edirne 24 Haziran'da bütün terör örgütlerine iyi bir Osmanlı tokadı vuralım mı? Cumhur ittifakı ile şer odaklarına hak ettiği cevabı verelim mi? Güçlü meclis, güçlü hükümet, güçlü Türkiye için birlikte yürümeye var mısın? Harikasın Edirne, muhteşemsin Edirne. Sizin bu desteğiniz oldukça bizim sırtımız yere gelmez" diye konuştu.

Başbakan Yıldırım, Edirne'ye yaptıkları hizmetleri de anlatarak, Edirne-İstanbul arasındaki hızlı tren için bu yıl çalışmalara başlayacaklarını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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EDİRNE

Selimiye meydanından detaylar

Mitinge katılanlar

Alan ve Selimiye camii

Başbakan Yıldırım'ın konuşması

Alandan detaylar

Adayların tanıtılması LÜLEBURGAZ

Miting alanında bekleyenler

Ellerinde bayraklar salyanlar

Milletvekilleri adaylarının tanıtılması

Başbakanın gelişi

Çocuklara oyuncak dağıtılması

Başbakanın gelişi

Başbakanın karşılanması

Başbakanın sahneye çıkması

Detaylar Haber-Kamera: Gurbet GÖKÇE-Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY-Mehmet YİRUN / EDİRNE-KIRKLARELİ,(DHA)

============= ============= ============= ============= ============= ============= Kılıçdaroğlu: YÖK'ü kaldıracağız (EK)

'HALK KART' DAĞITTI CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ihtiyaç sahibi ailelere CHP'li Seyhan İlçe Belediyesi'nin düzenlediği programda 'Halk Kart' dağıtımı yaptı. Burada konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, seçimi kazanmaları halinde asgari ücretin 2 bin 200 lira olacağını söyledi. Kılıçdaroğlu, CHP'li belediyelerin verdikleri sosyal hizmetler nedeniyle uyuşturucu madde kullanımının en aza indirildiği söyledi. İktidarları döneminde hiçbir çocuğun aç yatağa girmeyeceğini kaydeden Kılıçdaroğlu, "Onbinlerce çocuk kahvaltısız okula gidiyor. Babanın parası yok harçlık vermek için. Biz ne yapacağız? Çocuk kahvaltı yapmadan okuluna gidecek, arkadaşları ve öğretmenleriyle beraber okulda kahvaltısını yapacak. Öğle yemeğini okulda yapacak. Hiçbir çocuk 'ben beslenemiyorum, aç kaldım' demeyecek. Tam gün eğitim yapacağız. Tüm çocuklarımız sabahtan akşama kadar tüm gün öğretmenleriyle okulda okuyacak. Çocuklarımıza güzel bir Türkiye bırakacağız." dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kemal Kılıçdaroğlu'nun halk kart dağıtımı

- Genel ve detay görüntüler SÜRE: 01'56" - BOYUT:118 MB Haber: Nuri PİR - Kamera: Eser PAZARBAŞI / ADANA,(DHA) Erdoğan: Milletim 24 Haziran'da sizleri sandığa gömecek (ek)

ERDOĞAN, İZMİT'TE KONUŞTU Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Denizli'den sonra geldiği İzmit'te, Milli İrade Meydanı'nda toplanan kalabalığa konuştu. Alanda hazır bekletilen sağlık ekipleri sıcaktan etkilenenlere müdahalede bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşmada siyaseti milletle beraber yaptığı belirterek, "Biz siyaseti milletimizle beraber yapıyoruz. Makam mevki için değil, geride eserler bırakmak için yapıyoruz. Ekonomimizi, ticaretimizi, soframızdaki ekmeği büyütmek için çalışıyoruz. 81 milyonun her ferdine hizmet götürüyoruz. Bugüne kadar ayrımcılık düşüncesini kapımıza yaklaştırmadık. Bay Muharrem çıkmış açıklama yapıyor. Bay Kemal ne ki sen ne olacaksın? Siz bu ülkede başörtülü kızlarımıza neler çektirdiğinizi bilmiyor muyuz? Dürüst olun dürüst. Onları odalara çekip neler yaptığınızı çok iyi biliyoruz. Bize neler anlatıyorsunuz. Neymiş 'Annesi örtülü, kız kardeşi örtülüymüş.' Onlara saygım var. Ama benim sana saygım yok. Çünkü siz çile çektirdiniz çile. Sizde değişen bir şey yok. Nedir sizin imam hatip düşmanlığınız. 'Ben imam hatipte öğretmenlik yaptım' diyor. Sen kendine bak kendine. Şimdi ne oldu? Bay Kemal o da aynı. Bunlar kalıptan kalıba giren tipler. Dürüst değiller. Şehirlerimizin oy tercihlerine göre bunlar renk ayıranlardan. Bunları iyi tanırız. Yeri gelir bir yerde cuma namazına dururlar, bir yerde cenaze namazına dururlar. Olduğun gibi görün göründüğün gibi ol. Oy almak için bu numaraları neden yapıyorsun" dedi.

MİLET KIRAATHANELERİN KAFAYI TAKMIŞ

Muharrem İnce'nin millet kıraathanelerine kafayı taktığını söyleyen Erdoğan, şöyle konuştu:

"Şimdi millet kıraathaneleri kafayı ona takmış. Şimdi bu kıraathane denince kumarhane anlıyor. Hani iskambil okey taşları falan onu anlıyor. Bay Kemal ve bay Muharrem, 'kıraat' okumak anlamına gelir. 24 saat açık interneti var, kekini orada yiyecek. Zeytinburnu çorba bile veriyor, bunlar ücretsiz olacak. Adamın dediği 'O kek verecek ben de fabrikalara işçi alacam' diyor inanıyor musunuz? Sivaslı Nuri Demirağ'ın uçak fabrikasını kapatıp gaz ocağı fabrikasına çevirdiniz. CHP budur. Kime yutturacaksınız sizin bu ülkede dikili ağaç, dikili taşınız yok. 24 Haziran'da benim halkım bu yalan üzerine bir şeyler yapmaya çalışanlara dersini sandıkta verecek." 'BUNLARIN OLDUĞU YERDE MODERN ŞEHİR BULAMAZSINIZ'

Diyarbakır'a gittiğini hatırlatan Erdoğan, "Gençler geçen Diyarbakır'daydım. Güneydoğulu kardeşlerime özellikle sesleniyorum. Diyarbakır'da 4 gidiş 4 geliş yol. O terörün kol gezdiği Diyarbakır'da böyle bir güzellik. Kanaat önderleriyle görüşme yaptık muhteşem. Havalimanına giderken bazı dükkanlara uğrayalım dedik. Ufak bir miting orada yaptık, fakat o cadde muhteşem. Kocaeli'de belki de yok. Bunlar bir dikili taş yapmıyor ama biz yapıyoruz. Biz çamurdan bataktan İstanbul'u kurtardık. Aynı şekilde hava kirliliğinden kurtardık. İstanbul'u susuzluktan kurtardık. Susuzluk, çöp dağları, hava kirliliği denilince CHP. Öyle değil mi bunları yaşamadık mı? İstanbul Belediye Başkanlığını bunlardan kurtulmak için kardeşlerim bana belediye başkanlığını verdi. Kocaeli'yi aldıktan sonra ne hale geldi, aynı şekilde Ankara. Bunların olduğu yerde modern bir şehir, modern bir ülke bulamazsınız. Biz yıkmanın, durdurmanın değil, daha iyisi, daha güzelini kazandırmasının davasını güdüyoruz" dedi.

'SLOGANLA CUMHURBAŞKANINA HAKARET ETTİREMEZSİN'

Muharrem İnce'nin kendisine hakaret ettiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

"Tutturmuş ben 'Fizik öğretmeniyim' diye. Ama fizik öğretmeni olmak sana bu ülkenin cumhurbaşkanına hakaret etme yetkisini vermez. Dün akşam Kadıköy'de 'Hırsız Erdoğan' diye onlara slogan attırıyor. Bana bak Muharrem, önce haddini bileceksin, kendini bileceksin, cinsini bileceksin. Kalkıp da bu ülkenin cumhurbaşkanına sloganla hakaret edemezsin. Birisi çıkıyor 'Külliyeye gitmem.' Senin genel başkanın kuzu kuzu bizim külliyemize geldi. Zaten siz yalancısınız. Ya bizim altından klozetle ne işimiz var. Bunlar altınla, pirinci karıştırıyorlar. Onlar bunu anlamaz. Niye? E cehalet. Bunlar cesaretlerini de cehaletlerinden alıyor. Ben halkıma, milletime inanıyorum. Ankara'da külliyenin caminin kıble kısmında sergi salonu yaptık. Orada muhtarlarımızla 2 bin 200 kişilik iftar verdim. Muhteşem bir iftar oldu. Oraya bunların gelmeye yüzü tutmaz. Biri çıkmış 'Yıkacağım' diyor. Bunlar böyle. Neyi yıkıyorsun? Bu milletin helal parasıyla yapılan buraları neyle yıkıyorsun. Haddini bil haddini. Bunlar cahil."

'BİZ UZAYA NASIL ULAŞACAĞIZ BUNUN ÇALIŞMALARINI YAPIYORUZ'

Muhalefetin akşam yalan, sabah yalan söylediğini ifade eden Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Siz çırağa bakkal dükkanını teslim eder misiniz? Bunlar çırak bile değil. Ne diyor bay Muharrem 'Ben kanal İstanbul'a karşıyım' kafaya bak kafaya. Ufuk yok ufuk. Şurada geçenlerde bir gemi boğazda yalıya çarptı. Tanker olsaydı Allah muhafaza aylarca yangın olurdu. Daha önce yaşadık. Bunarın kafası basmıyor, bu CHP'nin tarihi böyle. 'Otomobilde bu Erdoğan 20 yıl geriden geliyor' diyor. Kocaeli, Bursa ile otomobilin merkezi. O zannediyor ki bizim oto projemiz benzinli veya mazotlu zannediyor. Bay Muharrem elektrik, elektronik motorla çalışacak. Tesla sahibi Elon Musk geldi. Sana gelmedi Muharrem. Niye geldi bize? Senin gibi birisiyle bu işler yapılmaz. Biz uzaya nasıl olacak da bir an önce ulaşacağız bunun çalışmalarını yapıyoruz. Ama öğrenecek inşallah 24 Haziran'dan sonra baya vakti olur." 'FETÖ'YE ÜLKENİN ANAHTARINI TESLİM ETMEK İSTİYORLAR'

Muhalefetin FETÖ'ye anahtarı teslim etmek istediğini de söyleyen Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bunlar FETÖ'nün ağzıyla konuşuyorlar. FETÖ'ye ülkenin anahtarını teslim etmek istiyorlar. Bay Muharrem gitti Edirne'ye terörist başı konumunda olan, 53 Kürt kardeşimizin ölümüne neden olan kişiyi gidip ziyaret ediyor. Gençler aman ha bu oyunlara gelmeyin. Tutturmuşlar 'Çıksın aday olsun.' Partisi de propagandasını yapıyor, bu bile fazla. Şu anda tutuklu mu bu adam? tutuklu. Bitti, bir an önce adalet karar vermesi lazım. Ölenlerin ailesine sormak lazım. Yasin Börü'nün annesine sormak lazım. Bunların sırtında maalesef küfe yok. Parlamento bunlarla ilgili kararı bana göndermiş olsaydı ben bunu çoktan onaylardım. Türkiye'ye eski ezik günlerine döndürmenin planlarını yapıyorlar. Kocaelili kardeşlerime muhalefete şunları sormasını istiyorum; AK Parti Türkiye'de 204 bin derslik yaptı bunları yıkacak mısınız? 69 milyon kişiye internet hizmeti sağladı onları kesecek misiniz? Yeni hastaneleri kaldırıp atacak mısınız? Kocaeli şehir hastanesinin inşaatını durduracak mısınız? Kocaeli'nde toplu konutlarda yaşayan vatandaşlarımızı kapı dışı edecek misiniz? Hızlı tren hatlarını kaldıracak mısınız? Siz yeniden kara trene mi bineceksiniz? Bunlar yapar yapar. Önümüzde 29 Ekim'de havalimanını açıyoruz. Orada bir televizyon programı yapacak güzelliklerini göreceksiniz. Bunlar bu işlerden anlamaz. 525 baraj, 528 hidro elektrik santrali yaptık. Bunları da yıkacak mısın bay Muharrem? Muhalefet adayları karşınıza geldiğinde bunları sorun. Adamın işi gücü yok İsmail Metin Paşa ile uğraşıyor. Ben de Malatya'ya gittim. Onlar protokol mensubu ve aynı masada oturuyoruz. Konuşmamın bir yerinde alkışladılar. Tuttu 'Apoletleri sökeceğim' dedi. O apoletleri sen mi sökeceksin, apoletleri sökecek olan yargıdır yargı, cahil."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Sıcaktan bayılanlar

Alandan detaylar Haber-Kamera: Ergün AYAZ- Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU- Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA) Akşener: Ben inanıyorum ki; ikinci tura beni bırakacaksınız (EK)

TİRE'DE HALKA HİTAP ETTİ İyi Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Manisa mitinginin ardından İzmir'in Tire ilçesine giderek İtfaiye Meydanı'nda halka seslendi. Diğer mitinglerde olduğu gibi Tire'de de kadınlar Akşener'e tülbentlerini verdi. Akşener, 'Zeynep' isminde bir kızın yaptığı resmi vatandaşlara gösterek, "Bunu Çankaya'ya asacağım" dedi. Sıcak havaya rağmen mitinge katılanlara teşekkür eden Akşener, vatandaşların Kadir Gecesi'ni kutlayarak konuşmasına başladı. Akşener, "Bugün beraberiz, birlikteyiz. Birlikte bir yol yürüyoruz. Önce kadınlar sonra gençler, bana 'Yürü' dedi. İyi ki sizi dinlemişim. Türkiye 24 Haziran'da seçime gidecek. Cumhurbaşkanı olarak kimi görmek istiyorsanız onun kararını vereceksiniz. Bizi seçime sokmak istemediler. Akıl devreye girdi, Allah yardım etti ve biz seçime girdik. Herkesi haşlıyor, herkese kızıyor. Bana bir kızdı, Ahmet Davutoğlu gitti. Binali Yıldırım'ı herkesin içinde haşlayacak diye korkuyorum. 1994'te Büyükşehir Belediye başkan adayı iken bana 'Silkele başkan düşecekler' derlerdi. Ben de şimdi iyi silkeliyorum. Yeter ki siz karar verin, ben silkeleyeceğim" dedi.

'İNİN BAKALIM ARABALARDAN'

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'yi eleştiren ve ekonomi alanındaki projelerinden söz eden Akşener, şöyle konuştu:

"Bir evlere şenlik ekonomi bakanımız var. Diyor ki 'Kurla işimiz yok.' O zaman çiftçinin mazotuna zam yapıyorsun. Doğalgaz, elektrik, mazot, benzin dolarla değil mi? Nasıl oluyor da sen 'Kurla işimiz yok' diyorsun? Sen nasıl ekonomi bakanı oldun? Böylesine ehliyetsiz, bilgisiz ve sadece Tayyip Bey'in gönlünü etmek için bakan oluyorsun. Tire, çiftçilik yapan bir yer. Soruyorum gençlerin işi var mı? Yok. Burada da en büyük sorun işsizlik. Devlet gencine iş vermek zorundadır. Veremiyorsa gereğini yapmak zorundadır. Biz fabrikalar açacağız, istihdam yaratıp, işsizliği gidereceğiz. Bu Kanal İstanbul projesi Türkiye'ye ne fayda sağlayacak, soruyorum, cevap yok. 65 milyar dolar gömdünüz. Bunun kaynağı nerede? 'Kaynak nerede' diye soruyorlar. Bizim kaynağımız var. Gençlere iş buluncaya kadar 500 lira vatandaşlık maaşı vereceğiz. Çünkü gençler ezilmesin istiyoruz. Bu bakanlar var ya arabalara biniyorlar. Bunların kendisi de kalmıyor, eşi, çocuğu, gelini biniyor. Bunun parasını da Tireliler ödüyor. Ben de diyeceğim ki 'İnin bakalım arabalardan.' Alın size kaynak."