DHA YURT BÜLTENİ - 15

SURUÇ'TA ÇIKAN OLAYLARDA ÖLÜ SAYISI 4'E YÜKSELDİ Suruç'ta AK Parti grubuna yönelik saldırıda yaralanan ve Gaziantep'te tedavi gören Esvet Şenyaşar (64) doktorların tüm çabasına karşın akşam saatlerinde kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Esvet Şenyaşar'ın da ölümüyle, olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükselmiş oldu. Öte yandan, AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın ağabeyi Mehmet Şah Yıldız'ın yaşamını yitirdiği dünkü olayda ölen ve bugün Suruç'ta defnedilen diğer iki kişinin ise Esvet Şenyaşar'ın oğulları Adil Şenyaşar (29) ve Celal Şenyaşar (35) olduğu belirtildi. Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Esvet Şenyaşar'ın cenazesinin, otopsinin ardından yakınlarına teslim edileceği, gece veya yarın Suruç'ta toprağa verileceği bildirildi. 10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI Suruç'ta yaşamını yitiren Şenyaşar ailesine mensup 2 kişi için düzenlenen cenaze töreninde çıkan ve polisin müdahalesiyle sonlandırılan gerginliğin ardından 10 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere Suruç Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Mezarlıkta toplanan grup

- Polis biber gazıyla müdahalede bulunması

- Gözaltı yapılması

- Cenazeler toprağa verilmesi

- Genel ve detay görüntüler Haber: Ali LEYLAK - Kamera: Ömer ŞULUL / ŞANLIURFA (DHA) ========================================== Başbakan Yıldırım Tunceli'de konuştu: 15 yıldır ayıpları temizlemek için çaba sarfediyoruz BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Tunceli Seyit Rıza Meydanı'nda, partisi tarafından düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, 1938 "Dersim" olaylarına değinerek, "Geçmişte bazı yanlışlar olabilir. Olmuştur. Bu ayıpları temizlemek için 15 yıldır Ak Parti iktidarı olarak çaba sarf ediyoruz. İnşallah terörü de bu ülkenin gündeminden çıkaracağız. Terör en çok zararı buralara, Kürt kardeşlerimize, Doğu ve Güneydoğu'ya veriyor. Çünkü buraya yatırım gelmesini istemiyor" dedi. Helikopterle geldiği Tunceli'de ilk olarak kent merkezindeki bazı şehit ailelerini ziyaret eden Başbakan Binali Yıldırım, daha sonra Seyit Rıza Meydanı'nda düzenlenen mitinge katıldı. Ramazan Bayramı'nı kutlayarak konuşmasına başlayan Başbakan Yıldırım, "Bütün Dersimli kardeşlerimi selamlıyorum. Kurtuluş Savaşı kahramanı Diyap Ağa'nın memleketi Tunceli'ye selamlıyorum. 15 Temmuz hain darbe kalkışmasından sonra günlerce meydanları sahipsiz bırakmayan siz Tuncelilileri, yiğit Dersimlileri yürekten kutluyorum. Dersimlilerin kadını da erkeği de yiğittir. Kadını da erkeği de merttir. 15 Temmuz ve sonrasında biz bunu yedi düvele gösterdiniz. Allah sizden razı olsun. Milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan'ı alçak fetöcülere yedirtmediniz; ülkemizi darbecilere bırakmadınız. Biz hep beraber Türkiyeyiz. Alevi, Sünni, Türk Kürt hepimiz bu ülkenin sahibiyiz. Her vatandaşımızın başımızın gözümüzün üzerinde yeri var. Şimdi bu birlik ve beraberliği 24 Haziran'a taşıyacağız. Doğuştan bize verilen dinimiz, dilimiz, ırkımız, mezhebimiz Allah'ın bize lütfudur. Bu bizim zenginliğimizdir. Hepimizin aynı olması gerekmiyor. Farklılıklarımızla biz zenginiz. Biz tek bir insanımızın gönlünün kırılmasına ötekileştirilmesine asla rıza göstermeyiz" dedi.

Tunceli'de 1938 tarihinde yaşaman "Dersim" olaylarına değinerek, bazı yanlışların yapıldığını belirten Başbakan Yıldırım, "Geçmişte bazı yanlışlar olabilir. Olmuştur. Bu ayıpları temizlemek için 15 yıldır Ak Parti iktidarı olarak çaba sarf ediyoruz. Ben, Tunceli'ye Erzincanlı biri olarak ilk geldiğimde 2004 yılında Tunceli'de bir metrekare bile sıcak asfalt yol yoktu. Köy gibiydi. Şimdi bakıyorum. Her tarafta yollar yemyeşil refüjler, peyzajlar acaba Tunceli'ye mi geldik Cenevre'ye mi geldik diye şaşırdık. Helal olsun. Tunceli bunların fazlasını hak ediyor. Çünkü vaktiyle Tunceli çok çekti. Dersim olaylarından neler çektik. Büyüklerimiz ne kadar büyük bedeller ödediler. Hala onun acılarını tamir etmeye, dillendirmeye uğraşıyoruz. Farklılıklarımızı hep zenginlik olarak gördük; göreceğiz. Bizi cenabı Hak nasıl yarattıysa birbirimizi öyle kabul edeceğiz. Kimin Kürt, kimin Türk olacağına biz kendimiz karar vermiyoruz. Anamızı, babamızı biz mi seçiyoruz. O halde neyin kavgasını yapıyoruz. Hiç kavga yapmayacağız. Kardeş olacağız. Et tırnak gibi olacağız. Terörün, emperyal ülkelerin ülkemizi bölmesine, kardeşliğimizi bozmasına izin vermeyeceğiz. Şu muhalefet adaylarının hiç terörle ilgili ağızlarından laf çıkıyor mu? Terörle nasıl mücadele edecekler bununla ilgili bir şey duydunuz mu? Ağızlarından FETÖ ile ilgili bir şey duydunuz mu? Duyamazsınız. Terörle mücadele cesaret istiyor. Mangal gibi yürek ister. Recep Tayyip Erdoğan gibi memleket sevdalısı ister. O da bunlarda yok" diye konuştu.

Konuşmasında, terörü ülkenin gündeminden çıkaracaklarını anlatan Başbakan Yıldırım, "İnşallah terörü de bu ülkenin gündeminden çıkaracağız. Terör en çok zararı buralar, Kürt kardeşlerimize, Doğu ve Güneydoğu'ya veriyor. Çünkü buraya yatırım gelmesini istemiyor. Şimdi artık Tunceli'de 4 tane tekstil fabrikası kuruldu. Avrupa'ya ihracat yapmaya başladı. İşte bu terörün yok edilmesi ve artık huzurun, güvenin sağlanmasıyla mümkün hale geldi. Bu ülkenin hiçbir evladını kaybetmeye rıza gösteremeyiz. Tek bir insanımızı dahi terör örgütlerine kaptıramayız, feda edemeyiz. Herkes, her vatandaşımız kendisini istediği gibi ifade edecek. Bu topraklarda bir daha katiyyen Dersim yaşanmasına izin vermeyeceğiz. Bu kadar açık söylüyorum. Bu acıları yaşatanları tarih de biz de affetmeyeceğiz. Bizim için Konya, Yozgat, Sakarya, Erzincan neyse Dersim de aynısıdır. Bizim birliğimizi bozmaya çalışanlar asla muvaffak olamayacaklar. Asırlarca bu topraklarda her renkten, her inançtan beraberce yaşadık. Benim adım Binali. Binalı, Ali'nin oğlu demek. Benim adımı koyan Alevi bir komşum. İşte Alevi Sünni ilişkisi bu kadar değerli bir ilişkidir. Bizim derdimiz bu ülkeyi bölmek isteyen, genç nesilleri zehirlemek isteyen bölücü terör örgütüyledir. Tunceli'nin dağlarında artık onlara rastlayamazsınız. Onların hepsini imha ettik. Vatandaşlarımızın canına kastetmesinin önüne geçtik. Kobani olaylarında Kürtlerin kanı üzerinden siyaset yapmaya kalkanlara, Kürt ve Alevi kardeşlerimizi istismar edenlere geçit vermeyeceğiz. Demokratik siyaset kılıfıyla toplumu çatışmaya sürükleyen terör uzantılarını asla aramıza sokmayacağız" şeklinde konuştu.

AK Parti'nin 2023 hedeflerine ve 2053 vizyonuna kararlılıkla yürüdüğünü ifade eden Başbakan Yıldırım, şöyle konuştu:

"Bakıyorsunuz muhalefet adaylarına hiçbir projeleri yok. Hedeflerinde Recep Tayyip Erdoğan var. Recep Tayyip Erdoğan olmasın da Türkiye ne olursa olsun. Onlar, Türkiye'yi geri götürmek istiyorlar. Türkiye'yi muassır medeniyetler seviyesine taşıyacak fikirleri yok. Bugün cumhurbaşkanı adayı diye ortada gezen isimleri görüyorsunuz. Hangisinin bu memlekette bir dikili ağacı var. Hangisinin bu ülkede bir tek taş üstüne taş koyduğu eseri var. Yol yapacağız deseler zaten Ak Parti 20 bin kilometre yol yapıp bitirmiş. Okul yapacağız deseler Ak Parti okulları da yapıp bitirmiş. Ak Parti 15 yılda 131 tane yeni üniversite kurdu. Sağlık için bir proje söylemeye çalışsalar yolda kalırlar. Çünkü sağlıkta muazzam değişimi, dönüşümü Ak Parti yaptı. Vatandaşımıza ev vaad etseler bakıyorlar ki Ak Parti 817 bin TOKİ konutu yapıp sahiplerine teslim etmiş. Ulaşımda yenilik yapacağız deseler Ak Parti 15 yılda 385 kilometre tünel yapmış. 80 yılda diğer iktidarlar 50 kilometre yapmışlar. Ak Parti farkı işte bu. Yüksek hızlı treni hayalden gerçeğe dönüştüren Ak Parti. 29 Yeni havalimanı yapan Ak Parti. Ak Parti iktidara geldiğinde sadece 9 vilayetimizde doğalgaz vardı. Şimdi 79 vilayetimizde doğalgaz var. Bütün bunları gören muhalefet adayları bakıyorlar ki yapacak bir şey yok. Ne düşünseler Ak Parti yapmış. O zaman kızıyorlar. Biz iyisi mi bu Ak Parti'nin yaptıklarını yıkalım diyorlar. Yani sizin anlayacağız önümüzde bir yapım ekibi var bir de yıkım ekibi. 24 Haziran'da yapım ekibine mi yıkım ekibine mi oy vereceksiniz?"

AK Parti'nin hizmet siyaseti yaptığını, iktidarları döneminde Tunceli'ye 5 katrilyon 300 trilyon liralık yatırım yapıldığını hatırlatan Yıldırım, "AK Parti 15 yılda Tunceli'ye ilçelerine 5 katrilyon 300 trilyon yatırım yaptı. Helali hoş olsun. Şu anda devam eden projelerin toplamı 2 katrilyon 800 trilyon. Tunceli'ye 184 derslik yaptık. 2008 yılında Munzur Üniversitesi'ni kurduk. 7 fakülte, 3 meslek yüksekokulu, 2 enstitü, 8 araştırma merkezi açtık. Kısa bir süre önce spor bilimleri fakültesi kurduk. Bu, Tunceli'nin çok ihtiyacı olan bir fakülte. Buralar yüksek yerler. İyi sporcular yüksek yerlerde yetişir. Üniversite içinde kültür merkezi, olimpik yüzme havuzu, kütüphane de kuracağız. Yurt kapasitesini 2 bin 100 yatağa çıkardık. Sağlıkta büyük eserleri hayata geçirdik. Göreve başladığımızdan bu yana 3 hastane, 9 tane birinci kademe sağlık tesisi yaptık. 6 tane uzman doktor vardı. Şimdi 62 tane doktor var. Bizden önce Tunceli'de 1 tane acil istasyonu 1 tane de ambulans vardı. Şimdi 12 acil istasyonu 29 tane de ambulans var. 41 şantiyede 635 milyon liralık yatırımla Tunceli'ye projelerimiz devam ediyor. Ben ulaştırma bakanı olduğumda Tunceli'nin bir metre bile bölünmüş yolu yoktu. 46 kilometre bölünmüş yol yaptık. Yol konusundaki çalışmalarımız devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Başbakan Binali Yıldırım, Tunceli'nin bir doğa harikası coğrafyaya sahip olduğunu kaydederek, "Pertek Köprüsü'nü de yapacağız. Boğazın Yavuz Sultan Selim Köprüsü var da Pertek'in köprüsü olmaz mı, elbette olur. Munzur Çayı Tunceli için hayati öneme sahip. Bir doğa harikası. Dünyada böyle bir yer yok. Raftinge, turizme müsait. Buraya hidroelektrik santrali yapılacaktı. Geçen sene geldiğimizde söz verdim. Yapılmıyor. Bundan sonra da buraya, buranın doğal güzelliğinin bozulmaması için bu projeyi hayata geçirmeyeceğiz. Size buradan bunu da ilan ediyorum. Ama sizden de bir şey istiyorum. Tunceli'nin işlerini takip etmek için, bu projeleri takip etmek için vekil lazım. Vekili siz seçeceksiniz, işleri de onlar takip edecek" dedi. Tarım ve hayvancılık başta olmak üzere bir çok alana yapılan yatırımları detaylı olarak anlatan Başbakan Yıldırım, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Pazar günü Tunceli'de miting düzenleyeceğini hatırlatarak, "Tunceliler'den ona şu soruyu sormalarını istiyorum. Tunceli'ye yaptığınız bir eser var mı? Bir tane çınar, bir ladik fidanı, bir kavak, söğüt ağacı dahi diktilerse başım gözüm üstünde yerleri var. Çünkü bunlar konuşur AK Parti yapar" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

-Başbakan Yıldırım'ın konuşması

-Genel ve detay görüntüler Haber: Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)- ==================================================== Otomobili ile dereye uçan imam öldü GÜMÜŞHANE'de, otomobili ile dereye uçan imam Mesut Düzgün (24) yaşamını yitirdi. Kaza, saat 16:00 sıralarında, Esenler köyü yakınlarında meydana geldi. Esenler köyü camii imamı Mesut Düzgün, yönetimindeki 01 BRL 86 otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yol kenarındaki dereye uçtu. Kazanın ardından haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri geldi. Dere yatağına inen ekipler, ters dönen araçta sürücünün cansız bedenine ulaştı. Otomobilden çıkarılan Mesut Düzgün'ün cesedi otopsi için Gümüşhane Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi olan Mesut Düzgün, yaz ayında geçici görevle Esenler köyü camiinde imam olarak görev aldığı öğrenildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kaza yeri detayları

- Cesedin çıkarılması

Haber-Kamera: Sinan UÇAR / GÜMÜŞHANE (DHA) ================================================== İNCE: AMA BU KADAR DA YAPILMAZ Kİ, BU KADAR DA KALABALIK OLMAZ Kİ CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Yalova'da yaptığı mitinge dikkat çekerek, "Ama bu kadar da yapılmaz ki, bu kadar da kalabalık olmaz ki. Dün bu meydanda birileri vardı. İstanbul'dan 200 otobüs getirip buraya topladı. Bugün de onun tam iki katı olmaz ki" dedi. Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Yalova'da, dünü dinlenerek geçirdikten sonra akşam saatlerinde yaptığı miting ile partililere seslendi. Milletvekili seçildiği 2002 yılında Yalova'dan uğurlanırken partililere, "Bu burada kalmaz zirvede biter demiştim" sözü verdiğini hatırlatan İnce, "Siyaset uzun ince bir yolculuk. Bugün uzun kısmı bitti, ince tarafındayız şimdi. Artık, uzun bir yolculuk değil, ince bir yolculuk var" diye konuştu. Konuşmasının daha sonraki bölümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Yalova'da yaptığı konuşmalarına değinen İnce, şunları söyledi:

"Dün burada arkadaşlar söylediler, akşam da izlettiler. Şaşkınım. Gökçe Barajı’nı arkadaş yapmış. Yahu Gökçe Barajı 1989’da açıldı sen daha yoktun. O yapmış. 'Yalova Üniversitesi’ni ben kurdum' diyor. Doğru ama 2003’te Yala Üniversitesi için kanun teklifini verdim, AK Parti'li milletvekillerine reddettirdin, 5 yıl sonra kurdun. Beni dinleseydin 2003’te kurulacaktı, 5 yıl geciktirdin. '16 yıldır milletvekilisin, Yalova’ya ne kazandırdın' diyor. Yalova'ya seni yenecek bir cumhurbaşkanı adayı kazandırdım daha ne kazandırayım? Yalova’ya seni yenecek bir cumhurbaşkanı adayı kazandırdım. Yine buraya gelip benim şehrime, benim doğup büyüdüğüm şehirde yalan yanlış bilgiler veriyor. Bu işin özeti şu; 'Tarzan zorda' Her yere gidip çamur atıyor. Diyor ki, Selahattin Demirtaş’ın ziyareti anlatıyor. 4 Mayıs günü aday olunca dedim ki, "Türkiye'yi nasıl barıştırabilirim dedim", önce Akşener'i ziyaret ettim, Karamollaoğlu'nu ziyaret ettim, Demirtaş'ı ziyaret ettim, Erdoğan'ı ziyaret ettim. Bu yetmez dedim, kutuplaşmadan, bu millet sağcı solcu, başörtülü başı açık, alevi Sünni, Türk Kürt yok hepsini kucaklıyorum dedim ve gittim. 4 adayın hesabına 500'er lira yatırdım. Onların tabii ki ihtiyacı yok ama amacım toplumu yumuşatmak."

'ERDOĞAN, HER KUŞUN ETİ YENMEZ' Konuşmasını, "Erdoğan iki dakika akıllı ol. Bir kere her kuşun eti yenmez bunu bil" diyerek sürdüren Muharrem İnce, "Yahu ben bu millet için seni bile ziyaret ettim be. Senin derdin terörü çözmek değil, sen buradan oy almak istiyorsun. Bir gün geliyor şehit babası gibi, bir gün geliyor barışmalıyız diyorsun. Hendekler kazanırken, bombalar asfaltın altına yerleştirilirken seyrettin. Bakın bu ciddi bir iştir. Erdoğan’ı ciddiyete davet ediyorum. Bu iş öyle meydanlarda konuşarak bir gün şehir babası öbür gün başka konu olmaz. Allah’ın izni milletimizin isteğiyle cumhurbaşkanı seçildiğimde bu sorunu çözeceğim bu milleti barıştıracağım. Ama kimseyi kandırmadan yapacağım. Hiç kimseyi kandırmadan. Ne yapacaksam milletin gözünün önünde yapacağım yalan yanlış bilgiler değil. TBMM’de konuşacağız" diye konuştu. 'DİYARBAKIR'DA ALANDA AKP'LİLER DE VARDI' Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Diyarbakır'da yaptığı mitingini eleştirirken, "alanda HDP'liler vardı" dediğini belirten Muharrem İnce, "Diyarbakır'da alanda AKP'liler de vardı, diğer partililerde vardı. MİT’in adını değiştireceğiz, 'Muharrem’i İzleme Teşkilatı'. Sen darbeyi eniştenden öğrenmiş adamsın. Ne istihbaratı. 5 yaverinin 5’i de FETÖ’cü çıkmış. Sen yaver seçememişsin, meydanlarda atıp tutuyorsun. Ne yaptı Muharrem İnce diyor size, İnce’nin gücü yoktu ki. Muhalefet milletvekiliydi ama cumhurbaşkanı olduğumda Yalova’ya tıp fakültesini açacağım, Taşköprü’deki askeri havalimanını sivil ulaşıma açacağım. Herkes görecek. 2002’de size verdiğim sözü tutacağım size borcum var. Size borcumu ödeyeceğim" dedi.

Miting alanında gençlere hitap eden İnce, "Gençler, şu anda kullandığınız cep telefonları var ya 2020'de bu telefonların hiçbiri olmayacak. Bu teknoloji gidecek yenisi gelecek. Ben size 15 yıl sonrasını anlatıyorum. Otomobiller sürücüsüz olacak. Duvarlardan haberleşeceksiniz kağıt olmayacak, elektronik kağıtlar olacak. Muharrem İnce Yalova’da miting yaparken Ankara’da İnce’yi 3 boyutlu izleyeceksiniz. Ekonomisi düzgün olanlar uzaya yolculuk bileti alacaklar. Mars'ta maden aranacak, aranıyor zaten. Sizin elinizdeki telefonlar 1969'da NASA bilgisayarlarının on katı. Şimdi böyle bir dünya var, böyle bir dünyada Türkiye’nin bu büyük değişimi yakalaması lazım. Teknoloji tasarım marka eşittir zenginlik, eşittir refah. Her mahallede güvenli kreşler açacağız, uzman kişiler alacağız oraya, torpil değil, ucuz olacak. Kadın çalışma yaşamının merkezine gelecek" dedi. 'MENÜYÜ HER GÜN ZENGİNLEŞTİRİYOR' Konuşmasında, kıraathane tartışmasına da değinen Muharrem İnce, "Ben diyorum nanoteknoloji o 'bedava kek var' diyor. Baştan dedi ki, kek ve çay var. Ben eleştirdim, çorba ve tatar böreği ekledi. Menüyü her gün zenginleştiriyor. Yakında 'köfte-ekmek' de ekler" diye konuştu.

"Erdoğan'a, istediği bir kanalda diplomasını sormamak şartıyla sadece ekonomiyi konuşmak için davet gönderiyorum" diyen İnce, şunları söyledi: 'Bana, 'Köprüden geçmedin mi?' diyor. Geçtim. Yarın İstanbul’a giderken, senin yaptığın Osmangazi Köprüsü’nden geçeceğim Erdoğan ama anlatacaklarım var. Sonra da Demirel’in yaptığı köprüden geçeceğim. Erdoğan, Demirel’in yaptığı köprü bayramda ücretsiz senin ki niye parayla? Niye soyuyorsun milleti Erdoğan? Çakma kabadayı sana söylüyorum. Bayramdan sonra geri döneceğim. Demirel’in yaptığı köprüden geçersem 11 TL, gidiş geliş 11 TL. Erdoğan, niye kazıklıyorsun Yalovalıları? Seninkinden geçince niye 114 TL ödüyoruz, bir de geliş toplam 228 TL. Bu mu övündüğün şey senin? Demirel’in yaptığı köprünün geliri hazineye, Erdoğan’ın yaptığı köprünün geliri uluslararası şirketlere bu mu hizmet? Sen bu milleti soyduruyorsun. Köprüleri niye yıkayım, hırsızlık zihniyetini yıkacağım. Bir de diyor bunlar camileri yıkıyor diyor. Benim dönemimde Erdoğan da rahat edecek, emekli cumhurbaşkanı olarak. Ama bu meseleyi belediye başkanlarımıza sordum, ne diyorsunuz dedim bana dediler ki doğru söylüyor, deterjanla bütün camileri yıkıyoruz dediler. Erdoğan benim gibi candan konuşamaz camdan konuşur."

'2.5 MİLYON SURİYELİ DAHA GELEBİLİR' Türkiye'de şu anda 4.5 milyon Suriyelinin bulunduğu, Birleşmiş Milletlerin uyarıda bulunup 2.5 milyon Suriyelinin daha gelebileceğine dikkat çeken Muharrem İnce, 40 milyar dolar para harcadık Suriyeliye. Bana soruyorlar, 'parayı nereden bulacaksın'. Kamu ihale kanununu 180 kere değiştirdiniz, ben değiştirmeyeceğim. Türkiye'nin atıl gücünü devreye sokacağım. OHAL'i 48 saat içinde kaldıracağız, ekonomiyi canlandıracağız. Kamuda yükseltmeyi liyakatla sınırlı tutacağız. Suriyelilere harcadığın 40 milyar doları sen nereden bulduysan ben de oradan bulacağım. Saray yapmayacağım, o sarayda oturmayacağım. Meydanlarda diyor ki, onların kafası basmaz. Senin kafan çok basıyordu da, onun için ilkokul mezunu FETÖ kandırdı seni" dedi. "Herhalde dünyada en ilginç cumhurbaşkanı adayı benim, daha seçilmeden icraatlarım ortada" diyen İnce, sözlerini şöyle sürdürdü: “İki senedir OHAL var, Erdoğan bir haftadır 'Kalkacak' diyor. Niye, 'İnce hastalık' korkusu. 'Seçimden sonra kaldıracağız' diyor. Şimdi kaldır. Yok olmaz. Öğretmen ve polislere 3 bin 600'ü vereceğim diyor mu? 15 gündür diyor. Neden, Muharrem İnce dedi diye. Kamuda mülakatı kaldıracağız. Mülakat varsa torpil vardır, eğer çok özel mesleklerde gerekirse onu da video kaydıyla yapacağız, torpil yok. Her iktidar, iktidara gelince bir iktidarın adamları oluyor bir de dışarıda kalanlar oluyor, klasik bir numara bu. İktidar değişti mi insanlar yer değiştiriyor, işte buna ilk kez son vereceğiz. Kimse kendini dışlanmış hissetmeyecek. Bugün bayram kutlarken, ben sen o yok biz varız. Çocuklarımızı, evlatlarımızı, öğrencilerimizi görüyorum. Onlar arasında bir insan nasıl ayrım yapabilir? Ben çocukların sınav kağıtlarını okurken, isimlerini ataçla kapatırdım isimlerine bakmadan kağıtları okurdum ama vicdansızlar çocukların sınav sorularını çaldırıp yandaş koyma derdindeler. Allah’ın izniyle cumhurbaşkanı olduğumda çocuklarınızı FETÖ benzeri yapılara kaptırmayacağım, 2 sene içerisinde yurt sorununu çözeceğim."