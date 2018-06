DHA YURT BÜLTENİ - 15

Helikopterle geldiği Tunceli'de ilk olarak kent merkezindeki bazı şehit ailelerini ziyaret eden Başbakan Binali Yıldırım, daha sonra Seyit Rıza Meydanı'nda düzenlenen mitinge katıldı. Ramazan Bayramı'nı kutlayarak konuşmasına başlayan Başbakan Yıldırım, "Bütün Dersimli kardeşlerimi selamlıyorum. Kurtuluş Savaşı kahramanı Diyap Ağa'nın memleketi Tunceli'ye selamlıyorum. 15 Temmuz hain darbe kalkışmasından sonra günlerce meydanları sahipsiz bırakmayan siz Tuncelilileri, yiğit Dersimlileri yürekten kutluyorum. Dersimlilerin kadını da erkeği de yiğittir. Kadını da erkeği de merttir. 15 Temmuz ve sonrasında biz bunu yedi düvele gösterdiniz. Allah sizden razı olsun. Milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan'ı alçak fetöcülere yedirtmediniz; ülkemizi darbecilere bırakmadınız. Biz hep beraber Türkiyeyiz. Alevi, Sünni, Türk Kürt hepimiz bu ülkenin sahibiyiz. Her vatandaşımızın başımızın gözümüzün üzerinde yeri var. Şimdi bu birlik ve beraberliği 24 Haziran'a taşıyacağız. Doğuştan bize verilen dinimiz, dilimiz, ırkımız, mezhebimiz Allah'ın bize lütfudur. Bu bizim zenginliğimizdir. Hepimizin aynı olması gerekmiyor. Farklılıklarımızla biz zenginiz. Biz tek bir insanımızın gönlünün kırılmasına ötekileştirilmesine asla rıza göstermeyiz" dedi.

Tunceli'de 1938 tarihinde yaşaman "Dersim" olaylarına değinerek, bazı yanlışların yapıldığını belirten Başbakan Yıldırım, "Geçmişte bazı yanlışlar olabilir. Olmuştur. Bu ayıpları temizlemek için 15 yıldır Ak Parti iktidarı olarak çaba sarf ediyoruz. Ben, Tunceli'ye Erzincanlı biri olarak ilk geldiğimde 2004 yılında Tunceli'de bir metrekare bile sıcak asfalt yol yoktu. Köy gibiydi. Şimdi bakıyorum. Her tarafta yollar yemyeşil refüjler, peyzajlar acaba Tunceli'ye mi geldik Cenevre'ye mi geldik diye şaşırdık. Helal olsun. Tunceli bunların fazlasını hak ediyor. Çünkü vaktiyle Tunceli çok çekti. Dersim olaylarından neler çektik. Büyüklerimiz ne kadar büyük bedeller ödediler. Hala onun acılarını tamir etmeye, dillendirmeye uğraşıyoruz. Farklılıklarımızı hep zenginlik olarak gördük; göreceğiz. Bizi cenabı Hak nasıl yarattıysa birbirimizi öyle kabul edeceğiz. Kimin Kürt, kimin Türk olacağına biz kendimiz karar vermiyoruz. Anamızı, babamızı biz mi seçiyoruz. O halde neyin kavgasını yapıyoruz. Hiç kavga yapmayacağız. Kardeş olacağız. Et tırnak gibi olacağız. Terörün, emperyal ülkelerin ülkemizi bölmesine, kardeşliğimizi bozmasına izin vermeyeceğiz. Şu muhalefet adaylarının hiç terörle ilgili ağızlarından laf çıkıyor mu? Terörle nasıl mücadele edecekler bununla ilgili bir şey duydunuz mu? Ağızlarından FETÖ ile ilgili bir şey duydunuz mu? Duyamazsınız. Terörle mücadele cesaret istiyor. Mangal gibi yürek ister. Recep Tayyip Erdoğan gibi memleket sevdalısı ister. O da bunlarda yok" diye konuştu.

Konuşmasında, terörü ülkenin gündeminden çıkaracaklarını anlatan Başbakan Yıldırım, "İnşallah terörü de bu ülkenin gündeminden çıkaracağız. Terör en çok zararı buralar, Kürt kardeşlerimize, Doğu ve Güneydoğu'ya veriyor. Çünkü buraya yatırım gelmesini istemiyor. Şimdi artık Tunceli'de 4 tane tekstil fabrikası kuruldu. Avrupa'ya ihracat yapmaya başladı. İşte bu terörün yok edilmesi ve artık huzurun, güvenin sağlanmasıyla mümkün hale geldi. Bu ülkenin hiçbir evladını kaybetmeye rıza gösteremeyiz. Tek bir insanımızı dahi terör örgütlerine kaptıramayız, feda edemeyiz. Herkes, her vatandaşımız kendisini istediği gibi ifade edecek. Bu topraklarda bir daha katiyyen Dersim yaşanmasına izin vermeyeceğiz. Bu kadar açık söylüyorum. Bu acıları yaşatanları tarih de biz de affetmeyeceğiz. Bizim için Konya, Yozgat, Sakarya, Erzincan neyse Dersim de aynısıdır. Bizim birliğimizi bozmaya çalışanlar asla muvaffak olamayacaklar. Asırlarca bu topraklarda her renkten, her inançtan beraberce yaşadık. Benim adım Binali. Binalı, Ali'nin oğlu demek. Benim adımı koyan Alevi bir komşum. İşte Alevi Sünni ilişkisi bu kadar değerli bir ilişkidir. Bizim derdimiz bu ülkeyi bölmek isteyen, genç nesilleri zehirlemek isteyen bölücü terör örgütüyledir. Tunceli'nin dağlarında artık onlara rastlayamazsınız. Onların hepsini imha ettik. Vatandaşlarımızın canına kastetmesinin önüne geçtik. Kobani olaylarında Kürtlerin kanı üzerinden siyaset yapmaya kalkanlara, Kürt ve Alevi kardeşlerimizi istismar edenlere geçit vermeyeceğiz. Demokratik siyaset kılıfıyla toplumu çatışmaya sürükleyen terör uzantılarını asla aramıza sokmayacağız" şeklinde konuştu.