DHA YURT BÜLTENİ-15

Soma ilçesinde, 13 Mayıs 2014 tarihinde meydana gelen ve 301 madencinin öldüğü facianın ardından açılan, Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ceza davasının 22'nci duruşmasının ikinci gününde sanıklar savunma yapmayı sürdürdü. Dün görülen ilk oturumda tutuklu sanıklardan Soma Kömürleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan ile şirketin Genel Müdürü Ramazan Doğru'nun savunmalarını yapmalarının ardından bugün de Soma Kömürleri A.Ş. İşletme Müdürü Akın Çelik savunma yaptı.

Şehit madenci yakınlarının fazla ilgi göstermediği duruşmada söz verilen sanıklardan Soma Kömürleri A.Ş. İşletme Müdürü Akın Çelik, 230 sayfalık savunmasını, slayt eşliğinde yaptı. Tutuklu sanık Çelik, kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi. Madendeki bazı sensörlerin bozuk ve yetersiz olduğu, madendeki havalandırma sisteminin de yetersizliğiyle ilgili iddialara ilişkin teknik bir sunum yapan Çelik, bu konuda üzerine atılan suçlamaları reddetti. Çelik savunmasında ayrıca, kendisinin bile olayın nasıl geliştiğini hâlâ anlayamadığını belirtip, "Bu işin böyle olabileceğini düşünemedik. Halen ne olduğunu bilmiyorum. Birçoğumuz öngöremedik. Halen de öngörebilmiş değiliz. Bu metan, çamur yanması veya başka bir şey olması ihtimalı olan bir yer değil. Öyle bir nokta ki, bunu çözebilmiş de değiliz. B panosu metan riski olmayan bir bölge. Kömür yangını riski veya kömür posası riski her ölçüm bölgesinde olabilecek risktir. Fakat biz buna tedbir almıyor değiliz. Alınan tedbirler var" diye konuştu.

Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 301 madencinin yaşamını yitirdiği Soma maden faciası davasına verilen arada açıklama yapan, acılı ailelerin avukatlarından avukatı Nergiz Tuğba Arslan, tutuklu ve tutuksuz tüm sanıkların verdikleri ifadelerde suçu üstünden atmaya çalıştığını söyledi. Avukat Arslan, "Bu celsede savcılık mütalaasına karşı bizler beyanda bulunduk. Sonra esasa ilişkin sanık savunmalarına geçildi. Şirketin patronu Can Gürkan çok kısa bir konuşma yaptıktan sonra tekrar bir savunma yapacağını söyledi. Şirket Genel Müdürü Ramazan Doğru dinlendi. Doğru, görev sorumluluklarına gerçekten farkında olmasına rağmen, bir şekilde bu meselelerin tamamını üzerinden atmak istediğine dair bir savunma yaptı. Değişen heyetle gelen mahkeme başkanı, dosyaya sonradan dahil olmasına rağmen sorduğu sorularla ikna olmadığını bize gösterdi. Karşısında kendisini sorumlu olmadığını söyleyen bir sanık var. Ancak kimin sorumlu olduğuna dair bir şey yok. Çok ilginç bir durumdayız. Konuşan her sanık, 'Ben bu meselede sorumlu değilim. Benim altımdakiler sorumludur' deyip, işin içinden çıkıyor" dedi.

Tutuklu sanıkların ifadelerine göre faciada hayatını kaybetmiş mühendislerin suçluşmuş gibi gösterilmek istendiğinin altını çizen Avukat Arslan, "Aslında dinlenen 3 sanık ve özellikle İşletme Müdürü Akın Çelik'in söylediklerinin birbiriyle çeliştiği ortada. Savunmalarda özellikle bir isim vermeme konusunda çok ısrarlı ve kararlı bir şekilde tavır aldıklarını görüyoruz. Kendi üstlerini isimlerini vermeme konusunda daha hassaslar. Mesela havalandırma mühendisinin ismi rahatlıkla işletme müdürü tarafından telafuz edilip sade o sorumluymuş gibi lanse edilebiliyor. Bu konuda çok rahat ve pervasızca davranabiliyorlar. Ya da hayatını kaybetmiş mühendisler, her şeyin sorumlusu olarak gösterilebiliyor. Başından beri stratejide kimse asla ve asla olanı anlatmadı. Yargılanan tüm sanıklar bu madende ne olduğunu başından beri farkındalar. Dosyada kapsamıda bunu gösteriyor. Belgeleriyle gösteriyor. 'Bu madende çok büyük facia yaşanabilir' sözleri bu sanıklara ait. Bunlar hiç yokmuş gibi davranıp, sanki burada öngörülemez, Allah katından gelen başka bir şekilde bir şey olmuş gibi 'Öngöremedik' diyorlar. Savunma stratejisine hala devam ediyorlar. Bunun kabul edilmesi mümkün değil. Bizce her şey açıklığıyla ortaya konulmuş durumda" diye konuştu.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, 103'üncü mitingini Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Atatürk Meydanı'nda gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştiren İnce, şöyle dedi: "Ben aş, iş diyorum, arkadaş da geliyor meydanlara kek diyor. Türkiye'yi onurlu başı dik hukuk devleti yapacağız diyorum, adalet diyorum. Oda geliyor meydanlara çay kek diyor. Dün Adana'da diyor ki 'Muharrem İnce, Ömer Halis Demir'in mezarına gidip Fatiha okuyamaz' diyor. Bende fotoğrafını koyduk, yahu gittik, okuduk. Senin derdin ne Ömer Halis Demir, ne de Fatiha. Senin derdin Kuran-ı Kerim olsaydı, Fatiha olsaydı, senin derdin sure olsaydı bakara makara diyeni tutar kolundan atardın. Senin derdin bu değil, senin derdin başka. Bana diyor ki seçim yaklaştı camilerde görünüyorsun diyor. Ben beş vakit namaz kılan biri değilim ama 15 yaşından beri Cuma namazlarına giden birisiyim. Seçim için gitmiyorum ki. 40 senedir yaptığım iş. Neredeyse diyecek ki 'gelme bizim camiye' Ya böyle bir şey olur mu? Sen nasıl Müslümansın, bir Müslüman başka bir Müslüman'a böyle konuşur mu? Günah değil mi? Konuşmalarına bak rahatsız oluyor ya. Sana Çorlu'dan bir kez daha sesleniyorum. Kimyanın bozulduğunu biliyorum, moralinin bozuk olduğunu biliyorum. Anketleri gördüğünde canının sıkıldığını biliyorum. Bak kaldı burada 2-3 gün, madem sen ustasın, usta adam çıraktan korkar mı? Erdoğan 81 milyon bizi izlesin, istediğin kanalda, saatte, istediğin gazetecilerle gel benimle ekonomi tartış. Erdoğan sana sesleniyorum sana yüreğin varsa, bilgin varsa, cesaretin varsa çık karşıma."

'TERÖR ÖRGÜTLERİYLE AMANSIZ MÜCADELE EDECEĞİZ'

Muharrem İnce, seçildiğinde ilk 100 günde yapacaklarını anlatarak, "Dün Hatay'da, Antalya'da bugün Çorlu'da Allah'ın izni milletin isteğiyle Cumhurbaşkanı olduğumda ilk haftada başlayıp 100 günde tamamlayacağım işleri sıralıyorum. Yemini ettim, saat tutun kenara yazın bir hafta içinde başlayacağım. OHAL'i 48 saatte kaldıracağım, hemen. Devam ediyorum Merkez Bankası Başkanı parti genel başkanlıklarında ağırlanmayacak. Merkez Bankası yönetimi bağımsız olacak. Siyaset bulaşmayacak oraya. PKK,IŞİD,FETÖ gibi terör örgütleriyle amansız bir mücadele edeceğiz" dedi.

'SPOR SİYASALLAŞTI'

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, sporun siyasallaştığını öne sürerek, şunları söyledi:

"Türkiye 2002'de dünya kupasında üçüncüydü. Sporda bu durumdaydık, şuanda dünya kupasına katılamıyorum. Neden biliyor musunuz? Kulüplerin seçimlerine müdahale etti, Futbol Federasyonu seçimlerine müdahale etti. Her yere burnunu soktu. Sporda siyasallaştı. Benim İstanbul'da arkadaşın biri oyunu bana vereceğini söyledi. Neden dedim, senin mitinginde biri bayıldı, Erdoğan'ın mitinginde de biri bayıldı. Ben demişim ki doktor arkadaşlar müdahale etsinler, Erdoğan demiş ki kafasına su dökün. Her şeyi biliyor adam ya doğuştan doktor, jinekolog, mimar, mühendis. Her şeyi biliyor da ortada diploma yok. Yandaş yazarlardan biri dedi ki 'diploma vardı ama FETÖ'cüler çaldı'. FETÖ'cüler de açıklama yaptı. 'Çalmaya gittik ama bulamadık' diye. Peki sporda bu passolig uygulaması neden geldi. Çünkü protesto etmesinler diye. Passolig uygulamasını hemen kaldıracağız Suriye'ye büyükelçi atayacağız. Barışacağız ve Suriyelileri davul zurna ile memleketlerine göndereceğiz. 40 milyar dolar parayı Suriyelilere harcayacağımıza Çorlululara, Lüleburgazlılara, Keşanlılara harcayacağız, Konyalılara, Viranşehirlilere harcayacağız. Böyle bir şey yok. Herkesin saygı duyduğu güvendiği inandığı bağımsız, tarafsız yargı kuracağız. Özel hayatın gizliliğini güvence altına alacağız. Size söz veriyorum benim Cumhurbaşkanlığımda 100 içinde hiç kimsenin telefonu dinlenmeyecek. Hiç kimsenin telefonu dinlenmeyecek, söz veriyorum size söz"