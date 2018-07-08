DHA YURT BÜLTENİ - 15

Uşak'ta freni boşalan kamyon dehşet saçtı: 2 ölü, 2'si ağır 17 yaralı (YENİDEN)

ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİ

Uşak'ta, freni boşaldığı öne sürülen demir yüklü kamyon, kırmızı ışıkta duramayarak diğer araçlara çarptı. Kazada, olay yerinde ölen çocuğun 3 yaşındaki Mustafa Eren Temel olduğu belirlenirken, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tedaviye alınan 8 yaşındaki Melek Temel'in de yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

Haber: Feyzi DAVULCU / UŞAK,(DHA)

Çocukların attığı torpil depoyu küle çevirdi

BURSA'da çocukların attığı torpilden çıktığı tahmin edillen yangında kumaş deposu küle döndü.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesinde Mümin Şen'e ait inşaat halinde bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın zemin katında bulunan atıl kumaş ve benzeri malzemelerin deposunda bulunan kumaş ve yalıtım malzemeleri çocukların attığı torpille alev aldı. Yanıcı maddelerin etlkisiyle kısa sürede büyüyen yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Deponun bazı kısımlarına ulaşamayan itfaiye ekipleri depo dışındaki trapez sac panoyu benzinli testere ile keserek yangına müdahale etti. Yangın itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alınırken depo ve içindeki malzemeler kullanılamaz hale geldi.

Depo tamamen kullanılamaz hale gelirken polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.