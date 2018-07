DHA YURT BÜLTENİ-15

ZONGULDAK'ta polisin 'dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz ve alkollü olduğu ileri sürülen sürücü, 50 metre sonra durarak arkadaşını direksiyon başına geçirmeye çalıştı. Polisin durumu fark etmesi üzerine otomobili polis memurunun üzerine süren sürücü ve yanında bulunan 2 kişi, biber gazıyla etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.Olay, saat 15.00 sıralarında Meşrutiyet Mahallesi Uzun Mehmet Caddesi'nde meydana geldi. Polis ekipleri, ihbar üzerine Ali D. yönetimindeki 55 ACY 95 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin uyarılarına rağmen kaçan sürücü 50 metre sonra durdu. İddiaya göre alkollü Ali D., yanında oturan arkadaşı Mustafa D.'yi direksiyon başına geçirmeye çalıştı. Durumu fark eden polis ekipleri, araçtakilerin aşağıya inmesini istedi. Bu sırada aracı hareket ettiren Ali D., otomobili polis memurunun üzerine sürdü. Otomobil, çok fazla ilerleyemeden diğer ekipler tarafından tekrar durduruldu. Polis bu sefer, kendilerine zorluk çıkarak sürücü ve yanındaki 2 kişiyi araçtan indirerek gözaltına almak istedi. Direnen 3 kişi, biber gazı ve cop ile etkisiz hale getirilerek yere yatırıldı. Yaşanan arbede sırasında bazı polislerde biber gazından etkilendi. Çevrede toplanan meraklı vatandaşların arasında sürücü Ali D., Mustafa D. ve Bayram D., güçlükle gözaltına alındı. 3 kişi, sağlık kontrollerinin ardından Soğuksu Polis Merkezi'ne götürüldü. Yapılan incelemede Ali D.'nin 100 promil alkollü olduğu tespit edildi. Ayrıca ehliyetine de 6 ay önce el konulduğu belirlendi. Olaya karışan şahıslardan birinin oğlu olduğu öğrenilen ve gözyaşları içinde kalan küçük çocuk babasından ayrılmak istemeyince aynı araçla polis merkezine götürüldü. İl Emniyet Müdürü Metin Turanlı, sosyal medya hesabından otomobilin mobese kamerasıyla çekilen fotoğrafını paylaşarak, "Arabası kuş, sürücü belgesi boş, egzozunda bağırtı hoş, koş polis koş. Oh ne güzel. Bu işe ilaç şahin var, yetmezse yunus da var." açıklamasında bulundu.

2)YOL KENARINDA 5 DOMUZ ÖLÜSÜ BULUNDU

KONYA'nın Beyşehir ilçesinde karayolu kenarında 4'ü yavru 5 domuz ölüsü bulundu.

Konya'nın Beyşehir ilçesi yakınlarındaki karayolunda 4 yavru ve 1 yetişkin domuz ölüsü bulundu. Yolun toprak olduğu bölümündeki hayvanların yoldan karşıya geçerken araç çarpması sonucu öldüğü tahmin ediliyor.

3)KAYIP YUSUF İÇİN SİLVAN'DA ARAMA ÇALIŞMALARI YENİDEN BAŞLADI

DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde 1 Temmuz tarihinde hayvan otlatmaya giden, bir daha kendisinden haber alınamayan, ancak 4 Temmuz'da İstanbul'da görüldüğü açıklamaları üzerine kaybolduğu yerde aramalara son verilen Yusuf Yılmaz'ı (14) bulmak için Silvan'da arama başlatıldı. Silvan Kaymakamı Adem Çelik, İstanbul'da görüntülenen kişinin henüz bulanamadığını, bu nedenle ailenin isteği doğrultusunda her ihtimale karşı Yusuf'u arama çalışmalarına yeniden başladıklarını söyledi.Silvan ilçesine bağlı Çatakköprü köyünde 1 Temmuz'da hayvan otlatmaya giden ve kendisinden bir daha haber alınamayan Yusuf Yılmaz'ı ilçede arama çalışmaları, çocuğun 4 Temmuz'da İstanbul Beylikdüzü'nde görüldüğü ihbarı ve ortaya çıkan görüntülerden sonra sonlandırıldı. Ailenin İstanbul'da Yusuf Yılmaz'a ait olduğu iddia edilen görüntüler üzerine çelişkili konuşması nedeniyle çocuğun Silvan'da kaybolduğu söylenen bölgede arama çalışmalarına dün yeniden başlandığı belirtildi.Silvan Kaymakamı Adem Çelik, Yılmaz Ailesi'nin İstanbul'da Yusuf'a ait olduğu söylenen görüntüleri önce teyit ettiğini sonra ise 'olmayabilir' dediğini belirterek, şunları söyledi: "Biz de ailenin talebi üzerine Yusuf Yılmaz'ın kaybolduğu söylenen yerde dünden bu yana yeniden arama çalışması başlattık. Çalışmalara asker ve güvenlik korucuları gerekli bütün ekipmanlar ve iz takip köpekleri ile katılıyor. İstanbul'da görüntülenen ve Yusuf olduğu söylenen kişiye ulaşılamadı. Söz konusu görüntülerdeki kişi bulunmadığı için de her ihtimale karşı burada arama çalışmalarına yeniden başladık. Ayrıca İstanbul'da önce bir fırında ardından bir minibüste görüntülenen kişiye ait net görüntülerin bulunması için çalışmalar sürüyor. Biz her türlü ihtimali değerlendirmek için ailenin de isteği ile çalışmalara yeniden başladık."