DHA YURT BÜLTENİ - 15

Buca'da orman yangını (3)

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI İzmir'in Buca ilçesindeki orman yangının, yakındaki bir arazide yapımı süren prefabrik ev inşaatında, işçilerin demir kesme işlemi sırasında çıkan kıvılcımın tarladaki otları tutuşturmasıyla başladığı ileri sürüldü. Demir kesme işlemi sırasında yangının çıkmasının ardından ise, işçilerin otları söndürmeye çalıştığı, başarılı olamayınca da olay yerinden ayrıldıkları iddia edildi. Çevredeki görgü tanıklarının iddiaları üzerine Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri, demir kesme işleminin yapıldığı alanda incelemelerde bulundu. Ekipler yangının çıkması neden oldukları belirtilen işçileri belirlemek için soruşturma başlattı. Öte yandan iş makineleriyle çevrelenen yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangından etkilenen alanın 25 hektar olduğu belirtildi. Yangın nedeniyle trafiğe kapanan İzmir-Aydın Otoyolu ise tekrar trafiğe açıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Jandarmanın olay yeri incelemesi

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- Genel ve detay görüntü

Haber: Mehmet CANDAN - Kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR, (DHA) ===================================================== TEKİRDAĞ'DA ŞİDDETLİ YAĞMUR ETKİLİ OLDU TEKİRDAĞ'da, aniden bastıran ve yaklaşık 10 dakika süren sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşarken, bazı yollar ise sularla kaplandı. Tekirdağ'da akşam saatlerinde bastıran ve 10 dakika süren sağanak, vatandaşları hazırlıksız yakalarken, hayatı olumsuz etkiledi. Kentin birçok noktasında caddeleri dolduran su nedeniyle trafik kilitlendi. Vatandaşlar kapalı alanlara sığınırken, Hayrabolu Köprülü Kavşağı köprü altında, Hükümet Caddesi ve Çiftlik Önü de sularla doldu. Kentin alt yapı sorunlarından sorumlu olan TESKİ ekipleri ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri biriken suları vidanjör yardımıyla tahliye çalışması yaptı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Sağanak yağmurun başlaması

-Başlarına poşet geçirenler

-Yağmurdan kaçmaya çalışanlar

-Duraklara sığınan insanlar

-Trafikte ilerleyen araçlar

-Detaylar

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)- ==================================================)== KAHRAMANMARAŞ'TA 1'İ POLİS, 2 KİŞİ İNTİHAR ETTİ KAHRAMANMARAŞ'ta, polis memuru Hacı Mehmet Z. (28) tabancasıyla, Sema Nur G. de (18) apartmandan kendini boşluğa bırakarak intihar etti. Olay yerine gelen anne Nursel G., "Benim kızımın sınavı açıklanacaktı. Ben onunla ne hayaller kurdum" diye ağıt yakıp gözyaşı döktü. Sabah saatlerinde merkez Dulkadiroğlu ilçesi İstasyon Mahallesi'nde park halindeki otomobilin sürücü koltuğundaki kişiyi kanlar içinde görenler, sağlık ekipleri ve polise haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kanlar içindeki kişinin öldüğünü belirlerken, polisin yaptığı incelemede ise ölen kişinin polis memuru Hacı Mehmet Z. olduğu ortaya çıktı. Tabancasını başına dayayarak intihar ettiği belirlenen Hacı Mehmet Z.'nin Adıyaman'da görev yaptığı öğrenildi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen ve Kahramanmaraş'a yıllık izin için geldiği belirlenen polisin cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

'KIZIMIN SINAVI AÇIKLANACAKTI' Bir diğer intihar olayı ise merkez Onikişubat ilçesinin Saçaklızade Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, sitenin müracaat bölümünde çalışan Sema Nur G., henüz belirlenemeyen bir nedenle sitenin 6'ncı bloğunun 14'üncü katında merdiven dairesinin penceresinden kendisini boşluğa bıraktı. Beton zemine düşen Sema Nur G., olay yerinde hayatını kaybetti. Acı haberi alan baba Hasan ile anne Nursel G. olay yerine gitti. Kızını kaybetmenin acısını yaşayan Nursel G., "Onu kendi yapmış olamaz. Benim kızımın sınavı açıklanacaktı. Ben onunla ne hayaller kurdum. Benim her şeyimdi" diye ağıt yaktı. Sinir krizi geçiren anneye sağlık ekipleri müdahale ederken yakınları teskin etmeye çalıştı. Sağlık Meslek Lisesi mezunu olan ve bu yıl üniversite sınavına girdiği belirtilen Sema Nur G.'nin cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Her iki olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Polisin intihar ettiği otomobil

- olay yerinde inceleme yapılması

- Kızın üzeri örtülü cansız bedeni

- Olay yerinde inceleme yapan polisler

- Nursel G.'nin ağıt yakması

- Olay yerindeki polis araçları Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA) ==================================================== ORDU'DA SAĞANAK ETKİLİ OLDU ORDU'da etkili olan sağanak nedeniyle bazı evlerin bodrum ve zemin katlarını su basarken, fındık bahçeleri de küçük çaplı heyelanlar nedeniyle zarar gördü. Ordu'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle Altınordu ve Perşembe ilçesinde bazı dereler taştı. Taşkın nedeniyle oluşan küçük heyelanlar nedeniyle ise fındık bahçeleri de zarar gördü. Altınordu'ya bağlı Ata Sanayi, Yeni Sanayi ve Durugöl Mahallesi ile Perşembe Medreseönü ve Kacalı'da etkili olan sağanak nedeniyle bazı evlerin ve işyerlerinin bodrum ile zemin katlarını su bastı. Su baskınları nedeniyle evlerdeki eşyalar zarar görürken, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri cadde ve sokaklarda çalışma yaparak, su tahliyesi yaptı.

Derelerin taşması sonucu ırmaklarda su seviyesi yükselirken, bazı yollarda da hasarların oluştuğu belirtildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Taşan derelerden görüntü

-Irmakta yükselen sudan görüntü

-Su baskını olan yerlerden görüntü (SÜRE: 3.02 Dk ) (BOYUT: 131 MB) Haber-Kamera:: Nedim KOVAN / ORDU, (DHA) ================================================== Kırkpınar güreşlerinin resmi açılışı yapıldı EDİRNE'de bu yıl 657'ncisi düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin resmi açılış töreni Er Meydanı'nda yapıldı. Sarayiçi Er Meydanı'ndaki açılışa, Edirne Valisi Günay Özdemir, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Kırkpınar Güreşleri Ağası Seyfettin Selim ile güreşseverler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından geçen yılın başpehlivanı İsmail Balaban, Türk bayrağını göndere çekti. Avrupa arenalarında gladyatörlerin vahşice birbirlerini öldürdüğü dönemleri hatırlatan Edirne Valisi Günay Özdemir, "Er meydanı ve Türk güreşi, insan merkezli büyük bir medeniyetin oluşturduğu yaşam biçimidir. Türk güreşinin geleneksel olarak içinde barındırdığı ağalık, altın kemer, zembil, kispet, cazgır, davul-zurna, peşrev, yağlanma, pehlivan ve başpehlivanıyla bizim değerlerimizi ve kimliğimizi yansıtan, kendine has gelenekleriyle UNESCO'nun kültür mirası listesine girmiş marka değerimizdir. Günümüzde bu marka değerini koruyarak ve geliştirerek gelecek nesillere aktarma gayretindeyiz. Dünyanın en eski spor organizasyonlarından birisi olan Kırkpınar Yağlı Güreşleri en önemli geleneklerimizdendir. Ata yadigarı güreşin, emek, sevgi, saygı inançla kahramanlığı er meydanından tarihimize adını altın harflerle yansıtan nice pehlivanlar gelip, geçmiştir. Avrupa arenalarında gladyatörler vahşice birbirlerini öldürürken, Kırkpınar insan sevgisinin, kardeşliğin ve dostluğun oluşmasına katkı sağlayan önemli bir ata sporudur." dedi.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ise isim vermeden ücretin tamamını yatırmadığı için ağalığı iptal edilen Ahmet Çetin'i eleştirerek değiştirilen ihale şartlarını anlattı. Gürkan, "Kırkpınar ağalığı sadece para vermekle olmaz. Biz Kırkpınar ağasının mert, yiğit, adam gibi adam olmasını bekleriz. Bunu beceremeyenler zamanı geldiğinde dökülen yapraklar gibi dökülür gider. Ağalık burada en yüksek parayı vermek değil, her pehlivanın adını bilmektir, sevinenle sevinmek, üzülen ile üzülmektir, her şeyi ile adam gibi adam olmaktır. Seyfettin Selim gibi, Alper Yazoğlu gibi olmaktır. Bu nedenle şartnamede değişiklik yaptık. Dosya bedelini 5 liradan 25 bin liraya çıkardık. İhale tarihinden itibaren ihaleyi alan ağa 15 gün içinde paranın tamamını yatıracak. Eğer yatırmaz ise ihale iptal edilecek. Birde ağalık ihalesi onaylanmadan paranın tamamı yatmadan ağalık unvanı kullanılamayacak" şeklinde konulştu. Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın ise bu yıl güreşlere 2 bin 228 güreşçinin kayıt yaptırdığını ifade ederek bu sayının yağlı güreş tarihinde rekor katılım olduğunu söyledi. Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim de güreşlerin 657 yıldır devam ettiğini kaydederek "Bu yıl Kırkpınar 15 Temmuz'a denk geliyor. Bu yıl yapılacak olan güreşler, 15 Temmuz şehitlerine yakışır bir şekilde olacaktır" ifadelerini kullandı.