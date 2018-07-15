DHA YURT BÜLTENİ 15

GÖKYÜZÜNDE 'AY YILDIZ' KARABÜK'te, akşam saatlerinde gökyüzünde oluşan ay ve yıldız görüntüsü görenleri büyüledi. Akşam saatlerinde hilal şeklini alan ay ile iç kısmında parlayan yıldızın bir araya gelmesi Türk bayrağını anımsattı. Yaklaşık yarım saat süren manzara ilgiyle izlenildi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde dışarıda bulunanlar, gökyüzündeki güzelliğe hayranlıkla baktı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

-Ay ve yıldızın oluşması Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA) ============================================ KAYSERİ'DE 15 TEMMUZ ETKİNLİĞİ KAYSERİ'de, 15 Temmuz darbe girişiminin 2'nci yıldönümü nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe Vali Süleyman Kamçı, Çevre ve Şehircilik eski Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki, Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, AK Parti Kayseri Milletvekilleri İsmail Tamer, Hülya Nergis, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, 2'nci Hava İkmal Bakım Merkezi ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşunun temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Ellerine ay yıldızlı bayrağı alan vatandaşlar meydanları doldurdu. Kayseri Müftüsü Şahin Güven, yaptığı duanın ardından protokol konuşmalarıyla coşan kalabalık, tekbir getirip "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları attı. Cumhuriyet Meydanında belediyelere ve STK'lara ait çadırlarda vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu. Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait giydirilmiş otobüslerde fotoğraf sergisi açıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

-Etkinlik alanından genel görüntü

-Genel detay Haber: Oktay ENSARİ Kamera: Olcay DÜZGÜN / KAYSERİ (DHA) ================================================ MARMARİS'TE DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK MEŞALESİ 15 TEMMUZ darbe teşebbüsünün en önemli merkezlerinden olan Muğla'nın Marmaris ilçesinde toplanan binlerce kişi ellerindeki Türk bayrakları ve meşalelerle 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için yürüdü. İlçedeki vatandaşlar ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen öğrenciler, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kadar yürüdü. 15 Temmuz darbe girişimi gecesinin en önemli noktalarından olan Marmaris'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü çeşitli etkinliklerle kutlanmaya başladı. Kutlamalara Muğla Valisi Esen Gülcivelek, Muğla İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel, AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Gökçen ve vatandaşlar katıldı. Darbeci suikast timinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaldığı otele saldırı yaptığı bölge, kutlamaların merkezi oldu. 2016 yılı 15 Temmuz'unda hain darbeci askerler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast için Marmaris'e gitti. Burada ummadıkları bir polis direnişiyle karşılaşan darbeci askerlerle polis arasında saatler süren çatışmalar yaşandı. Darbeci askerler hain planlarını gerçekleştiremeyip kaçarken, çatışmalarda ise polis memurları Nedip Cengiz Eker ve Mehmet Çetin şehit oldu. Darbeden sonra darbeci askerlerden 17'si günler süren operasyonlar sonucunda yakalandı. Darbeci askerler çıkarıldıkları mahkemece ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarına çarptırıldı.

DARBENİN İKİNCİ YILINDA YİNE MARMERİS'TE TOPLANILDI Darbe girişiminin 2'nci yıl dönümü olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Marmaris'te oturan vatandaşların yanı sıra Türkiye'nin birçok yerinden öğrenci ve gençler otobüslerle ilçeye akın etti. İlçeye gelen vatandaşlar ve öğrenciler Adliye Meydanı'nda toplandı. Polisin arama noktasından geçen vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle yürüyüşe geçti. Yürüyüş sırasında vatandaşlar tekbir getirdi. Cumhuriyet ve Atatürk Caddesi üzerinden yaklaşık dört kilometre yürüyen vatandaşlar 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na ulaştı. İlçedeki turistlerde yürüyüşe ilgi gösterdi. Cep telefonlarının kameralarıyla görüntü alan turistler yürüyüşe alkışlarla destek verdi. Yürüyüş sırasında geniş güvenlik önlemleri alınırken, katılımcıların 15 Temmuz logolu tişörtler giymeleri dikkati çekti. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

- Yürüyüşten görüntü

- Yürüyüşe katılanlardan görüntü

- Vatandaşlardan görüntü

- Genel ve detay görüntü Haber: Taylan YILDIRIM - Ali GÜNDOĞAN - Kamera: Mücahit BEKTAŞ / MARMARİS (Muğla), (DHA)

============================================== Cemaat namazı bitirmeden 31 ağacı kesip, götürdüler (2)

KURAN KURSU GÖREVLİLERİ KESMİŞ Sakarya Valiliği, Sakarya'nın Serdivan ilçesinde Buhara Zaim Güllü Camii'nin bahçesindeki ağaçların kesilmesiyle ilgili olarak açıklama yaptı. Olayla ilgili olarak 3 kişinin yakalandığı belirtilen açıklamada şöyle denildi: "Yapılan çalışmalar sonucu şüpheli şahısların M.B., İ.Ö. ve H.A. isimli şahısların olduğu tespit edilerek şahıslar yakalanmıştır. Olayı Serdivan İlçesi Buhara Cami Kuran kursu ile aynı mülkiyet içerisinde faaliyet gösteren başka bir Kuran kursu görevlileri tarafından, kendi yollarını açmak, bahçelerini genişletmek ve camiye ulaşımı kolaylaştırmak için gerçekleştirildiği, herhangi bir hırsızlık kastının olmadığı yakalanan şüphelilerin beyanlarında ifade edilmiş olup, konu ile ilgili adli işlemlere başlamıştır." Haber: Aziz GÜVENER / Sakarya (DHA) ============================================= ÇORUM'DA 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ MÜZESİ AÇILDI ÇORUM Belediyesi tarafından yapılan '15 Temmuz Şehitleri Müzesi', darbe girişiminin ikinci yıl dönümünde açıldı. 15 Temmuz şehitlerinin balmumu heykellerinin bulunduğu müzenin 3 milyon 444 bin TL'ye mal olduğu belirtildi.

Çorum Belediyesi tarafından 15 Temmuz şehitleri anısına yapılan '15 Temmuz Şehitleri Müzesi' inşaatı tamamlandı. Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Kompleksi yanında inşa edilen 15 Temmuz Şehitleri Müzesi için açılış töreni düzenlendi. 2 katlı müze yaklaşık 3 milyon 444 bin TL'ye mal oldu. Müzenin zemin katında sergi salonu, sinema salonu, kafeterya, ikinci katta ise idari odası, mescit ve misafir odaları yer alıyor. Müzede Çorumlu 15 Temmuz şehitlerimiz olan Abdullah Tayyip Olçok, Ali Alıtkan, Akif Kapaklı, Ali Karslı, Emin Güner, Erol Olçok, Mehmet Kocakaya, Mustafa Avcu, Mustafa Karasakal, Mustafa Solak, Osman Arslan ve Yakup Kozan'ın bal mumu heykelleri ve özel eşyaları, fotoğraflar sergileniyor. Ayrıca şehit astsubay Ömer Halisdemir için de özel bir bölüm bulunuyor. Düzenlenen açılış törenine Çorum Valisi Necmeddin Kılıç, AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan ve Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Zeki Gül, Garnizon Komutanı Albay Çetin Öcal, İl Jandarma Komutanı Albay Abdurrahman Başbuğ, İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, şehit aileleri ve vatandaşlar katıldı.

İl Müftüsü Ahmet Akın tarafından şehitler için dua edilmesinin ardından müzenin açılış kurdelesi kesildi. Sonrasında katılımcılar müzeyi gezdi. Müzeyi gezen bazı şehit ailesi ve vatandaşlar da duygulu anlar yaşadı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------

-Açılıştan detaylar

-Müzeden detaylar Haber-Kamera:Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA) ========================================== Yalova’da 15 Temmuz anma gecesi YALOVA’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Yalova Valiliği’nce tertiplenen gecede şehitler adına dualar edildi. Burada bir konuşma yapan Yalova Valisi Tuğba Yılmaz, “15 Temmuz gecesi destanını yazan kahramanlar bir kez daha göstermiştir ki İstikbal aziz milletimizindirö dedi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Yalova Valiliği tarafından düzenlenen tören yürüyüşle başladı. Yürüyüşe Yalova Valisi Tuğba Yılmaz, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, Yalova Merkez Komutanı Deniz Piyade Albay Mehmet Öner Miskioğlu, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Ali Gemalmaz, Yalova İl Emniyeti Müdürü Hakan Fındık, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ziya Öztabak ve çok sayıda vatandaş katıldı. Mehter Takımı’nın da eşlik ettiği yürüyüş 17 Ağustos Deprem Anıtı önünden başlayarak 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda sona erdi. Saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı’nın okunması ve kuran-ı kerim tilavetiyle başladı. Burada bir konuşma yapan Yalova Valisi Tuğba Yılmaz, “O gece bir tarafta milletin tankını millete doğrultan hainler, diğer tarafta da tankları durduran aziz milletimiz vardı. O gece bir tarafta ruhunu ve vatanını 1 dolara satan alçaklar, diğer tarafta ise ‘Canı, cananı, bütün varımı alsın da hüda, etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda’ diye haykıran vatan âşıkları vardı. Bir tarafta çıkarları için ölüm kusanlar, diğer tarafta istiklali ve istikbali uğruna şahadet için ölüme koşanlar vardı. 15 Temmuz gecesi ne kadar şer bir gece olarak başladıysa, 16 Temmuz sabahı o kadar hayırlı bir gün olarak ülkemizin üzerine doğmuşturö dedi.

"AZİZ MİLLETİMİZ SAYESİNDE HAİN KALKIŞMA BERTARAF EDİLDİ" 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halkı sokağa çıkmaya çağırması üzerine hain kalkışmanın bertaraf edildiğini belirten Vali Tuğba Yılmaz, “O gece ‘Halkın üzerinde ben bir güç tanımadım’ diyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın milletini, ülkesini, vatanını seven herkesi meydanlara çıkmaya, devletini ve demokrasiyi sahiplenme çağrısı üzerine dilinde tekbir, göğsünde iman, elinde bayrağımızla meydanlara inen Aziz Milletimiz sayesinde hain kalkışma bertaraf edilmişti. 15 Temmuz gecesi destanını yazan kahramanlar bir kez daha göstermiştir ki İstikbal aziz milletimizindir. İstikbal, Anadolu bozkırlarında Ömer Halisdemir gibi şeref timsali askerler yetiştiren babalarındır. İstikbal, ‘Bir bacak nedir ki, vatan için feda olsun’ diyen gazilerimizindir. İstikbal, bir yıllık hasadını, çocuklarının rızkını ülkesi için gözünü kırpmadan ateşe veren çiftçilerindirö diye konuştu.

Tören, konuşmanın ardından mehter takımının konseriyle devam etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

-Yürüyüş

-Vali'nin konuşma

-Mehter takımı

-Dua edilmesi Haber-Kamera: Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA) ======================================= Başpehlivan Orhan Okulu, altın kemeri 15 Temmuz şehitlerine armana etti EDİRNE'de 657'nci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı kazanan Orhan Okulu, ödül töreninin ardından Sarayiçi Er Meydanı'ndan yalın ayak yürüyerek şehir merkezine geldi. Cadde ve sokakların kenarlarında toplananlar Okulu'ya yoğun ilgi gösterirken, Atatürk anıtındaki 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Anma Gününü programına katılan Okulu, altın kemeri ve başpehlivanlığı 15 Temmuz şehitlerine armağan ettiğini söyledi. 657'nci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde finalde rakibi Şaban Yılmaz'ı yenerek altın kemeri kazanan 28 yaşındaki Antalyalı Başpehlivan Orhan Okulu doping kontrolü için örnek verdikten sonra antrenör ve pehlivan arkadaşları ile birlikte boynunda altın kemerle şehir merkezine yürüyerek geldi. Yol kenarında toplanan güreş severler başpehlivana sevgi gösterisinde bulunurken bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.