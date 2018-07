DHA YURT BÜLTENİ 15

'DARBECİ ALBAYI DIŞARIYA ATTIM'

Bursa eski Garnizon ve Jandarma Bölge Komutanı emekli Tümgeneral Seyfullah Saldık da 15 Temmuz darbe girişiminde Bursa’da yaşananları aktardı. Saldık, darbe girişimi sırasında İl Jandarma Komutanlığı'na tedbirleri almak için gittiğini hatırlatarak, "Nizamiyede bana emir vermeye çalışan darbeci albayın peşinden koştum. Üzerine hücum ettim. Kaçınca, yakaladım ve boğuşma yaşadık. Yakasına yapışıp, nizamiyeden dışarıya attım. Daha sonra nizamiyeye darbeye gelen gruba yüksek sesle bağırarak, 'Asla içeriye giremezsiniz' dedim. Jandarma Özel Harekat timine, içeriye girmeye çalışanlar için 'vur' emri verdim. Daha sonra durumu valimize ve başsavcımıza ilettim" dedi.

Malatya'da otobüs şoförüne döner bıçağıyla saldırı

MALATYA'da, otobüs şoförü Önder Boyun'la (35), Y. Şahin arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda saldırgan Y. Şahin, şoför Boyun'a döner bıçağıyla saldırdı. Olay otobüste bulunan güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Olay, geçen Cuma günü Koyunoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede bulunan bir durakta Büyükşehir Belediyesine bağlı Önder Boyun yönetimindeki otobüse, Y. Şahin yumruk atmaya başladı. Boyun, yolcu olduğunu düşünüp, otobüsü durdurarak kapıyı açtı. Şoför Boyun'a ayağını ezdiğini iddia etti. Şoför Boyun da neresini ezdiğini, göstermesini istedi. Bu sırada Boyun, Y. Şahin'le aralarında arbede çıkmaması ve içeriye girmemesi için kapıyı örttü. Saldırgan da kapının örtülmesine izin vermeyip, belinden döner bıçağı çıkararak şoföre saldırmak istedi. Bu sırada kolundan yaralanan Boyun'a saldıran Y. Şahin'e tepki gösteren vatandaşlara da, elindeki bıçak yolculara doğrulttu. Daha sonra şoföre dönen saldırgan Y. Şahin, 'Kelleni alırım senin' diyerek küfür ve hakaretler etti. Saldırgan, arkadaşları tarafından bölgeden uzaklaştırıldı. Saldırgan Y. Şahin, olay günü polis tarafından kıs kıvrak yakalandı. Sorgusunun ardından Y. Şahin serbest bırakıldı. Olayın şokunu atlatamayan 7 yıllık şoför yapan Önder Boyun, şöyle anlattı:

"Her zamanki gibi; yolcumuzu indirip bindirirken, arkadan arabanın yumruklandığını gördüm. Yolcudur, otobüse yetişmek için koşuyor diye bekledim. Vatandaş geldi. Ön kapıyı açtım binmesi için 'ne oluyor diye bağırdı' bana. Ne oluyor dedim, neden otobüsü yumrukluyorsun dedim. 'ayağımı ezdin' dedi. Bende ister istemez 'ayağının neresini ezdim göster bana, seni hastaneye götüreyim, ambulans çağırayım ezdiysem ayağını', 'ayağımı ezdin lan' diye bağırmaya başlayınca hani araç içerisindeki yolcular korkmaya başlayınca ben kapıyı kapatmak istedim. Tam kapı düğmesine bastığımda belinden çıkardığı döner bıçağıyla üstümüze saldırdı. Orada bizi korumak için gelen vatandaşlara da saldırdı. Elindeki bıçağın büyük olması nedeniyle vatandaşlar geri çekilmek zorunda kaldı. Bizim görevimiz onları korumak, sağ salim yerlerine yetiştirmek. Bıçağı sallayınca kendimi korumak için kolumu kaldırdım. Zaten boynuma doğru salladı bıçağı kolumu kaldırdığımda koluma değmiş. Bende görmedim kesildiğini kolumun yolcuların söylemesi üzerine fark ettim zaten ondan sorasıda hastanede açtık gözümüzü."

Olayın sonrasındaki süreci anlatan şoför Boyun, "Ondan sonraki süreçte karakola gittik. Emniyet bizi götürdü. Şahıs o an gözaltına alındı orada. tabi 1 gün sonra serbest bırakıldı. Alkollü olduğunu beyan etmiş. Bunun için şirketimiz gerekli önemler almış ama her eline alkol alan, eline bıçak alıp dışarı çıkıyor. Bunun için emniyetten biraz daha duyarlı olmasını istiyoruz. Vatandaşlarımız gerekli ilgiyi gösteriyor ama ister istemez bu tür şahıslar ellerinde bıçaklarla dolaştığı için onlarda yanaşamıyor. Onların da can güvenliği tehlikede. Biz sabah evimizden çıktığımızda çocuklarımız diyor ki 'İnşallah baba bugün sağlam gelirsiniz, size kimse karışmaz' hep o korkuyla evden çıkıyoruz" dedi.

Benzer olayın aynısını 2 ay önce yaşadığını kaydeden şoför Boyun, "Vatandaşlarımız şöyle bir şey var; bizleri ne tarzda görüyorlar bilmiyoruz ama vatandaşa diyoruz budur, şudur işimizle alakalı zaten vatandaşlarımız bize gerekli ilgiyi gösteriyor. Gerçekten gösteriyor. İnsanlar kartını okutuyor ve bugün alkollü şahıslar kartlarını bastıklarında insana diyorsunuz ki 'kartın boş' adam sana hakaret ediyor 'sen beni götürmek zorundasın' saygı duyarız, götürürüz hiç kimseyi yolda bırakacak değiliz. Biz zaten vatandaş için varız. Güzellik her zaman ön plandadır. Biz söylediğimiz zaman bizi yanlış anlıyorlar. Parayı sanki kendimiz alıyormuşuz gibi düşünüyorlar. Kart bu 'kartınız boş' diyoruz. Adam bağırıyor işte 'eşek gibi götüreceksiniz, göreviniz' diye. Muhakkak götüreceğiz ama ben hakaret etmedim, saygı duyarım size ama biz şoför arkadaşlar sürekli bu tür olayla karşılaşıyoruz. Sürekli oluyor. 2 ay evvelde böyle bir olay yaşadık. Parmağım kırıldı ondan sonra. Arkadaşa 'kartın boş' dediğim için bağırdı, 'eşek gibi götüreceksin, senin görevin bu' öyle deyince ister istemez bizde kızıyoruz hakaret ettiği için. O an eline geçirdiği sopayla elime vurdu ve parmağım kırıldı" diye konuştu.