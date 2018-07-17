DHA YURT BÜLTENİ 15

GÜMÜŞHANE'DE ÇEMBERE ALINAN PKK'LI TERÖRİSTLERLE ÇATIŞMA ÇIKTI GÜMÜŞHANE'nin Kürtün ilçe kırsalında güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında akşam saatlerinde çatışma çıktı. Çatışmanın devam ettiği bölgeye takviye askeri birlikler sevk edildi. Gümüşhane'de önceki gün gerçekleştirilen operasyonda, İçişleri Bakanlığı Terörden Arananlar Listesi'nde 4 milyon lira ödül ile Kırmızı Kategori'de bulunan PKK'lı terörist, 'Zeynel' kod adlı Mehmet Yakışır ile 'Rodi' kod adlı Levent Dayan etkisiz hale getirildiği operasyondan kaçan terörist grubun yakalanması için bölgede sürdürülen operasyonlarda sıcak temas sağlandı. Kürtün ilçesi Günyüzü tünelleri mevkiinde akşam saatlerinde kıskaca alınan PKK'lı grupla güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Çatışmanın devam ettiği bölgeye takviye askeri birlikler sevk ediliyor. Çatışma bölgesini çembere alan güvenlik güçlerinin, PKK'lı teröristlere 'teslim olun' çağrısında bulunduğu ancak grubun bu çağrılara ateşle karşılık verdiği öğrenildi. 6 kişi olduğu belirlenen grupta, İçişleri Bakanlığı Terörden Arananlar Listesi Yeşil Kategori'de 1 milyon lira ödül ile aranan 'Türk Tarık' kod adlı Barış Öner'in de yer aldığı belirlendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (ARŞİV)

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- Operasyon görüntüleri

- Operasyondan dönen askerlerin halk tarafından çiçeklerle karşılanması Haber: İnan KALYONCU - Kamera: GÜMÜŞHANE -DHA =============================================== KIRIKKALE'DE YEREL GAZETELERİN BULUNDUĞU BİNADA YANGIN ENDİŞE YARATTI KIRIKKALE’de yerel medya grubuna ait 5 katlı işhanında çıkan yangın endişe yarattı. Toplantı odası ve gazete arşivlerinin bulunduğu binanın 5'inci katında çıkan yangın itfaiye ekibinin müdahalesiyle büyümeden söndürülürken, maddi hasar meydana geldi. Yenidoğan Mahallesi Bankalar caddesi 596 sokak da bulunan Kale Medya Grubu'na ait 5 katlı binanın 5'inci katında bugün akşam saatlerinde yangın çıktı. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangın nedeniyle olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis çevre güvenliğini sağlarken, Kale ve Mavi Dünya gazetelerinin bulunduğu binadaki yangın ise itfaiye ekibinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Can kaybı ve yaralanın olmadığı yangında 5'inci katta bulunan toplantı odası ile gazete arşivlerinin yer aldığı bölümlerde kısmen maddi hasarın meydana geldiği belirtildi.

Yangın söndürme çalışmalarını gözyaşları içerisinde takip eden Kale Medya Grubu sahibi Ercihan Çakmak, "Neden çıktığı henüz bilmiyoruz. Araştırmalar sonrası ortaya çıkacak. Yaralanma ve ölüm olmayı olmaması derece sevindirici" dedi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- İtfaiye araçları

- Yangın söndürme çalışmaları

- Olayı izleyen vatandaşlar

- Genel ve detay Haber-Kamera: Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA) ================================================== İZMİR Bayındır'da ormanı yangını (2)

25 HEKTARLIK ORMANLIK ALAN YANDI İzmir'in Bayındır ilçesinde yol kenarında başlayan yangın, sınırı aşıp şiddetli rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Bölgeye İzmir, Çanakkale, Antalya, Muğla, Aydın ve Balıkesir'den destek ekipleri sevk edildi. Alevlere 10 helikopter, 2 uçak, 30 arazöz ve 10 dozer ile müdahale edilirken, havanın kararması nedeniyle alevlere havadan yapılan müdahale durduruldu. Yangında şimdiye kadar 25 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü öğrenildi. Yangını söndürmek için çalışmalar sürüyor.