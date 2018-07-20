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DHA YURT BÜLTENİ 15

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2018 21:37 | Son Güncelleme

SU BORUSUNU TAMİR EDERKEN AKIMA KAPILIP ÖLDÜ BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, su borusunu tamir ederken akıma kapılan Mustafa Aygün (45) yaşamını yitirdi.

SU BORUSUNU TAMİR EDERKEN AKIMA KAPILIP ÖLDÜ

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, su borusunu tamir ederken akıma kapılan Mustafa Aygün (45) yaşamını yitirdi.

Altınova Mahallesi’nde Ay Işığı Sitesi'ndeki bir daireye hidrofor takmaya gelen Mustafa Aygün, evin bahçesinin girişinde bulunan suyu kesmek istedi. Borunun ilkini kesip tıkayan Aygün, diğer su borusunu da kesmek isterken elektrik akımına kapıldı. Evli ve 2 çocuk babası Mustafa Akgün, ağır yaralandı. Komşuların yardımıyla akımdan kurtarılan Mustafa Akgün'e, kendisinin de kalp hastası olduğu öğrenilen bir kadın, ambulans gelinceye kadar kalp masajı yaptı. Ambulansın gelmesiyle Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mustafa Akgün, kurtarılamadı.

Evin elektrik tesisatının, ikinci su borusunun içinden geçirildiği ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Mustafa Akgün'ün cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Akgün'ün yakınları gözyaşlarına boğuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Olay yerinden görüntüler.
Ekiplerin elektrik kaçağına müdahalesi.

Haber-Kamera: Hüsnü EVREN/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)

Görüntü: HD, Süresi: 2 dakika 12 saniye, Boyut: 34 MB

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MARDİN DEVLET HASTANESİ'NDE ELEKTRİKLER KESİLDİ

MARDİN'de bir haftadır devam eden elektrik dalgalanmaları nedeniyle, bugün saat 15.00 sıralarında Devlet Hastanesi'nin elektrikleri kesildi. Jeneratörün de arıza yapması üzerine yoğun bakım ünitesinde yatan hastalar başka hastanelere nakledildi.

Mardin genelinde bir haftadır devam eden elektrik dalgalanmaları, bugün zaman zaman kesintilere neden oldu. Kuyu ile tarla sulamaları nedeniyle yaşandığı belirtilen dalgalanmaların ardından saat 15.00 sıralarında Artuklu ilçesinde bulunan Mardin Devlet Hastanesi'nde de elektrik kesintisi meydana geldi. Kesinti sırasında hastanenin jeneratörü de arıza yapıp, devreye girmedi.

Hastanenin elektriksiz kalması üzerine gelen ekipler arızaya müdahale ederken, elektrik verilememesi üzerine, olumsuz bir durum yaşanmaması için çok sayıda ambulans Mardin Devlet Hastanesi'nin bahçesine çekilerek, hazır bekletildi. Elektrik kesintisi nedeniyle Yoğun Bakım ünitesinde yatan hastalar da en yakın hastanelere nakledildi.

Elektrik kesintisi üzerine Mardin İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Saffet Yavuz ve yetkililer de hastaneye giderek, gerekli tedbirleri aldı.

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ (DEDAŞ) yetkilileri, hastanenin iç tesisatından kaynaklanan bir arızadan dolayı kesinti yaşandığını ve kendi ekiplerinin desteği ile arızanın giderildiğini bildirdi.

Mardin Devlet Hastanesi'nden saat 19.30 sıralarında yapılan açıklamada elektrik sıkıntısının giderildiği belirtilerek, "Tüm hastalarımız sağlıklı bir şekilde tedavilerine servislerde devam etmektedir" denildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Hastaneden görüntü
- Gelen ve çıkan ambulanslar
- Acil servis önünde toplanan kalabalık
- Alınan güvenlik önlemleri

Haber - Kamera:Nezir GÜNEŞ/MARDİN,(DHA) -

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Bakan Dönmez memleketi Bilecik'te (3)
BAKAN DÖNMEZ'E BABA OCAĞINDA SEVGİ SELİ

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Söğüt'te Ertuğrul Türbesi'ni ziyaret ettikten sonra baba ocağı Gölpazarı ilçesine hareket etti. Bakan Dönmez, ilçe girişine yaklaşık 5 kilometre kala hemşehrileri tarafından karşılandı. Gölpazarı Belediye Başkanı Vedat Kazıcı, Bakan Dönmez'e çini tablo hediye etti. Bakan Dönmez daha sonra, vatandaşların oluşturduğu araç konvoyuyla ilçe merkezine geldi. Bir süre vatandaşlarla ilçede sohbet eden Bakan Dönmez, babası Sefer Dönmez'in evinin bulunduğu Kuşçuören Köyü'ne gitti.

Bakan Dönmez, "Ata ocağına geldik çok mutluyuz. Benim çocukluğumun bir kısmı bu köyde geçti, ilçede geçti. Büyüklerimle burada olmam beni son derece mutlu etti. Onların bu coşkulu, duygulu karşılaması bizleri cesaretlendirdi. Onların duasıyla inşallah biz bundan sonra çok daha iyi işler yapacağız. Bütün gayemiz kimse soğukta, yolda, karanlıkta kalmasın diye çalışmak inşallah" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Bakan Dönmez'i bekleyen vatandaşlar,
-Belediye Başkanı Vedat Kazıcı'nın Bakan Dönmez'e tablo hediye ederken,
-Bakan Dönmez'in vatandaşlarla tokalaşması,
-Bakan Dönmez'in konuşması

Haber-Kamera: Cafer ELMAS / BİLECİK,(DHA)

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MALATYA'DA FETÖ'YE 7 TUTUKLAMA

MALATYA merkezli 13 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik başlatılan operasyonda, örgütün askeri yapılanması içerisinde yer aldıkları şüphesiyle gözaltına alınan 40 şüpheliden 7’si tutuklandı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Terörle Mücadele Şube ekipleri tarafından Malatya, Ankara, İzmir, Sakarya, Muğla, Adana, Eskişehir, Konya, Kayseri, Balıkesir, Kilis, Amasya ve Elazığ'da belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda, örgütün 'askeri yapılanması' içerisinde yer alan eski askerlerin de aralarında olduğu 40 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklanırken, 33 kişi ise yurtdışı yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber: Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)

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