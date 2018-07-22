DHA YURT BÜLTENİ 15

Kılıçdaroğlu'na 'Siyasetin CEO'su' pankartıyla karşılama (2)

TUTUKLU CHP'Lİ GENÇLERİ ZİYARET ETTİ CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya'da 24 Haziran'da yapılan Cumhurbaşkanlığı ve 27'nci Dönem Milletvekili seçimlerinin ardından oy çuvallarının getirildiği Antalya Adliyesi önünde, CHP ile Ak Parti ve MHP'li grup arasında yaşanan gerginlikten sonra tutuklanan CHP Antalya Gençlik Kolları üyesi 5 genci cezaevinde ziyaret etti. Kepez E Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi'nde tutuklu gençlerle görüşen Kemal Kılıçdaroğlu, ardından da Döşemealtı Belediyesi'ndeki mesirelik alanda tutuklu gençlerin aileleriyle bir araya geldi. Görüşme sonrasında açıklama yapan Kemal Kılıçdaroğlu, “Antalya'da genç arkadaşlarımız tutuklu, onları ziyaret ettik. Daha sonra aileleriyle görüştük. Bazı sorunları var. O sorunların çözülmesi için il başkanımız ve milletvekillerimiz ellerinden gelen çabayı gösteriyorlar. Ailelerin bazı beklentileri var. Şikayete bağlı bir suç olduğu için Adalet Bakanlığı'ndan bir izin gerekiyor. O iznin de bir an önce gelmesi lazım ve bu arkadaşlarımızın tutukluluk hallerinin sona erdirilmesi gerekiyor. Bu konuda biz parti olarak elimizden gelen çabayı gösteriyoruz, göstermeye de kararlıyız. Bizi sevindiren husus hapishanede olan genç arkadaşların morallerinin iyi olması. Herhangi bir suçları yok ama keyfi olarak içeride tutuluyorlar. Umarım kısa süre içinde özgürlüklerine kavuşurlar" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kemal Kılıçdaroğlu'nun cezaevi önünde açıklama yapması Haber: Mehmet ÇINAR- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA, (DHA) ============================================== CHP LİDERİ KILIÇDAROĞLU, ABDAL MUSA ANMA TÖRENİNDE HALKA SESLENDİ CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Alevilerin inanç merkezi olan Antalya'nın Elmalı ilçesindeki Tekke Mahallesi'nde 13'üncü Uluslararası 34'üncü Ulusal Abdal Musa Sultanı Anma etkinliğine katıldı. Tekke Mahallesi'ndeki Abdal Musa Türbesi'ni ziyaret eden Kemal Kılıçdaroğlu, ardından şenlik alanında etkinliğe katılan vatandaşlara seslendi. Sevgi gösterileri ve 'Türkiye seninle gurur duyuyor' sloganlarıyla sahneye çıkan Kemal Kılıçdaroğlu, “Abdallar bizim kültürümüzün en önemli unsurlarıdır. İran-Türkmenistan Havzası'nda bulunan ve Ahmet Yesevi ocağında yetişen Abdallar 13'üncü yüzyılda Anadolu'ya geldiler, Balkanlar'a, Nil Havzası'na, Dicle-Fırat Havzası'na yerleştiler. Anadolu'nun Türkleşmesine, Müslümanlaşmasına büyük katkıda bulundular" dedi.

Hacı Bektaş-ı Veli'nin bizzat Ahmet Yesevi tarafından Anadolu'ya gönderildiğini belirten Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti: "Abdalların özelliği nedir?. Birinci özelliği Abdallar önemli düşünürlerdir. İyiyi, kötüyü ayırt ederler ve toplumun aydınlanmasında büyük katkıda bulunurlar. Düşünür olmalarının gereği olarak da hayatı sorgularlar. Abdalların düşünür olması onların bugüne kadar yaşamalarına büyük bir ortam hazırlamıştır. Onlar aynı zamanda birer şair ve ozandırlar. Halka düşüncelerini şiirleriyle, deyişleriyle anlatmışlardır. Halkın diliyle konuşmuş ve bugüne kadar güzel Türkçemizi yaşatmışlardır. Abdalların bir başka özelliği bilime ve bilimin ışığına inanmalarıdır. Yunus Emre bunun en güzel düşünceleriyle bize aktarmıştır. 'İlim ilim bilmektir, ilim kendini bilmektir, sen kendini bilmezsen bu nice okumaktır' der. Aynı zamanda bilime değeri veren sadece Abdallar değil peygamberimiz Hz. Muhammed de bilime olağanüstü önem vermiştir. 'Alimin ölümü alemin ölümü gibidir' demiştir. Hz. Ali, 'Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum' demiştir. Abdalların bir başka özelliği tasavvuf erbabıdırlar ve inancın derinliklerine inmeleridir. Abdallar hoşgörünün, güzelliğin, iyiliğin önemi bilir ve bütün topluma öğretirler."

Abdalların aynı zamanda dilimizi kuşaktan kuşağa yaşattıklarını da belirten Kılıçdaroğlu, “Sarayın diliyle halkın dili arasına önemli mesafeler olduğunu bütün topluma göstermişlerdir. Bugün sarayın dili konuşulmaz ama halkın dili Abdallar aracılığıyla yüzyıllar boyunca kuşaktan kuşağa bize gelmiştir. Aynı şekilde onlar zulme karşı direnmişlerdir. Sürekli hakkın, haklının yanında durmuşlardır. Pir Sultan Abdal, Köroğlu, Dadaloğlu, Abdal Musa bunların örnekleridir. Abdalların en önemli özelliklerinden birisi de ahlakı toplumun her kesimine yaymalarıdır. Eline, diline, beline sahip olmak bu düşüncenin temel özlerindendir. Onlar aynı zamanda adaleti savundular. O kadarki 'Düşmanınız bile olsa insan olduğunu unutmayın' der Hacı Bektaş-ı Veli. Adil davranmak, adaletle hükmetmek yine Abdallığın temel görevlerinden birisidir. İnsanı Allah'ın yarattığı en değerli varlık olarak görürler ve kendi gönül Kâbe'sini insan olarak kabul ederler. Kadın erkek ayrımı asla yapmadılar, insanı önemli bir değer olarak gördüler. Abdal Musa'nın bu topraklar için ne kadar değerli olduğunu biliyoruz. Bu kültür yok edilmek istendi ama asla yok edemediler. Çünkü bu kültürün kökeninde insan sevgisi, adalet, beraberlik, kardeşlik var. Bu tür yaşamak zorundadır ve yaşayacaktır. Abdal Musa'yı, Hacı Bektaş-ı Veli'yi, Mevlana'yı, Erzurumlu Emrah'ı bunun için anıyoruz" dedi.