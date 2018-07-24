DHA YURT BÜLTENİ 15

KAHRAMANMARAŞ'ta, işçileri taşıyan minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada, 3'ü ağır 12 kişi yaralandı. Kaza saat 17.30 sıralarında, Kahramanmaraş-Gaziantep karayolunun Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Kavşağı'nda meydana geldi. Sürücüleri belirlenemeyen 11 DY 329 plakalı otomobil ile fabrika işçilerini taşıyan 46 S 1449 plakalı minibüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil orta refüjdeki ağaca ve aydınlatma direğine çarptıktan sonra devrildi. Minibüs ise çarpışmanın etkisiyle önce refüjdeki ağacı sonra da elektrik direğini devirip yan yattı. Minibüste bulunan 11 kişi ile otomobil sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan 12 yaralı, kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Haber: Ömer KOÇ / Kamera: KAHRAMANMARAŞ-DHA)

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İZMİR'DE TEK KATLI EV, ÇIKAN YANGINDA HARABEYE DÖNDÜ (1)

İZMİR'in Bornova ilçesinde tek katlı evde çıkan yangında tüp patladı. Çevrede panik ve korkuya neden olan patlama nedeniyle yaralanan olmazken, ev kullanılmaz hale geldi.

Olay saat 21.00 sıralarında Ergene Mahallesi'ndeki tek katlı evde meydana geldi. Evde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangının ardından iddiaya göre alevlerin arasında kalan piknik tüpü patladı. Çevrede panik ve korku yaratan patlamanın ardından polis ve itfaiye ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, ev kullanılmaz hale geldi. Can kaybı ve yaralananın olmadığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Yanan evden görüntü

- İtfaiye ekiplerinin müdahalesinden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mehmet GÜNEY/İZMİR, (DHA)

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AYDIN'DA ZEYTİNLİK ALAN YANDI

AYDIN'ın Söke ilçesinde, henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında zeytin ağaçlarının bulunduğu alan zarar gördü.

Yangın, bugün saat 16.00 sıralarında Argavlı Mahallesi yakınlarındaki zeytinlik alanda çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın rüzgarında etkisiyle kısa sürede zeytin ağaçlarına sıçradı. Alevleri fark eden çevredekiler durumu itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı bir helikopterin de sevk edildiği yangın, ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonunda söndürdü. Çok sayıda zeytin ağacının zarar gördüğü yangında vatandaşlar, Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözlerin hortumunun patlamasından dolayı yangının yayıldığını ve ekiplerin bölgeye geç geldiğini iddia ederek tepki gösterdi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Yangından görüntü

- Vatandaşlardan görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber - Kamera: Burhan CEYHAN / SÖKE (Aydın), (DHA)

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