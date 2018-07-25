DHA YURT BÜLTENİ 15

8 AYLIK HAMİLEDE KADIN EVİNDE ÖLÜ BULUNDU KONYA'da Suriye uyruklu 8 aylık hamile Vela Hilal Muhammed, evinde eşi Abdulhalik El Dahır tarafından ölü bulundu.

Olay, bugün saat 19.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Hacıfettah Mahallesi Nabi Sokak'ta meydana geldi. Abdulhalik El Dahir, iş yerinde iken konuşmak için eşi Vale Hilal Muhammed'i telefonla aradı. Ancak eşine bir türlü ulaşamadı. Bunun üzerine eve gelen Dahir, eşini evde hareketsiz halde buldu. Ardından polis ve sağlık görevlilerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri hamile Vela Hilal Muhammed'in öldüğünü belirledi. Muhammed'in cesedi otopsi için Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Evin dışından detay

- Polisin inceleme yapması

- Genel ve detay Haber- Kamera: Mehmet IŞIK / KONYA (DHA) ========================================== EŞİNİN KURTARILMASINI GÖZYAŞLARI İÇİNDE İZLEDİ KARAMAN'da geçirdikleri kazadan yara almadan kurtulan Buriye Dölek(24), sürücü koltuğunda sıkışan eşi Mustafa Dölek'in (26) kurtarılmasını gözyaşlarıyla izledi. Sıkıştığı yerden kurtarılan Dölek, hastaneye kaldırıldı.

Kaza, bugün saat 20.00 sıralarında Tabduk Emre Mahallesi Prof. Dr. Halil Cin Caddesi'nde meydana geldi. Mustafa Dölek, yönetimindeki 70 FN 780 plakalı hafif ticari araçla seyir halinde iken önüne aniden köpek çıktı. Çarpmamak için manevra yapması üzerine kontrolden çıkan araç, kaldırımdaki ağaca çarpıp durabildi. Çarpmanın şiddetiyle araç içinde sıkışan Dölek yaralandı. Yanındaki eşi Buriye Dölek de kazadan yara almadan kurtuldu. Olay yerine itfaiye ve sağlık görevlisi çağrıldı. İtfaiye ekipleri Dölek'in kurtarılması için çalıştığı sırada Buriye Dölek, eşinin kurtarılmasını gözyaşları içinde izleyip, sürekli sağlık durumunu sordu. Sıkıştığı yerden kurtulan Mustafa Dölek, ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buriye Dölek de eşinin yanında hastaneye gitti.

Görüntü Dökümü

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-Olay yerinden detay

-Kadının gözyaşlarına boğulması eşini sıorması

-Yaralı adamın eşini sorması

-Genel detay Haber- Kamera: Muammer ŞEN / KARAMAN (DHA) ============================================== UZMAN ÇAVUŞ, MOTOSİKLET KAZASINDA HAYATINI KAYBETTİ KIRIKKALE'nin Balışeyh ilçesinde meydana gelen trafik kazasında uzman çavuş Mutullah Saygı (28) hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Balışeyh ilçesi girişinde meydana geldi. Bursa'da görevli Uzman Çavuş Mutullah Saygı, Ankara'dan memleketi Yozgat'a gitmek için 06 GF 0729 plakalı motosikleti ile yola çıktı. Ancak Saygı'nın kullandığı motosiklet, ilçe girişinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada ağır yaralanan Saygı, ambulansla Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırılırdı. Fakat burada yapılan tüm müdahaleye rağmen uzman çavuş hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Haber: Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE,(DHA) ================================= DÜZCE'DE İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 4 YARALI

DÜZCE’nin Beyciler Mahallesi’nde, iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Kaza akşam saatlerinde, Beyciler Mahallesi 1596 sokak ile 1602 sokağın kesiştiği noktada meydana geldi. İddiaya göre, 1602 sokak istikametinden ana yola çıkmaya çalışan Yunus Hatipoğlu yönetimindeki 81 EM 114 plakalı otomobil yola kontrolsüz çıkarak, 1596 sokaktan ana yola çıkmaya çalışan Ali Sağlam yönetimindeki 14 EH 742 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle Ali Sağlam yönetimindeki otomobilde yolcu olarak bulunan Nevin Sağlam araçta sıkıştı. Otomobilde sıkışan Nevin Sağlam, Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü kaza kırım ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarıldı. Kazada sürücü Ali Sağlam ile birlikte otomobilde bulunan Nevin Sağlam, Zehra ve Zümre Sağlam yaralandı. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Düzce Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi’ne götürülerek tedaviye alındılar. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Kaza yerinden detaylar

Yaralı kadının sıkıştığı yerden çıkarılması

Yaralıların ambulansa bindirilmesi