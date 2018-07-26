DHA YURT BÜLTENİ 15

ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ'NDEN RAHİP BRUNSON'A ZİYARET (3) EMNİYET MÜDÜRÜ, GÜVENLİK ÖNLEMLERİNİ DENETLEDİ

İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, ev hapsinde tutulan Rahip Andrew Craig Brunson'un oturduğu Işılay Saygun Sokak'ta incelemelerde bulundu. Alınan güvenlik önlemleri hakkında bilgi alan ve bir süre sokakta gezen Aşkın, 15 dakikalık denetimin ardından sokaktan ayrıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın'ın güvenlik önlemlerini denetlemesi Davut CAN- Mücahit BEKTAŞ, İZMİR, (DHA) =========================== BABASININ YAPTIĞI KATLİAMDA YARALANAN GENÇ KIZ HAYATİ TEHLİKEYİ ATLATTI AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, babasının 5 kişiyi öldürdüğü katliamda yaralanan 4 kişiden sağlık durumu ağır olan Tuğçe Duran'ın (24), hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi. Ameliyatta 7 kez kalbi duran ve müdahaleyle hayata döndürülen Tuğçe Duran'ın kendine gelince ilk olarak annesinin sağlık durumunu sorduğu öğrenildi. Olay, 20 Temmuz Cuma günü saat 20.30 sıralarında, İstiklal Mahallesi Nohutçu Kahveleri mevkiinde bulunan 4 numaralı tek katlı müstakil evde meydana geldi. Tülin Duran (46), iddiaya göre annesinden miras kalan evin tapusunu, ağabeyi Birol Karakılıç'a devrederek bankadan 62 bin lira kredi çektirdi. Çekilen krediyle Tülin Duran, Hürriyet Caddesi'nde depo kiralayarak, dayanıklı plastik mutfak eşyaları satışı işine başladı. Galericiyken bir süre önce iflas ederek bir firmada pazarlamacılık yapmaya başlayan eşi Mustafa Duran da iddiaya göre bu işe para koyarak eşiyle ortak oldu. Bir süre sonra kocasıyla anlaşmazlık yaşayan Tülin Duran, evi terk ederek kızı Tuğçe Duran (24) ile İstiklal Mahallesi'ndeki ağabeyinin oturduğu müstakil eve yerleşti ve boşanma davası açtı. Mustafa Duran olay günü, eşi ve akrabalarının dükkandaki malzemeleri boşalttığını görünce 'mal kaçırıldığı' gerekçesiyle öfkelendi. Eşi ve eşinin akrabalarının kendisini dolandırdıklarını öne süren Mustafa Duran, polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Akşam evine giden Mustafa Duran, eşinin ve akrabalarının evin kapısının anahtarını da değiştirdiğini öğrenince çılgına döndü. İki pompalı tüfekle, eşi ve kızının birlikte yaşadıkları İstiklal Mahallesi'ndeki eve baskın yaptı. Duran, bahçede yemek yiyen eşi Tülin Duran (46), kızı Tuğçe Duran (24), kayınbiraderi Birol Karakılıç (48), onun eşi Emine Özlem Karakılıç (45), diğer kayınbiraderi Bekir Cihan Karakılıç (50), onun eşi Serpil Karakılıç (43), çiftin kızları Şükran Karakılıç (25) ile eşinin komşuları, aynı zamanda akrabaları olan ve yemeğe katılan Filiz Kahya (38) ile Mehmet Kahya'ya (41) iki pompalı tüfekle art arda ateş etti. Ardından soğukkanlı bir şekilde yürüyerek geri döndü, aracına binerek olay yerinden uzaklaştı. Birol Karakılıç, Filiz Kahya ve Mehmet Kahya olay yerinde, Bekir Cihan Karakılıç ve Emine Özlem Karakılıç ise kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdi. Saldırıda yaralanan Tülin Duran, Tuğçe Duran, Şükran Karakılıç ve kurşunlara hedef olmamak için kaçarken düşerek yaralanan Serpil Karakılıç ise hastanede tedaviye alındı. Polise teslim olan Mustafa Duran, tutuklandı.

İLK ANNESİNİ SORMUŞ Saldırıda ağır yaranan tek kişi olan ve tedavisi süren Tuğçe Duran'ın sağlık durumunun iyiye gittiği, hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi. Hastanın sağlık durumu hakkında bilgi veren Nazilli Devlet Hastanesi anestezi uzmanlarından Dr. Onur Yeşildağ, "Hastamızın ameliyatı sırasında 7 kez kalbi durdu. Buna rağmen kalbi çalıştırıldı. Hastanemizin yoğun bakım ünitesinde tarafımızdan takibi yapılan Tuğçe Duran, 3 gün sonra solunum cihazından ayrılarak kendisine geldi, bilinci açıldı. Hastamızın ilk sorusu ise 'Annem nerede. Annem nasıl iyimi' oldu. Ben de kendisine annesinin çok iyi olduğunu söyledim. Tabii ki çok sevindi. Bu durum kendisine yüksek bir moral sağladı. Hastamızı daha sonra Genel Cerrahi Servisimize naklini sağladık. Sağlık durumu her geçen gün iyiye doğru gidiyor" dedi. Diğer üç yaralının da tedavilerinin devam ettiği, durumlarının iyi olduğu belirtildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Nazilli Devlet Hastanesi Anastezi Uzmanlarından Dr. Onur Yeşildağ' açıklamaları

- Yaralı Tuğçe Duran'ın fotoğrafları

Haber- Kamera: Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), (DHA) ================================== İŞHANINDA YANGIN ÇIKTI, VALİ KARALOĞLU ÇALIŞMALARI İZLEDİ ANTALYA'da bir işhanında çıkan yangında avukatlık ofisi kullanılamaz hale geldi. Dumandan etkilenen bir kişi ayakta tedavi edilirken, çalışmaları kaldırımdan izleyen Vali Münir Karaloğlu, yangınla ilgili bilgi aldı.

Yangın saat 17.00 sıralarında Muratpaşa İlçesi Elmalı Mahallesi, Cengiz Toytunç Caddesi üzerinde bulunan valilik binası karşısındaki 4 katlı işhanının ikinci katında çıktı. Hülya Özhan Abay'a ait avukatlık ofisinden duman yükseldiğini görenler durumu itfaiye ve polise bildirdi. Yangını erken fark eden vatandaşlar işhanının zemine inerken, üst kattakiler dumandan inemedi. İtfaiye ekipleri kapıyı kırıp girdiği ofiste yangını kısa sürede söndürdü.

Yangının olduğu kattaki panik anları, güvenlik kameraları görüntülerine yansıdı. Yangının söndürülmesiyle üst katlarda maühsur kalanlar tahliye edildi. Dumandan etkilenen bir kişi itfaiye, sağlık ekipleri müdahale etti. Söndürme çalışmalarını kaldırımdan izleyen Antalya Valisi Münir Karaloğlu da yangın hakkında bilgi aldı. Yangının söndürülmesinin ardından kapanan yol araç trafiğine yeniden açıldı. İtfaiye ve polis yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- İtfaiyeden ve ekiplerden detay görüntü

- Vali Münir Karaloğlu'ndan detay görüntü

- Dumandan etkilenen kişinin anbulans a bindirilişi

- Soğutma çalışmalarından görüntü

- İş yeri sahibinden görün tü

- Detaylar

302 MB 2.30 HD Haber: Bülent TATOĞULLARI- Kamera:Emrah GÜL/ANTALYA, (DHA) =========================================== VALİ, SİMÜLASYON TIRI'NDA 6.6 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREMİ YAŞADI HAKKARİ'de Deprem Simülasyon Tırı'nı ziyaret eden Valisi Cüneyit Orhan Toprak ve protokol, Richter ölçeğine göre 6.6 büyüklüğündeki depremi yaşadı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na (AFAD) ait deprem simülasyon TIR'ında, deprem farkındalığı oluşturmak için vatandaşlara eğitim verildi. Öğretmen evi önüne gelen deprem simülasyon TIR'ını, Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Vali Yardımcısı Mehmet Nurullah Karaman, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Durankaya Beldesi Belediye Başkanı Fatih Keskin ve kurum müdürleri de ziyaret etti. Burada AFAD ekibinden, verilen eğitimler hakkında bilgi alan Vali Toprak, ardından deprem simülasyon TIR'ında Richter ölçeğine göre 6.6 büyüklüğündeki depremi yaşadı. İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Korkmaz ve beraberindekiler de deprem sırasında masaların altına girerek sarsıntının geçmesini bekledi.

AFAD ekibine eğitimlerden dolayı teşekkür eden Vali Toprak, daha sonra vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Hakkari'de 3 gün kalacak deprem simülasyon TIR'ında vatandaşlara deprem, sel, heyelan ve çığ gibi olası afetlere karşı eğitimler veriliyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Hakkari valisi Cüneyit Orhan Toprak ve beraberindekiler simülasyon Tır'ını zıyaret etmesi

- Deprem Tır'ındaki görevlilerden bilgi alması

- Simülasyon Tır'ında 6.6 büyüklüğündeki deprem'de İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Korkmaz'ın masanın altına girmesi

- Genel Detay BOYUT:170 MB

SÜRE:1 DK 31 SN Haber-Kamera: Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- ============================================= ŞANLIURFA'DA, 'İMAR BARIŞI' UYARISI ŞANLIURFA Şehir Plancıları Odası İl Temsilcisi Mehmet Selim Açar, kamuoyunda 'İmar Barışı' olarak bilinen ve 13 milyon konutun imar ve iskan sorunun çözecek olan Yapı Kayıt Belgesi konusunda uyarıda bulundu. Açar "Herkes şehir plancısı, herkes mimar, herkes mühendis yeri geldiğinde. Elinde tabletlerle Çevre Şehircilik İl Müdürlüğünün etrafında gezen ‘İmar barışından yararlanmak istiyor musunuz?’ diyen bir grup türemiştir. Bu konuda teknik elemanlara başvurmalarını vatandaşlarımıza sağlıkla öneriyoruz" dedi.

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Meclis Üyesi Mehmet Paydaş ve Şehir Plancıları Odası İl Temsilcisi Mehmet Selim Açar, İmar Barışı yasasıyla beraber ortaya çıkan sorunlar konusunda kentin simgesi olan tarihi Urfa Kalesi eteğinde açıklamada bulundu. ŞUTSO Meclis Üyesi Mehmet Paydaş, yürürlüğe giren İmar Barışı yasasıyla birlikte, oluşan bilgi eksikliğinden faydalanarak, bunu kötüye kullanmaya çalışan firmalar olduğunu belirtti. Bazı kötü niyetli kimselerin Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü logosunu kullanarak insanları kandırdığını aktaran Paydaş, "6 Haziran 2018 tarihinde 3194 sayılı imar yasasının, geçici 16. maddesi uyarınca İmar Barışı olarak nitelendirilen bir yasa yürürlüğe girdi. Bu yasa ile beraber kayıp olan, kaçak olan, kayıt altında olmayan yapıların kayıt altına alınması amaçlanıyor. Ancak bu yasanın içeriği ile ilgili ne yazık ki ciddi anlamda bir bilgi eksikliği ve bir boşluk oluştu. Ve bu boşluğu bazı tasvip edilmeyen, firmalar kötüye kullanarak doldurmaya çalışmakta. Dün Çevre Şehircilik İl Müdürüyle yaptığımız toplantıda da, bu bilgi kirliliği, bu boşluğu doldurmak amaçlı, müdürlüğün logosu kullanılarak, bir takım danışmanlık hizmeti sunduğunu söyleyen, bakanlık tarafından ruhsatlandırılmış yetkili firma olduğunu iddia eden firmalar ortaya çıktı. Ne bakanlığın, ne de müdürlüğün bu anlamda yetkilendirilmiş bir kuruluşun olmadığını, bütün teknik arkadaşların, mimarların, mühendislerin bu danışmanlık hizmetini sunabileceklerini bize ifade ettiler" dedi.

YASAYI ANLATMAK İÇİN ÇALIŞTAY YAPILACAK Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü bünyesinde, İmar Barışı konusunda vatandaşa bilgi veren bir beyaz masa kurulduğunu ifade eden Paydaş, önümüzdeki de çalıştay düzenleyeceklerini belirterek şunları söyledi: "Yaşanan bilgi kirliliği oluşumunun önüne geçmek için Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası 8. Komitesi olarak bir çalıştay yapma kararı aldık. Eksik bilgilerin, mevcut bu yasanın getirdiği kent anlamında olumlu olumsuz teknikleri tespiti noktasında biz çalıştay yapma kararı aldık. 1 Ağustos 2018 Çarşamba günü saat 15.00’te Ticaret Odası Meclis Salonunda, bu anlamda bir panel düzenleme kararı aldık. 2 oturumdan oluşacak. 1. oturumda Şehir Plancılığı Genel Başkanı Sayın Orhan Sarıaltun’un katılımıyla bir oturum olacak. 2. oturumda ise Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü, Tapu Kadastro İl Müdürlüğünden teknik arkadaşlar, bu yasanın teknik anlamda işleyişi, uygulama esaslarının neler olduğuna dair bize sunumda bulunacaklar. Amacımız bu panelle söz konusu yasanın tüm içeriğinin bilinmesi, uygulama esaslarında yalan, yanlış bir takım yönlendirmelerle farklı uygulamaların ortaya çıkmaması. Bu panelimize bütün kentimizin sivil toplum örgütlerini, meslek örgütlerini ve vatandaşlarımızı bu panele katılımlarını, katkı sunmalarını, kafalarında herhangi bir soru işareti varsa bunları bulma noktasında katkı sunmalarını bekliyoruz"

AÇAR: VATANDAŞLARI UYARDI İmar Barışı konusuna bilgisi olan olmayan herkesin el attığını dile getiren Şehir Plancıları Odası Şanlıurfa İl Temsilcisi Mehmet Selim Açar, uzman olmayanların bu işten nemalandıklarını kaydetti. Vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunan Açar, "Bu olayın teknik boyutu, olayın diğer boyutuna gelince de bu yasa kapsamında teknik veya teknik olmayan herkes olaya el atmaktadır. Zaten bizim de en büyük problemimiz budur. Ne boyacı boyasını yapmaktadır, ne de sıvacı sıvasını yapmaktadır. Herkes şehir plancısı, herkes mimar, herkes mühendis yeri geldiğinde. Elinde tabletlerle Çevre Şehircilik İl Müdürlüğünün etrafında gezen ‘İmar barışından yararlanmak istiyor musunuz?’ diyen bir grup türemiştir. Bu konuda teknik elemanlara başvurmalarını vatandaşlarımıza sağlıkla öneriyoruz" dedi. BU YASAYLA KENT BARIŞMAZ Sözlerine yasanın ileride problem yaratabileceğine, getirdiği olumsuzluklara değinerek devam eden Açar, "Bu yasa ile kentlerimizin birbiriyle barışması mümkün olmadığı gibi altından kalkamayacak yükler getirmiştir. Kentin şu görüntüsünü ilke ve metotlarıyla barıştıracağımızı, biz şehir plancıları olarak çözemiyoruz. Bu şehrin gelecekteki 30 senesine, 40 senesine, 50 senesine gem vuracak, şehri bu şekilde bırakacak bir yasadır. Siz yarın öbür gün burayı kentsel dönüşüm adı altında dönüştürmek istediğinizde, karşınıza verilen yapı-kayıt belgeleri çıkacaktır. Bunla kentsel dönüşümlere ekstra külfet getirmiş olacaksınız. Meralarını, hazine arazilerini, sahilleri, yaylaları, ovaları biz bu kanunla gasp edeceğiz ve yapılaşmasına izin vereceğiz. Ama bu yeri geldiğinde vatandaşa da şu şekilde problemler çıkartacaktır; sosyal donatı alanında yapılanmış kaçak yapıların, İmar Barışı kapsamında ekstra külfetler verdiği, yatırdığı harçların yanması söz konusu olabilecektir. Yolda yapısı olanlar yatırdıklarında, yine yatırdıkları harçların yanması söz konusu olacaktır. İmar Barışına başvuracak vatandaşlarımız mutlaka deneyimli bir teknik personel, şehir plancısı, mimar, inşaat mühendisi, harita mühendisiyle beraber işlemini gerçekleştirmesi lazımdır" diyerek konuşmasına son verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Şanlıurfa'da çarpık kentleşmenin olduğu mahalle

- Kale eteğinde açıklamada bulunan ŞUTSO Meclis Üyesi Mehmet Paydaş

- Şehir Plancıları Odası İl Temsilcisi Mehmet Selim Açar açıklaması

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA-DHA =========================================== AFYON'U SAĞANAK VURDU, CADDEDE 'BALIK TUTTU' AFYONKARAHİSAR'da öğleden sonra etkili olan sağanak nedeniyle bazı caddelerde su birikintileri oluştu. Caddede balıkçılık yapan Ahmet Çavdar, bir balığı oltaya bağlayıp su birikintisine attı. Balık tutar gibi yapan Çavdar, her yağmurda caddede su biriktiğini öne sürerek tepki için böyle bir şey yaptığını söyledi.

Afyonkarahisar'da öğleden sonra sağanak etkili oldu. Yaklaşık yarım saat süren sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Merkez İstiklal Mahallesi Adliye Caddesi üzerindeki su birikintileri vatandaşlara ve araç sürücülerine zor anlar yaşattı. Bölge esnafı iş yerlerinin önünde biriken suları kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı.

'SORUNA DİKKAT ÇEKMEK İSTEDİM'

Cadde üzerinde balıkçılık yapan Ahmet Çavdar ise iş yerinden getirdiği ölü balığı oltaya bağlayıp su birikintisine attı. Balık tutar gibi yapan Çavdar'a yoldan geçen araç sürücüleri de klakson çaldı. Oltanın ucundaki balığı çevredeki esnaf ve vatandaşlara gösteren Çavdar, "Her zaman burada su birikiyor. Ben de bu soruna dikkati çekmek için böyle bir şey yapma kararı aldım" dedi.

'SU BİRİKİNTİLERİ EVLERE GİRİYOR'

Cadde üzerinde oturan Harun Çelik de daha önceki yağmurlarda da cadde ve kaldırımlarda su birikintileri oluştuğunu vurguladı. Afyonkarahisar Belediyesi yetkililerine durumu iletmesine rağmen bir çözüm üretilmediğini iddia eden Çelik, "Buradaki su birikintileriyle evlerin alt katlarını su basıyor. Belediye yetkilisini aradım. Bana normal olduğunu, boruların genişlemesi gerektiğini söylüyor. Buradaki alt yapı maalesef kaldırmıyor" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- İş yerinin önünü temizleyen çocuktan detay

- Yağmur yağarken detay

- Su birikintilerinden detay

- Araçların geçişinden detay

- Yağmur yağarken park halindeki araçlardan detay

- Vatandaşlardan detay

- Balık tutan esnaftan detay

- Balıktan detay

- Ahmet Çavdar röp

- Vatandaş Harun Çelik röp

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HABER- KAMERA: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA) ====================== YARDIMLARLA YAPILAN EV YANGINDA KÜL OLDU ZONGULDAK'ta eşinden boşanan, 3'ü zihinsel engelli, 5 çocuk annesi Serpil B. için 10 yıl önce belediye ve vatandaşların yardımıyla yapılan tek katlı ev, yanarak kullanılamaz hale geldi. Evi kendisi yaktığı iddia edilen Serpil B., itfaiyenin çalışması sırasında sinir krizi geçirdi.

Olay, saat 15.00 sıralarında Rat Mahallesi 3'üncü Sokak'ta Serpil B.'ye ait tek katlı evde meydana geldi. Evden alevlerin yükseldiğini görenler Zonguldak Belediyesi İtfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede eve ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yangın, kısa sürede büyüyerek tüm evi sardı. İtfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yangını söndürdü. Serpil B.'nin uzun yıllar önce eşinden boşandığı ve 3'ü zihinsel engelli, 5 çocuğu bulunduğu ve evin 10 yıl önce Zonguldak Belediyesi ve mahallelinin yardımıyla yapıldığı öğrenildi. Serpil B.'nin henüz bilinmeyen nedenle evi kendisinin yaktığı iddia edildi. Mahallelinin sakinleştirmeye çalıştığı Serpil B., itfaiyenin çalışması sırasında evin önüne gelerek ağladı. Komşularının teselli ettiği Serpil B., "Allah benim belamı versin" diyerek sinir krizi geçirdi. Serpil B., mahalleli tarafından evin önünden uzaklaştırıldı.

Rat Mahalle Muhtarı Celal Demir, ailenin maddi durumu iyi olmadığından evin yardımlarla yapıldığını söyledi. Kadının eşinden ayrı olduğunu ifade eden Demir, "Eşinden ayrıldıktan sonra İstanbul'a gitti. Yazları buraya geliyorlar. Nasıl yandığını bilmiyoruz. Yapılışı 10 sene oldu evin. Zihinsel engelli çocukları vardı" dedi.

Polis ekipleri, yangının kesin çıkış nedeni belirlemek için evde incelemelerde bulundu. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.