DHA YURT BÜLTENİ 15

ESKİ MUHTAR, EVİNDE ÖLDÜRÜLDÜ OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde eski muhtar Kemal Duyar (67), evinde otururken, pencereden tüfekle başından vurularak öldürüldü.

Olay, Kadirli'ye bağlı Hacıhaliloğlu köyünde meydana geldi. Köyün eski muhtarı Kemal Duyar'a, evinde otururken pencereden tüfekle ateş açıldı. Kimliği henüz belirlenemeyen saldırgan tarafından başından vurulan Duyar, olay yerinde yaşamını yitirdi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı. Görüntü Dökümü

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- Olay yerindeki ambulans ve jandarma araçları

- Kalabalıktan görüntü SÜRE 30" BOYUT: 49 MB Haber-Kamera:Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ (Osmaniye), (DHA) ======================= 11 YAŞINDAKİ ÇOCUK GÖLETTE BOĞULDU Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU/GEBZE(Kocaeli),(DHA)-KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde 11 yaşındaki Doğu Türkistanlı Abbdulkuddus Abdullah serinlemek için girdiği gölette boğuldu.

Olay bugün öğle saatlerinde Kocaeli'nin Gebze ilçesi Denizli Köyünde bulunan Denizi Göleti'nde meydana geldi. İstanbul Pendik'te yaşayan Doğu Türkistanlı 11 yaşındaki Abdulkuddus Abdulah isimli çocuk babası Ali Abdullah ve yakınlarıyla beraber piknik yapmak için gölet kenarına geldi. Serinlemek için gölete giren Abbdulkuddus Abdullah suyun bir anda derinleşmesiyle gözden kayboldu. Ailesinin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri gelerek kaybolan çocuk için arama kurtarma çalışması başlatıldı. İtfaiyenin balık adamları tarafından yaklaşık 1 saat süren arama çalışması sonucunda Abbdulkuddus Abdullah'ın cansız bedeni sudan çıkarıldı. Olay yerinde bulunan acil servis ekipleri tarafından öldüğü tespit edilen Abbdulkuddus Abdullah'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Mutlukent Mezarlıklar Müdürlüğü Morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Olay yerindeki arama kurtarma çalışmaları

- Balık adamların suda arama yapması

- Abbdulkuddus Abdullah'ın cansız bedeninin sudan çıkarılması

-Detaylar HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/GEBZE(Kocaeli) ======================== DİYARBAKIR'DA 9 KÖY VE MEZRADA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALDIRILDI Diyarbakır'ın Lice ve Hani ilçeleri kırsalında gerçekleştirilen operasyon için 9 köy ve mezrada dün geceden itibaren uygulanan sokağa çıkma yasağı kaldırıldı. Valilikten yapılan açıklamada, Lice ve Hani ilçeleri mülki sınırları içerisindeki dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten terör örgütü mensuplarına ve kullandıkları barınma ile sığınaklara yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi. Operasyon nedeniyle Lice ve Hani ilçelerine bağlı 9 köy ve mezrada dün saat 23.55'ten itibaren başlayan sokğa çıkma yasağı uygulaması hayata geçirildiği belirtilen valilik açıklamasında, sokağa çıkma yasağının bugün saat 17.00 itibariyle sona erdiği duyuruldu. DİYARBAKIR,(DHA)- ========================

Kayıp Suriyeli Ahmet, havadan ve karadan aranıyor (3)

VALİLİKTEN AÇIKLAMA Gaziantep Valiliği'nce Nurdağı ilçesinde kayıp olarak aranan Suriye uyruklu Ahmet Salih'in (9) kuyuda cesedinin bulunmasıyla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, olayla ilgili başlatılan adli soruşturmanın sürdürüldüğü belirtilerek, şöyle denildi:

"Nurdağı ilçemiz Sakçagözü Mahallesi'nde tarım işçisi olarak çalışan Suriye Uyruklu C.S. adlı kadın, İlçe Jandarma Komutanlığına 01.08.2018 tarihinde müracaat ederek 9 yaşındaki A.S. adlı erkek çocuğunun kaybolduğu ihbarında bulunmuştur. Alınan kayıp ihbarı üzerine jandarma, AFAD İl Müdürlüğü arama kurtarma ekipleri ve vatandaşlarımızın işbirliğiyle yoğun bir arama çalışması başlatılmıştır. Arazide yapılan arama çalışmalarında bugün saat 16.00 sıralarında kayıp çocuğun arazideki bir su kuyusundaki cesedine ulaşılmış olup, olayın adli tahkikatı devam etmektedir. Merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." Gaziantep (DHA) ===========================