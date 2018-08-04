DHA YURT BÜLTENİ - 15

EŞİ VE OĞLU ŞEHİT OLAN ASTSUBAY: TERÖRİSTLERİ SEVİNDİRMEYECEĞİZ KAYSERİSPOR'un 2018-2019 sezon açılış törenine geçtiğimiz günlerde yaşanan terör olayında eşi Nurcan ve 10 aylık oğlu Bedirhan Mustafa'yı kaybeden Jandarma Astsubay Çavuş Serkan Karakaya da katıldı. Karakaya, "O köpek sürülerine karşı birlik ve beraberlik zamanı" dedi. Sarı-kırmızılı kulübün Kadir Has Stadyumu'ndaki sezon açılış törenine babası Mustafa ve kardeşi Hasan Hüseyin'le birlikte gelen Jandarma Astsubay Çavuş Serkan Karakaya, basın mensuplarına yaptığı açıklamada "Başkanımıza ince ve nazik davetinden dolayı teşekkür ediyoruz. Kayserispor'a da ligde başarılar diliyorum. Oğlum Bedirhan Mustafa ve eşim Nurcan'ın yüzü suyu hürmetine ligde iyi bir yerde bitirirler. Başkanım beni aradığında terörün lanetleneceğini söyledi. Taraftarlarla birlikte bağırarak, çağırarak acımızı atlatırız diye etkinliğe katıldık. Başkanıma ilgisinden alakasından dolayı teşekkür ediyorum. Kayserispor böyle bir başkana sahip olduğu için çok şanslı. Vatanımız sağ olsun benim acım hala içimde taze, hiç bir kazamda kurumayacak. O köpek sürülerine karşı birlik ve beraberlik zamanı. Şu an stattan da anlaşıldığı gibi şehidiyle birlikteler. Eşimde bende aynı takımı tutuyordum. Evleneceğim kadının hep benimle aynı takımı tutmasını isterdim öylede oldu. İkimiz de Fenerbahçeliyiz, ikinci takımımız da Kayserispor" diye konuştu.

Kayserispor Başkanı Erol Bedir de, Karakaya ailesine birlik ve beraberlik adına aralarında olmalarından dolayı teşekkür ederek teröre Kadir Has Stadyumu'ndan en anlamlı cevabın verildiğini söyledi. Bedir, sözlerini şöyle sürdürdü: "Geçen sezon yaptığımız gibi bu sezon da muhteşem sezon açılışını beraber yapacağız. Sezon açılışı 2 ay evvelden planlanmıştı. Böyle bir acıyı, böyle bir üzüntüyü yaşayacağımız aklımızda yoktu. Ona göre eğlence programını düzenledik, takımımızı tanıtmayı amaçlamıştık. Fakat 3-4 gün önce o hani saldırıda kızımızı, yavrumuzu kaybettik. Acaba bu geceyi yapsak mı? Yapmasak mı diye tereddüde düştük. Taraftarlarımızla konuştuk. Yapsak mı yapmasak mı diye. Taraftarlarda 'biz orada olacağız siz yapmasanız da gelip terörü lanetleyeceğiz' dediler. Ben bununla yetinmedim acaba şehit ailesinin düşüncesi nedir diye. Serkan astsubayı aradım fikrini sordum eğer istiyorlarsa aile olarak töreni iptal edebileceğimizi söyledim. O da tam bir milli duruş sergileyerek 'hayır böyle bir şey olmasın, terörün istediği zaten bu, biz başımızı öne eğmemeliyiz, terör bizi yıldıramaz, siz programınıza devam edin hatta isterseniz bende katılmak isterim' dedi. Ailece bu gecenin yapılmasını istediler ve herkesten evvel bazen eğleneceğiz, bazen güleceğiz, Kayserispor'u alkışlayacağız ama içimizdeki kin ve nefret, intikam duygusu, şehitlerimizin kanının yerde kalmaması temennisi hiç eksilmeyecek."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Stadyumdan genel görüntü

- Şehit eşi Serkan Karakaya'nın açıklamaları

- Kayserispor Başkanı Erol Bedir'in açıklamaları

- Sezon açılışına gelen Karakaya ailesi

- Diğer detaylar

5 dakika 24 saniye /604 MB Haber: Oktay ENSARİ - Kamera: Yasin DALKILIÇ/ KAYSERİ, DHA) ============================= AFYONKARAHİSAR'DA İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 2 ÖLÜ, 5 YARALI AFYONKAHİSAR'ın Dinar ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kaza, saat 17.30 sıralarında Afyonkarahisar- Ankara karayolunda meydana geldi. Dinar'dan Ankara yönüne seyreden Yıldıray Üçüncü'nün (48) kullandığı 06 YE 936 plakalı otomobil, Dinar ilçesi yakınlarında yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çarparak karşı şeride geçtikten sonra karşı yönden gelen Şükrü Sağlam idaresindeki 07 ASJ 50 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada, Şükrü Sağlam, Yıldıray Üçüncü, eşi Özlem (46), çocukları Efe (11) ve Yiğit Üçüncü (19) yaralandı. Kazada Sağlam'ın kullandığı otomobildeki Günhan Sürmeliöz (29) ve emekli polis memuru Mustafa Soysal (56) ise olay yerinde yaşamını yitirdi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri yol güvenliği alırken, sağlık görevlilerinin müdahale ettiği yaralılar, ambulanslarla Isparta ve Afyonkarahisar'daki hastanelere sevk edildi. Gülhan Sürmeli Öz ve Mustafa Soysal'ın cenazeleri incelemelerden sonra morga konuldu. Kaza nedeniyle Afyonkarahisar- Ankara karayolu bir süre trafiğe kapandı. Araçların kaldırılması ve yolun temizlenmesinden sonra trafik akışı yeniden sağlandı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kaza yapan araçlar

- Yerdeki cesetler

- Kurtarma ekipleri detay

- Yoldan görüntü Haber- Kamera: Tahsin BAYTAR/AFYONKARAHİSAR, (DHA) ============================================== TÜRKİYE'NİN İLK EKSTREM SPOR FESTİVALİ, SAMSUN'DA BAŞLADI SAMSUN'da bu yıl 2'ncisi düzenlenen ve Türkiye'nin ilk ekstrem spor festivali olan Samsun Falcon Fest bugün gerçekleştirilen etkinliklerle başladı. Vezirköprü ilçesinde bulunan Şahinkaya Kanyonu'nda gerçekleştirilen 2'nci Samsun Falcon Fest'in açılışı yapıldı. Türkiye'nin ilk ekstrem spor festivali olan Samsun Falcon Fest, Samsun Büyükşehir Belediyesi ile Samsun ve Çevresi Turizm Alanı Altyapı Hizmet Birliği (SAMTAB) işbirliğiyle düzenlendi. Bugün yapılan spor organizasyonları ile festival başlarken, programa Vali Osman Kaymak ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin de katıldı. 9 Ağustos'a kadar devam edecek festivalin ilk gününde kano, dragon bot, yamaç paraşütü, slackline/highline, kaya tırmanışı, trekking ve dağ bisikleti etkinlikleri yapıldı. Havanın rüzgarlı olması nedeniyle ise paramotor ve base jump gösterisi gerçekleştirilemedi. Organizasyon kapsamında yapılacak spor etkinliklerine 9 ülkeden toplam 350 sporcunun katılacağı belirtildi. Yarın ise Türkiye'nin ilk uzun mesafe triatlonu olan Samsun Triatlonu'nun yapılacağı ifade edildi.