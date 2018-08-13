DHA YURT BÜLTENİ 15

KARAAĞIZ KÖYÜNDE BİYOKÜTLE ENERJİ SANTRALİ GERGİNLİĞİ (2)

1)JANDARMA KÖYDEN AYRILDI Büyükorhan ilçesine bağlı Karaağız köyünde, köylülerin istemediği biyokütle enerji santrali inşaatının başlaması için önlem alan jandarma ekipleri, gelen tepki sonrası geri çekildi. Köylülerden baygınlık geçiren 4 kişi ambulanslar ile devlet hastanesine kaldırıldı. Köye gelen CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayaşoğlu, köylülerin anayasal hakları olan yaşama haklarına sahip çıktıklarını söyledi. Kayışoğlu, "1 saat önce burada biyokitle elektrik santrali kurmak isteyen şirket kamyonlara yüklü iş makineleriyle bu santralin başlaması için jandarma eşliğinde köye giriş yapmak istedi. Fakat köylülerimiz özellikle kadınlarımız, çocuklarımız köyün girişinde direniş gösterdiler. Çünkü onlar topraklarını savunuyorlar, çocuklarının geleceğini savunuyorlar, temiz havayı savunuyorlar. 'Bizler burada yıllardır çocuklarımızı büyüttük, yedirdik, içirdik, okuttuk o yüzden burada sağlıklı bir şekilde yaşamak bizim hakkımızdır' diyorlar ve yaşam haklarına sahip çıkıyorlar. Biz de yanlarındayız. Bizim anayasamıza göre de herkesin sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı vardır. Bu Karaağızlıların da hakkıdır onu savunmak onu tesis etmek de yetkililerin görevidir" dedi.

Bölgeye geldiklerinde karşılaştıkları manzarayı da aktaran Nurhayat Altaca Kayışoğlu, "Burada bir kamyonun durduğu, kamyonun üzerinde iş makinelerinin bulunduğu, önünde de jandarmanın barikat kurduğu, jandarmanın önünde de özellikle kadınlarımızın ve çocuklarımızın toplandığı ve yolu kapatarak geçişe izin vermediği bir ortam vardı. Köylüler haykırıyorlar isyan ediyorlar ve şunu söylüyorlar, 'Biz topraklarımızı korumaya kararlıyız, biz çocuklarımızın geleceğini korumaya kararlıyız, biz nefes almak istiyoruz, biz sağlıklı bir şekilde yaşamak istiyoruz' diyorlar" dedi. 'CAN YANMADAN DURDURUN' Eylemci köylüler adına konuşan Karaağız Köyü Derneği Başkanı Hayri Sönmez ise, direnmeye devam edeceklerini, can yanmadan projenin iptal edilmesini istediklerini söyledi. Sönmez, "Cumartesi günü valinin görevlendirmiş olduğu heyet köyümüze geldi değerlendirme yapılıp valiliğe rapor halinde sunulacağı bize söylendi. Maalesef bugün de bu raporun hazırlanmasına gerek kalmadan acelece Karaağız köyüne iş makineleriyle, çevik kuvvetle, şirket yetkilileriyle beraber köyümüze baskın yapıldı. Tabii ki biz bunu duyunca toplandık. Vatandaşa müdahale edildi, kadınlarımıza müdahale edildi. Valiliğimiz ne kadar bu konuyu yakından izliyor bilmiyoruz ama valiliğimizin bu konuya, bu köyde herhangi bir can yanmadan müdahale etmesini bekliyoruz. Şirketin değil köylünün yanında olsunlar. Bu köye gelip bu santrali yapamayacaklar. Köylü halkı kararlı. Temel atmaya gelindi, mücadele ettik, askeri geri çektiler. 24 saat nöbet tutmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

Enver Fatih TIKIR-Gürkan DURAL/BÜYÜKORHAN (Bursa), (DHA) ================================================ 2)DOLAR VE ALTIN BOZDURARAK ABD'Yİ PROTESTO ETTİLER DÖVİZDE yaşanan yükselişin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine Manisa'da bazı vatandaşlar, ellerindeki dolarları ve altınları bozdurdu.

ABD ile yaşanan gerilim sonrasında yükselişe geçen dolar kuruna tepki gösteren Manisalılar, döviz bürolarına ve kuyumculara giderek ellerindeki dolarları ve altınları Türk lirasına çevirdi. Manisa Sivil Dayanışma Platformu üyeleri de döviz bürosu önünde bir araya gelerek dolardaki artışı protesto etti. Ellerindeki broşürleri de vatandaşlara dağıtan üyeler, Türk lirası kullanmaya davet etti.

Manisa Sivil Dayanışma Platformu Temsilcisi Mesut Öner, platform üyeleriyle birlikte yaptığı açıklamada ABD'yi eleştirdi. Türk ekonomisine karşı operasyon yapıldığını dile getiren Öner, "Daha önce de defalarca denediler, başaramadılar. Bu aziz millet, gösterdiği kararlılık ve ortaya koyduğu milli duruşla içerdeki ve dışardaki hainlere en güzel cevabı vermiştir ve yine verecektir. Milletimizi, duyarlı Manisa halkını dövizi de, altını da bozdurmaya, küresel baronların ve onların ekonomik tetikçilerinin oyunlarını bozmaya, Türk lirasına sahip çıkmaya davet ediyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Manisa Sivil Dayanışma Platformu üyelerinin basın açıklamasından genel görüntü

- Mesut Öner'in konuşması

- Altınların ve doların bozdurulması Haber- Kamera: Nermin UÇTU / MANİSA, (DHA) ======================================================== 3)TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI CHP'Lİ ALBAYRAK: ABD'YE KARŞI DİKİLMEK BOYNUMUZUN BORCUDUR TEKİRDAĞ Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Kadir Albayrak, döviz kurlarındaki artış ile Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırımlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunarak herkesin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında durmak gerektiğini söyledi. Albayrak, "Amerika bir papaz için yapıyorsa, Amerika’nın karşısında dikilmek yedisinden yetmişe tüm halkımızın boynunun borcudur" dedi.Tekirdağ Büyükşehir Belediye başkanı Kadir Albayrak, Tekirdağ Ticaret Sanayi Odası’nda, Tekirdağ Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği’ne bağlı oda başkanları ve temsilcileri ile bir araya geldi. Döviz kurlarını ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımlarını eleştiren CHP'li Albayrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek çıkarak, herkesin onun etrafında birleşmesi gerektiğini savundu. Albayrak, 1 aydır ekonomik dalgalanmalar olduğunu belirterek, "Türkiye’miz son 1 aydan bu yana, bir ekonomik dalgalanma içerisinde herkes ne olacağını bekliyor. Arkadaşlar, ben her zaman söylüyorum işin siyasal boyutu yok, eğer bu sıkıntıları Amerika bir papaz için yapıyorsa, Amerika’nın karşısında dikilmek yedisinden yetmişe tüm halkımızın boynunun borcudur. Zaten Amerika’yı ben oldum olası sevmedim, gençliğimde de sevmedim. Bizim 68 kuruşa zaten hiç sevmedi ama şimdi sıkıntı içerisindeyiz" dedi.

'ERDOĞAN'IN YANINDA DURMAK GEREK' Herkesin Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı birleşmesi gerektiğini kaydeden Albayrak, "Arkadaşlar herkes ABD’ye karşı birleşmeli. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında durmak gerekir. Bu sıkıntıyı o senin partin bu benim partim değil. Şu anda hükümetin başında Cumhurbaşkanı var, bir hükümet var, bir meclis var, siyasi partiler var. Herkes birleşecek Amerika’ya karşı, isterse dünya devi olsun buna karşı bütün direncimizi göstereceğiz. Cumhurbaşkanımızın etrafında birleşeceğiz. Bu iş böyle arkadaşlar. Ama şunu da bilsinler ki öyle dayatmayla, yok ‘ben senin iki tane Bakanlığı’nı doldurdum, sana şunu yaptım’ demekle Türkiye hiçbir şeye pabuç bırakmaz. Biz yedi düvele meydan okumuş insanlarız bu Çanakkale en güzel örneğidir. Emperyalist güçlere karşı şehit verirken de biz Türkiye’yi böyle savunduk, her zaman böyle olacaktır" şeklinde konuştu. 'HÜKÜMETİMİZİN YANINDA OLACAĞIZ' Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Albayrak, sonuna kadar hükümetin yanında olacağını belirterek, "Eğer bu bir Kurtuluş Savaşı ise bu Kurtuluş Savaşı’nı içerisinde hepimiz sonuna kadar hükümetimizin yanında olacağız. Esnaf camiasının da bu benim düşüncem mi paylaştığını düşünüyorum. Türkiye’nin buna ihtiyacı var. Ama Türkiye’nin de daha önemlisi hükümetimizin bir an önce ekonomik krizi azaltarak bu olayı biraz daha sakinleştirmesi gerekiyor. Ben buradaki esnaf camiasının da benimle aynı düşünde olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:

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-Salondan detay görüntüler

-Albayrak'ın konuşması

-Genel görüntüler Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)- ====================================================== 4)ANNE KEDİ, YAVRUSUNU KORUMAK İÇİN KÖPEĞE SALDIRDI ESKİŞEHİR'de bir anne kedi, yavrusunun bulunduğu apartman bahçesine giren köpeğe saldırdı. Apartman güvenlik kamerası tarafından kaydedilen olayda kısa süren boğuşmanın ardından kedi, köpeği bahçeden uzaklaştırdı.

Olay Eskişehir'in kent merkezindeki bir apartmanı bahçesinde meydana geldi. Apartman güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilen olayda anne bir kedi, yavrularının olduğu apartman bahçesine giren köpeği fark etti. Anne kedi, hızla yanına gittiği köpeğe saldırdı. Bu sırada bahçe duvarında bulunan yavru bir kedi de korkarak uzaklaştı. Kısa süren boğuşmanın ardından kedi, köpeği apartman bahçesinden çıkardı. Görüntü Dökümü:

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-Güvenlik kamerası görüntüsünde kedinin köpeğe saldırmasından çekilen görüntüler bulunuyor.)