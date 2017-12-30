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DHA YURT BÜLTENİ 16

GÜNCEL HABERLERİ | 30.12.2017 23:39 | Son Güncelleme 3 saat önce

Kaymakamlık binası önünde el bombası bulundu

Diyarbakır'ın merkez Bağlar İlçesi Kaymakamlığı önünde pimi çekilmiş, bantla sarılı, el bombası bulundu.

Merkez Bağlar İlçesi Sento Caddesi'ndeki kaymakamlık binası önünde bugün akşam saatlerinde pimi çekilmiş, bantla sarılı el bombasını fark eden vatandaşlar, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, caddeyi trafiğe kapatarak, önlem aldı, bomba imha uzmanı istedi. Gelen bomba imha ekipleri, el bombası üzerinde inceleme yaptı. İncelemenin ardından el bombası şehir dışına çıkarılarak imha edildi. Cadde yeniden trafiğe açılırken, bölgedeki MOBESE kameralarının görüntülerini incelemeye alan polis ekipleri, el bombasını bırakan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Haber: DİYARBAKIR, (DHA)

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Öğrenci yurdunun bahçesine vaşak girdi/EK

DOĞAYA SALIVERİLDİ

Hafik Kaymakamı Ömer Sait Karakaş'ın talimatı üzerine yurda gelen Veteriner Hekim Ömer Oğuz'un yaptığı muayenenin ardından vaşak doğaya bırakıldı. Vaşağı inceleyerek sağlık durumunu kontrol eden Oğuz "Hayvanda biraz ürkme var. Genel bir sağlık sorunu görünmüyor. Ebat olarka baktığımızda 2 yaşında gibi görünüyor. Yabani hayvan olduğu için insanlardan, ışıktan ürküyor. Birazdan doğaya bırakılacakö dedi. Hiçbir sağlık sorunu olmadığı anlaşılan 'Misafir' İlçe Tarım Müdürlüğünden gelen kamyonete yüklendi. İlçe sınırları dışında Bayıraltı Köyü Yayla Tarla mevkiinde bulunan ormanlık alana götürüldü. Burada yetkililerin kafesin kapağını açmasıyla vaşak hızla uzaklaşarak karanlığa karıştı.

Görüntü Dökümü:

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-Vaşağın muayene edilmesi

-Doğaya salıverilmesi

Haber-Kamera: SİVAS, (DHA)

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Tekirdağ'da klimalı durak

Tekirdağ'da Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı, Cumhuriyet Meydanı'nda klimalı durakları hizmete aldı. Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, soğuk havalarda vatandaşların durakta beklerken üşümemeleri için çalıştıklarını ifade ederek, "Sıcak ortamda otobüs beklemek onların en doğal hakkı" dedi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı, soğuk havalarda vatandaşların duraklarda beklerken üşümemeleri için 'klimalı durak' hizmetini devreye soktu. İlk olarak Cumhuriyet Meydanı'ndaki otobüs durağı kapatılarak klimalı hale getirildi. Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat vatandaşların sıcak ortamda otobüs beklemelerinin en doğal hakları olduğunu belirterek, "Biz bu durağı Cumhuriyet Meydanı'na numune olarak koyduk. Biliyorsunuz ki ulaşımla alakalı hizmetleri Tekirdağ Büyükşehir Belediyemiz yapıyor. Biz taksi durakları ve otobüs durakları ile alakalı olması gerekeni ortaya koyduk. Vatandaşlarımızın özellikle kış aylarında sıcak bir ortamda otobüs beklemesi en doğal hakları" dedi. Hizmete alınan durakta klima olduğunu fark edenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Otobüs beklerken duraklarda çok üşüdüklerini ifade eden yolcular, belediyenin hizmetini diğer duraklara da taşımasını istedi.

Görüntü Dökümü:

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-Duraktan görüntü

-İçinde bekleyenler

-Otobüsün gelişi ve yolcuların binmesi

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)

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