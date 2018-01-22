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DHA YURT BÜLTENİ 16

GÜNCEL HABERLERİ | 22.01.2018 02:57 | Son Güncelleme 2 saat önce

İşçi servisi eve çarptı: 4 ölü, 2 yaralı

KARABÜK'te, Kardemir'de çalışan işçileri taşıyan midibüsün freninin boşalması sonucu yol kenarında bulunan eve çarptı. Kazada 4 kişi yaşamını yitirirken, 2 kişi yaralandı.

Kaza gece saatlerinde, Kurtuluş Mahallesi Kurtuluş Caddesi'nde meydana geldi. Kardemir'de gece vardiyasında çalışan işçileri taşıyan 78 S 0293 plakalı midibüs, rampa aşağı inerken freninin boşalması sonucu yol kenarında bulunan tek katlı evin garajına ardından da eve çarptı. Kaza yerine AFAD, UMKE, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü ile 3 işçi yaşamını yitirirken, 2 kişi de yaralandı. Araçta bulunan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, cesetlerin araçtan çıkarılması için çalışmalar başladı. Karabük Valisi Kemal Çeber ve Karabük Emniyet Müdürü Mehmet Emin Akay olay yerine gelerek, kaza hakkında bilgi aldı ve çalışmaları takip etti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ARAÇ VİNÇLE ÇEKİLDİ

Karabük'te freninin boşalması sonucu eve çarpan midibüs yaklaşık 2,5 saat süren çalışmalar sonucu vinçle çekildi, araçta sıkışarak ölen 4 kişinin cesetleri çıkarıldı. Kazada midibüs sürücüsü Şükrü Parlak, işçiler Saffet Toğlu, Osman Özdemir ve Yasin Çelikkafa yaşamlarını yitirirken, İsmet Küçükzoroğlu ve Kamil Ünal ise tedavi altına alındı. Vali Kamil Çeber ilk belirlemelere göre, aracın freninin boşalması sonucu kazanın meydana geldiğini, yaralıların birinin durumunun iyi olduğunu, diğerinin ise ağır olduğunu belirtti.

Midibüsün çarptığı evin sahibi Bahattin Sarı, kaza sırasında evde kardeşi Mustafa Sarı'nın bulunduğunu söyleyerek, "Daha birkaç gün önce bir araç garajdaki aracıma çarptı. Defalarca evimize bu şekilde araç çarptı. Yetkililere söylememe rağmen bu sorunumuzla ilgilenilmedi" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yapan servis midibüsü

-Ekiplerden görüntüler

(EK GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK)

Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE /KARABÜK,(DHA)

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Meteoroloji'den Trakya'ya kuvvetli yağış uyarısı

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, Trakya bölgesinde devam eden yağışların bugün öğle saatlerine kadar artarak kuvvetli sağanağa dönüşeceğini bildirdi. Genel Müdürlük'ten yapılan açıklamada vatandaşlar, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarıldı.

Meteoroloji, gece yarısı yaptığı açıklamada; Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde görülen yağışların zamanla etkisini artırarak bugün öğlen saatlerine kadar kuvvetli sağanak yağışa dönüşeceğini duyurdu. 21-50 mm düzeyinde olması beklenen kuvvetli yağışların ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzlara neden olabileceği belirtilen açıklamada, vatandaşların bu durumlara karşı tedbirli olmaları istendi.

Haber: EDİRNE,(DHA)

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