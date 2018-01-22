DHA YURT BÜLTENİ 16

İşçi servisi eve çarptı: 4 ölü, 2 yaralı

KARABÜK'te, Kardemir'de çalışan işçileri taşıyan midibüsün freninin boşalması sonucu yol kenarında bulunan eve çarptı. Kazada 4 kişi yaşamını yitirirken, 2 kişi yaralandı.

Kaza gece saatlerinde, Kurtuluş Mahallesi Kurtuluş Caddesi'nde meydana geldi. Kardemir'de gece vardiyasında çalışan işçileri taşıyan 78 S 0293 plakalı midibüs, rampa aşağı inerken freninin boşalması sonucu yol kenarında bulunan tek katlı evin garajına ardından da eve çarptı. Kaza yerine AFAD, UMKE, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü ile 3 işçi yaşamını yitirirken, 2 kişi de yaralandı. Araçta bulunan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, cesetlerin araçtan çıkarılması için çalışmalar başladı. Karabük Valisi Kemal Çeber ve Karabük Emniyet Müdürü Mehmet Emin Akay olay yerine gelerek, kaza hakkında bilgi aldı ve çalışmaları takip etti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ARAÇ VİNÇLE ÇEKİLDİ

Karabük'te freninin boşalması sonucu eve çarpan midibüs yaklaşık 2,5 saat süren çalışmalar sonucu vinçle çekildi, araçta sıkışarak ölen 4 kişinin cesetleri çıkarıldı. Kazada midibüs sürücüsü Şükrü Parlak, işçiler Saffet Toğlu, Osman Özdemir ve Yasin Çelikkafa yaşamlarını yitirirken, İsmet Küçükzoroğlu ve Kamil Ünal ise tedavi altına alındı. Vali Kamil Çeber ilk belirlemelere göre, aracın freninin boşalması sonucu kazanın meydana geldiğini, yaralıların birinin durumunun iyi olduğunu, diğerinin ise ağır olduğunu belirtti.