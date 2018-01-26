DHA YURT BÜLTENİ 16

Afrin'e düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında kullandığı tanka terör örgütü tarafından yapılan roket saldırısı sonucu ayağından yaralanan 28 yaşındaki Uzman Çavuş Akpunar, Hatay'da yapılan ilk tedavisinin ardından Erzincan'ın Üzümlü ilçesindeki baba evine geldi. Karayolu ile memleketine gelen Akpunar, burada babası Bekir, annesi Huriye, ablası Arzu, erkek kardeşi İbrahim, eşi Esra ile Üzümlü Belediye Başkanı Ahmet Sazlı ve Birlik Vakfı Erzincan Şubesi Başkanı Prof. Dr. Erdal Akpınar tarafından karşılandı. Erzincan Vali Vekili Fatih Acar ve Vali Yardımcısı Yaşar Kemal Yılmaz ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Muhammer Doğan'da Yaralı askeri evinde ziyaret etti.

AFRİN'deki 'Zeytin Dalı Harekatı'nın ikinci gününde sürücüsü olduğu tanka yapılan roketli saldırıda ayağından yaralanan tankçı Uzman Çavuş Alper Akpunar, tedavisi için memleketi Erzincan'a getirildi. Akpunar tedavisini tamamladıktan sonra silah arkadaşlarının yanına döneceğini söyledi.

"EN KISA SÜREDE İYİLEŞİP GÖREV YERİME DÖNECEĞİM"

Yaralı Uzman Çavuş açıklamasında saldırının meydana geldiği anda ilk olarak aklına ailesinin geldiğini ifade ederek; "Yapacak bir şey yok her şey vatan için. Sınırı geçtikten sonra böyle bir olay başımıza geldi. En kısa sürede inşallah iyileşip görev yerime tekrar döneceğim. Çünkü arkadaşlarım orada beni bekliyorlar. Gece gündüz demeden orada herkes görevi başında, aynı şekilde inşallah bende döneceğim görevime. Aileme kavuştum ama vatan bizi bekliyor, gitmemiz lazım. Ayağım iyileşir iyileşmez tekrar görev yerime döneceğim" diye konuştu.

Oğluna sarılarak gözyaşı döken Anne Huriye Akpunar ise; "Canı sağ geldi, inşallah iyileşir tekrar görev yerine döner inşallah. Herşey vatan için" dedi.

Geçmiş olsun ziyaretinde bulunan Vali Vekili Fatih Acar ise, "Türk milleti, vatan millet bayrak gibi kavramlar için binlerce yıldır şehitler gaziler yaralılar veriyor. Sana da Allah şifalar versin inşallah en kısa sürede iyi olacaksın" ifadelerini kullandı.

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