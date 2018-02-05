DHA YURT BÜLTENİ-16

Osmaniye’ye şehit ateşi düştü TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin ilinde PKK/KCK-PYD/YPG-DEAŞ'lı teröristlere karşı yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda bugün şehit olan 25 yaşındaki Piyade Komando Uzman Çavuş Bekir Evren'in memleketi Osmaniye'deki baba ocağına ateş düştü.

Şehit Evren'in Dr. İhsan Göknal Mahallesi'ndeki evine giden Garnizon Komutanı Topçu Albay Ahmet Serdar Gül ve beraberindeki heyet, baba Hasan Hüseyin ve anne Emine Evren ile eşi Zehra Evren’e acı haberi verdi. Şehit haberini duyan yakınları ve çevredeki komşuları ise eve akın etti. Şehit Evren'in baba evi ile bulunduğu sokağa Türk Bayrağı asıldı. Osmaniye Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Bukan ve Türkiye Harp Malulü, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Osmaniye Şube Başkanı Durmuş Öksüz ile üyeleri şehit evine gelerek taziyelerini ilettiler.

Şehit Evren'in 1 yıllık evli olduğu ve 2,5 yıldır da uzman çavuş olarak görev yaptığı belirtildi. Şehidin cenazesinin, yarın öğle namazına müteakiben Osmaniye'de defnedileceği bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Şehit evinin balkonundaki kalabalık

- Şehit evine asılan Türk bayrağı

- Şehit babasını teskin etmeye çalışan asker ve yakınları

- Eve asılan Türk bayrağı

- Evin önündeki kalabalık

- Evin önünde bekleyen ambulans

- İtfaiye aracının sokağa bayrak asması

- Taziye çadırının kurulması

- Şehit evine gelenlerden görüntü

- Şehidin sağlık fotoğrafları Haber-Kamera: İbrahim EMÜL /OSMANİYE,(DHA) İskenderun'a şehit ateşi düştü TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin ilinde PKK/KCK-PYD/YPG-DEAŞ'lı teröristlere karşı yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda bugün şehit olan 25 yaşındaki Uzman Çavuş Selim Vurdal'ın, Hatay'ın İskenderun ilçesindeki baba ocağına acı haber ulaştı.

Şehidin Karayılan Mahallesi'ndeki evine gelen İskenderun Kaymakamı Recep Soytürk, İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil ve beraberindeki askeri heyet, acı haberi anne Nuran Vurdal'a verdi. Oğlunun şehit olduğunu öğrendikten sonra fenalaşan anne Nuran Vurdal'a hazırda bekletilen sağlık görevlileri müdahale etti. Babası Ahmet Vurdal'ı bir süre önce kaybettiği belirtilen şehidin, bekar ve 3 kardeşten ortancası olduğu öğrenildi. Şehidin evine ve bulunduğu sokağa Türk bayrakları asılırken, yakınları da başsağlığı için eve akın etti. Şehidin cenazesinin, yarın öğle namazına müteakiben İskenderun'da toprağa verileceği bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Şehidin evinin bulunduğu sokaktan görüntü

- Sokaktaki kalabalıktan görüntü

- Evin önüne taziye çadırının kurulması

- Dev Türk bayrağından görüntü

- Evin önündeki askeri görevliden görüntü Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ /İSKENDERUN(Hatay),(DHA) Otomobil şarampole uçtu: 4 yaralı KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, TEM Otoyolu'nda sürücüsünün yağmur yağışı nedeniyle hakimiyetini kaybettiği otomobilin şarampole uçması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza gece saatlerinde, Kartepe Tepetarla mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine gitmekte olan Murat Küçük idaresindeki 34 EE 6832 plakalı otomobil yağmur yağışı nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil ekipleri geldi. Murat Küçük kazadan yaralanmadan kurtulurken, 112 Acil ekipleri yaralanan Ayşe Küçük, Çiğdem Kara, 8 yaşındaki Umut Kara ve 1 yaşındaki Hayrullah Can Kara'ya ilk müdahalede bulundu. Hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yerinden görüntü

-Ambulans içerisindeki yaralıdan görüntü

-Kaza yapan aracın görüntüsü, detay

Haber-Kamera: Dinçer AKBİR /KARTEPE(Kocaeli),(DHA) ‘Siyanür içtim bana dokunmayın’ notu bırakıp intihar etti ANTALYA’da, yalnız oturan Serkan Çırağ, evinde henüz belirlenemeyen bir madde içerek intihar etti. Çırağ’ın oturduğu dairede “Siyanür içtim bana dokunmayınö yazılı not bulundu. Bunun üzerine Çırağ’ın dairesinin bulunduğu apartman ile bitişikteki bina güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi, olay yerine uzman ekipler sevk edildi.

Konyaaltı ilçesi Toros Mahallesi 821. Sokak 5 katlı Halil Ak Apartmanı’nın 1’inci katındaki dairede yalnız oturan Serkan Çırağ’dan (33) haber alamayan yakınları akşam kontrol için geldi. Yedek anahtarla kapıyı açarak daireye giren yakınları Serkan Çırağ’ı oturma odasında yerde hareketsiz halde buldu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri müdahale ettikleri Serkan Çırağ’ın bilincinin kapalı olduğunu tespit etti. İlk müdahaleden sonra Serkan Çırağ ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne götürüldü. Çırağ, buradaki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.