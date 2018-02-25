DHA YURT BÜLTENİ-16

Bakan Elvan: Suriyelilerin güvenliğin tesis edilmesiyle ülkelerine dönmesini arzu ediyoruz

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Afrin'e yönelik yürütelen Zeytin Dela Harekatı'nın başarılı bir şekilde yürütüldüğünü belirterek, "Biz Suriyeli misafir kardeşlerimizin orada güvenliğin tesis edilmesiyle ülkelerine dönmesini arzu ediyoruz. Kendileri de bunu arzu ediyor. Onun için mücadele ediyoruz."dedi.

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Afrin'de şehit düşen ve bugün Karaman'ın Ermenek ilçesi Çatalbadem köyünde defdenilen Uzman Çavuş Şükrü Ünlü için düzenlenen törene katıldı. Törenden sonra açıklamalarda bulunan Bakan Elvan, Afrin'e yönelik yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nın başarılı bir şekilde sürdüğünü belirtti. Terörle mücadelenin her ne şartla olursu olsun devam edeceğini belirten Elvan, ' Hem PKK-PYD terör örgütüne hem DEAŞ terör örgütüne ki, 3 binin üzerinde DEAŞ mensubu etkisiz hale getirildi. Bugün 10 binin üzerinde DEAŞ mensubu tutuklu durumda. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti kadar DEAŞ terör örgütüne ve diğer terör örgütlerine karşı mücadele eden başka da bir ülke yok. Ama maalesef bazı ülkeler Suriye’de, Irak’ta kendi çıkarları doğrultusunda bir takım terör örgütlerini kullanarak terörle mücadele ettiklerini ifade ediyorlar. Tüm dünya bunu görüyor. Eğer terörle mücadele edilecekse tüm terör örgütleriyle mücadele sürmeli"dedi. Terör örgütlerine destek verilerek Suriye ve Irak'da barış ve huzurun getirilemeyeceğini ifade eden Elvan, "Biz şuna inanıyoruz, eninde sonunda terör örgütlerine destek verenler hata yaptıklarını anlayacaktır. Terör örgütlerine destek vererek ne Suriye’de ne de Irak’ta barışı ve huzuru temin edemezsiniz ancak ülke olarak mücadele ederseniz başarılı olabilirsiniz ki, Türkiye bunu yapıyor. Bakın sınırımızda bir terör koridoru oluşturmak istiyorlar. Biz kim ne derse desin kim ne söylerse söylesin kararlılıkla mücadelemize devam edeceğiz. Kesinlikle ve kesinlikle bir terör koridoru oluşmasına izin vermeyeceğiz."diye konuştu. Suriyelilerin güvenliğin tesis edilmesiyle ülkelerine dönmesini arzu ettiklerini ifade eden Elvan, "Biz Suriyeli misafir kardeşlerimizin orada güvenliğin tesis edilmesiyle ülkelerine dönmesini arzu ediyoruz. Kendileri de bunu arzu ediyor. Onun için mücadele ediyoruz. Terörün kökünü kurutacağız. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Afrin’de Zeytin Dalı Harekatı’yla desten yazıyor. Afrin’i önümüzdeki günlerde pırıl pırıl tertemiz terörden arındırılmış hale getireceğiz ve Afrinli olan Türkiye’de yaşayan Suriyeli kardeşlerimizin kendi ülkelerinde rahat, huzurlu ve barış içinde yaşamasını temin edeceğiz" dedi.