DHA YURT BÜLTENİ-16

Amasya İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut’un koordinasyonuyla Asayiş Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bugün, 'Türkiye güven-huzur uygulaması' kapsamında, Hatuniye Mahallesi, Yüzevler Mahallesi, Kemal Nehrezoğlu Caddesi, Mustafa Kemal Paşa Caddesi, İstasyon Caddesi, Zübeyde Hanım Caddesi, Ziya Paşa Bulvarı, Kocacık Çarşısı mevkiinde yapılan kontrollerde şüpheli görülen vatandaşların GBT sorgulaması, işyeri aramaları ve araç kontrolleri yapıldı. Amasya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından yapılan kontrollerde, bin 766 şahısa GBT sorgulaması yapılırken, 61 işyeri arandı. 48 araç ise kontrol edildi. Yapılan aramalarda, 1 adet 7.65 mm ruhsatsız tabanca, 4 adet fişek, 1 bıçak ele geçirildi. Şüpheli görülerek GBT sorgulaması yapılan haklarında yakalama kararı çıkarılarak aranan 4 şahıs yakalandı. Trafik ekipleri tarafından yapılan kontrollerde ise araçlara 5 bin 600 lira trafik cezası kesildi.

Görüntü Dökümü:

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-Polis vatandaşlardan üst araması detay

-Vatandaşlardan GBT sorgusu detay

-Diğer detaylar

Haber-Kamera: Sinan HARMANCI/AMASYA,(DHA)-

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Hisarcıklıoğlu: Gençlerimizi, kadınlarımızı girişimciliğe teşvik etmeliyiz(2)

BANKALARIN TUTUMUNDAN TÜCCARLAR VE SANAYİCİLER OLARAK RAHATSIZIZ

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Karabük Ticaret ve Sanayi Odası tarafından bir restoranda düzenlenen 'Sanayi Kenti Karabük'ün Ekonomik Geleceği' konulu istişare toplantısına katıldı. Hisarcıklıoğlu, bankaların son dönemdeki tutumundan tüccar ve sanayiciler olarak rahatsız olduklarını belirterek, "Kredi maliyetlerinin yükselmesi, kredi vermekteki zorlaştırmalardan reel sektör çok zor durumda kalıyor. Bunun bir an önce çözülmesi lazım'' dedi.

Filyos Liman Projesi'nin özellikle Karabük için önemli olduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, ''Çelik bizim için, Karabük için önemli. Dün ABD Başkanı bir açıklama yaptı. Özellikle bizi, Karabük'ü çok ilgilendiriyor. 'İthal çeliğe yüzde 25 ek gümrük vergisi koyuyorum' dedi. Bizim gibi dünya çapında çelik üreticisi olan ülke için bu bizi sıkıntıya sokacak bir iş. Şu anda dünyanın en büyük 10'uncu çelik üreticisiyiz. Bu bizi sıkıntıya sokacak. Bunun çözülmesi çok önemli. Eğer dünya bu şekilde, her ülke korumacı tavır içine girerse, bakınız dünyada bütün savaşlar ekonomiden çıkmıştır. Birinci, İkinci Dünya Savaşlarının çıkma sebepleri budur. Dünya ekonomisi içine kapanırsa, Allah korusun dünyayı felaket bekliyor haberiniz olsun. Herkes aklını başına alsın. İş dünyalarında görüş ayrılığımız yok. Ama maalesef popülist bu tür söylemlerle güya kendi ülkesindeki çelikçileri koruyormuş gibi yapıp dünyayı sıkıntıya sokar bu işler" diye konuştu.