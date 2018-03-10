DHA YURT BÜLTENİ-16

Cumhurbaşkanı Erdoğan Antalya'da halka hitap etti

"AFRİN OLAYI BİTİYOR" Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Antalya 6'ncı Olağan İl Kongresi'ne katılmak üzere Antalya'ya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meltem Mahallesi'ndeki 10 bin kişilik Antalya Spor Salonu'ndaki kongre öncesinde, spor salonu dışında toplanan kalabalığa seslendi. Salon etrafındaki alan Türk bayraklarıyla süslenirken, bazı vatandaşlar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekâtı'na ellerinde zeytin dallarıyla destek verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dışarıdaki büyük coşkuyu görünce selamlamadan geçemediğini söyledi. Mersin'de de muhteşem bir katılım ve heyecan olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz bu millete sevdalıyız. Hamdolsun milletimizde bize sevdalı, bunu görüyorum. Ve çıkarken bir şey söylemiştim 'Uzun ince bir yoldayız, gidiyoruz gündüz gece'. Gideceğiz gündüz gece, çünkü bizim bir aşkımız var, oraya ulaşacağız ve bu konudaki kararlığımız ana kademede, kadın ve gençlik kollarında hep oldu, hep olacak. Şu anda 11 milyon üyesi olan bir partiyiz. Bu bir aşkın ifadesidir, bir heyecanın ve yolculuğun hazırlığı içindeyiz. Nedir bu hazırlık? Mart 2019. Nedir bu hazırlık? Kasım 2019. Türkiye bir dönüşüm yaşıyor. Bu dönüşümde Mart'ta yerel yönetimde, Kasım'da inşallah Türkiye siyaseti başkanlık sistemine geçerken hükümet etmede bir karar verecek. Şimdi ben ana kademeye sesleniyorum: Kapı kapı dolaşmaya hazır mısınız? Kadın kollarımız, gençler kapı kapı dolaşmaya hazır mısınız? Dilinize sağlık" dedi.

AFRİN'DE ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST 3 BİN 200'Ü AŞTI TSK'nın Afrin harekâtında etkisiz hale getirilen terörist sayısının 3 bin 200'ü aştığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Peygamberimize komşu olmak üzere yürüyen şehitlerimiz de var. Ama bu şehitlerimiz olmasa biz imdi böyle olabilir miydik, onların bereketi bu. Kardeşlerim onun için çok çalışacağız, eğer çalışmazsak onların şehadetini alamayız. Çok koşacağız. Bu topraklarda son 15 yılda nereden nereye geldik. Kişi başı milli gelirin 3 bin 500 dolar olduğu Türkiye'de şimdi 12 bin dolara yürüyoruz. Bakınız 'battık, bittik, yıkıldık' diyorlardı. 'Antalya'da turizm çöktü' diyorlardı. Geçen yıl 10 milyonu aştık, bu yıl inşallah 13 milyonu aşacağız. Fazlası olacak, azı olmayacak ve bütün bunlarla beraber hedef koyduk kendimize diyoruz ki, 2023'e giderken biz bir defa dünyada ilk 10 içerisine gireceğiz" diye konuştu. '18 MİLYON KİLOMETREKAREDEN 780 BİN KİLOMETREKAREYE' Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bizim bir Rabia'mız var. Rabia'mızda ne var? Bir: Tek millet; 81 milyon Türk'ü, Kürt'ü, Laz'ı, Çerkez'i, Gürcü'sü, Roman'ı, Arap'ıyla tek millet. Ama bir ricam daha var: Bir olacağız, iri, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Bizi bölemeyecekler. İki: Tek bayrak. Şu bayrağımızdan başka asla, rengi şahidimizin kanı, hilal bağımsızlığımızın ifadesi, yıldız şehidimizin ta kendisi. Üç: Tek vatan; 780 bin kilometrekareyle tek vatan. Bu vatanımızı bölemeyecekler. Kardeşlerim biz 780 bin kilometrekareye nereden geldik biliyor musunuz? 18 milyon kilometrekareden geldik. Ah ah küçüldük, küçüldük olduk 780 bin kilometrekare. Hep verdik. Şimdi birileri konuşuyor, ağzı olan konuşur. Ama 780 bin kilometrekarede ameliyat yaptırmayız. Ne PKK'sına, ne DEAŞ'ına, ne DHKP-C'sine, ne şuna, ne buna asla. İnlerine gireceğiz demiştik ve girdik. Cudi'de, Gabar, Tendürek, Kandil, Bestler Deresi'nde girdik hepsi nal toplamaya başladı, kaçan kaçana. Şimdi Suriye'deler, orada da kovalıyoruz. Cerablus'ta, El-Bab'da kovaladık. DEAŞ'la, FETÖ'yle iş birliği yaptılar, kaçan kaçana. Kimisi Pensilvaya'ya, kimisi Almanya'ya, Fransa'ya, Hollanda'ya kaçan kaçana. Onlar kaçacak biz kovalayacağız."

'AFRİN OLAYI BİTİYOR' Dördüncü olarak 'Tek devlet'i söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden başka bizim devletimiz yok. Kimse de böyle hevese kapılmasın, kapıldığı yerde burunları yere sürter. Kararlıyız ve azimliyiz. Ve Allah'ın izniyle Afrin'de rakam nereye çıktı ve Afrin olayı bitiyor. Biz teröristleri, ülkemize bunlar bela olmasınlar diye kovaladık, kovalıyoruz. Nereye giderlerse gitsinler. Şimdi biz Cerablus'ta ne yaptık? 2 bin kilometrekareyi kontrolümüze aldık. İnşallah burayı da kontrol altına aldığımızda Afrinli kardeşlerimiz de topraklarına dönecek. Biz işgalci olmadık tarih boyunca, biz sömürgeci olmadık tarih boyunca. Bize yanlış yapanların tarihi sömürgecilikle doludur. Onlar katliamlar yapmıştır. Önce hesabını versinler Cezayir'de ne kadar katliam yaptınız? 5 milyon insanı Fransa'da katlettiler. Ruanda'da katliam yaptılar, Libya'da yaptılar, her yerde yaptılar. Ama biz hep merhametle gittik. Bizim gittiğimiz yerde hep rahmet oldu, merhamet oldu" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisini zeytin dalıyla selamlayanları da unutmadığını belirterek, onları selamladığını söyledi. GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ Haber-Kamera: Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) ====================================== Cumhurbaşkanı Erdoğan Ak Parti Kongresi'nde konuştu (1)

ERDOĞAN: ORDUMUZ AFRİN'E YÜRÜYOR AFRİN'E GİRDİ GİRİYOR Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, "Salona girerken sordum, 3 bin 213 terörist etkisiz hale getirildi. Ordumuz Afrin'e yürüyor. Afrin'e girdi giriyor. Bu ne için? Zevk, keyif için mi? Toprakları işgal için mi? Hayır, sadece ülkemize musallat olan bu teröristleri yok etmek için. Son nefeslerine kadar bunları kovalayacağız" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya 6. Olağan İl Kongresi'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir dönem Antalya'da yapılmaya çalışıldığı gibi, hatırlayın hani Menderes beyden önce oldu ya 'bira festivalleri' hatırlıyorsunuz değil mi? Bu 'bira festivallerinden' birisinde iki genç yavrumuz öldü. Şu anda bunu çatısı altında barındıranlar, bunların hesabını sordular mı? Ölüleri yakma projelerine, başörtüsü düşmanlığına rağmen insanımız asla milli ve manevi değerlerinden taviz vermemiştir. Türkleri İslamsızlaştırma projeleri, hamd olsun insanımızın basireti alimlerimizin gayreti ile her defasında akamete uğratılmıştır" diye konuştu.

"ORDUMUZ AFRİN'E YÜRÜYOR. AFRİN'E GİRDİ GİRİYOR" Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, "Salona girerken sordum, 3 bin 213 terörist etkisiz hale getirildi. Ordumuz Afrin'e yürüyor. Afrin'e girdi giriyor. Bu ne için? Zevk, keyif için mi? Toprakları işgal için mi? Hayır, sadece ülkemize musallat olan bu teröristleri yok etmek için. Son nefeslerine kadar bunları kovalayacağız" dedi. Görüntü dökümü

-Erdoğan'ın konuşması

-Detaylar Haber-Kamera: Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) ======================================= Sağlık-Sen Genel Başkanı Memiş: Yıpranmayı alacağız SAĞLIK ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) Genel Başkanı Metin Memiş, sağlık çalışanlarının geriye dönük yıpranma alması konusunda çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Gerekli girişimleri yapıp, yıpranmayı alacağız" dedi. Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, sendikalarının Sivas Şubesinin il divan toplantısına katılmak üzere kente geldi. Kentteki bir termal otelde düzenlenen toplantıda konuşan Memiş, sağlık çalışanlarının yıpranma hakkına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yıpranma payı konusunda sendika olarak çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen Memiş, "Sendika olarak gerekli hazırlıklarımızı net bir şekilde yaptık. İçi bir dolu şekilde alternatiflerimizi çeşitli şekilde ortaya koyduk. Maliyet analizini çıkardık. İnşallah Meclise geldiği anda da kapı kapı dolaşacağız, kulislerimizi yapacağız ve sağlık çalışanlarımızın geçmişe yönelik yıpranma alması konusunda da mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Öncelikle diyoruz ki, tüm çalışanlara geçmişe dönük bu gün verdiğiniz kadar yıpranma payı verin. Olmaz ise, geçmiş yılların maliyeti çok geliyor diyorsanız, her yıl için 45 gün verin. 'Bunu da yapamıyoruz' diyorsanız kanunu çıkardığınız tarih 2008 yılı tarihi itibari ile verin. 'Bu da olmaz' diyorsanız isteğe bağlı olarak prim yatırmak kaydı ile verin. 'Eğer o da olmuyor' diyorsanız dünya lideri Cumhurbaşkanımızın 2014 yılında Mart ayında verdiği sözü tarih olarak baz alın ve o tarih itibari ile yıpranmayı verin. Alternatiflerimizi ortaya koyacağız ve inşallah dediğim gibi maliyet analizlerimiz ile birlikte ikna konusunda gerekli iknayı yapacağımızı düşünüyorum. Bu mücadelede yıpranmanın ne demek olduğunu bilmeyenlere inat inşallah 550 bin sağlık çalışanına siz kardeşlerimizin emeği ile bize vermiş olduğunuz destekle beraber yıpranmayı hep beraber çıkarmış olacağız" dedi.