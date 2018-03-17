DHA YURT BÜLTENİ-16

Bakan Özlü: Yerli ve milli olmak, bizim nazarımızda bir istikbal ve beka meselesidir BİLİM, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Türkiye'nin yerli ve milli üretimi, sanayi ve kalkınma politikası olarak benimsediğini belirterek, "Sanayide ve üretimde yerli ve milli olmak, bizim nazarımızda bir istikbal ve beka meselesidir" dedi. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ek hizmet binasının açılışına katıldı. Bakan Faruk Özlü yaptığı konuşmada, üniversitelerin teknoloji üretmeye başlaması gerektiğini belirterek, "Üniversitelerimizin, sağlıkta ve diğer alanlarda artık klasik bakış açılarından uzaklaşıp, çağın gereklerine göre pozisyon almaları şarttır. Üniversiteler, bilgiyi üreten ve ürettiği bilgiyi teknolojiye transfer eden zeminler olmalıdır. Biz, Bakanlık olarak, tüm üniversitelerimize ısrarla bir çağrıda bulunduk. Üniversitelerimizin, Ar-Ge ve inovasyona önem vermelerini istedik. Bu yönde, kendilerine her türlü desteği vereceğimizi, açıkça söyledik. Bu amaçla yaklaşık 1.5 yıllık bir süreç sonunda, üniversitelerimiz için model oluşturacak araştırma üniversitesi statüsünü geliştirdik. Araştırma üniversiteleri, eğitimde yakalamak istediğimiz standardın adıdır. Bu doğrultuda, üniversitelerimizin de, kendilerini yeniden gözden geçirmelerini istiyoruz" dedi.

'GÜÇLÜ SANAYİ DEMEK, GÜÇLÜ TÜRKİYE DEMEKTİR' Bakan Özlü, sanayinin önemine dikkat çekerek, "Ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştıracak olan en önemli enstrümanımız, sanayimizdir. Yüksek sanayi performansımız, 2018 yılında da, artarak devam edecektir. Dün açıklanan rakamlara göre; sanayi üretim endeksimiz, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12 artmıştır. Son bir yılda ise sanayi üretimimiz yüzde 12.8 artış göstermiştir. Türkiye sanayinin gücüyle büyümeye devam etmektedir. Güçlü sanayi demek, güçlü Türkiye demektir. Ülkemizin sanayide katettiği mesafeyi gösteren bir diğer güzel gelişme ise sanayide üretilen ürün çeşitliliğidir.Türkiye, sanayide üretilen ürün çeşitliliği bakımından Avrupa'da 7'nci sıraya yükselmiştir. Avrupa Birliği Sanayi Ürünleri Listesi'nde yer alan 3 bin 836 ürünün, 2 bin 982'sini, yani yüzde 78'ini üretebiliyoruz. İnşallah, önümüzdeki 5 sene içinde, Avrupa'da üretilen bütün sanayi ürünlerinin, yüzde 100’ünü üretmiş olacağız" diye konuştu. 'YERLİ VE MİLLİ SANAYİ, KALKINMA POLİTİKASI'

Yerli ve milli sanayiyi Türkiye'nin sanayi ve kalkınma politikası olarak benimsediğini belirten Bakan Özlü, şunları söyledi: "Yüksek teknolojili ürünlerin ihracattaki payımızı artırmak için kurulan Yerlileştirme Yürütme Kurulu çalışmalarına başlamıştır. Bu kurul, yerli ve milli sanayimize bakışımızın, en somut ifadesidir. Türkiye artık, yerli ve milli üretimi bir sanayi politikası ve bir kalkınma politikası olarak benimsemiştir. Sanayide ve üretimde yerli ve milli olmak, bizim nazarımızda bir istikbal ve beka meselesidir. Nasıl ki, Zeytin Dalı Harekâtı'nda milli ve yerli imkânlarımızdan güç alarak düşmanla mücadele ediyorsak, sanayi savaşında da, yerli ve milli üretimimizle galip geleceğiz. Yerli sanayide tarihi adımlar atacağız. Başlangıç olarak, ithalatımızda 15 milyar dolarlık paya sahip, 43 ürünü yerlileştirmek için teşviklerimizi başlattık. Katma değerini 10 yılda 2 katına çıkaracak 5 odak sektör belirledik. Bu sektörler; kimya ve ilaç sanayi, gıda sanayi, elektronik ürünler, makine ve teçhizat, motorlu kara taşıtları sektörleridir. Ayrıca tüm bu sektörlerle ilişki içinde olan, bilişim ve yazılımı da teşvik kapsamına aldık. Bu sektörlerde yer alan ürünleri; vergi indirimi, kaynak tahsisi, teşvik ve muafiyetlerle destekleyeceğiz. Başta KOSGEB olmak üzere, bütün kaynaklarımızı, yerli ve milli üretim için seferber edeceğiz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Hastanenin açılışından görüntü

Bakan Özlü'nün konuşması ve detaylar Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) ============================= 5 KÖY DAHA KONTROL ALTINDA TSK birlikleri ve ÖSO unsurları, 'Zeytin Dalı Harekatı'nın 57'nci gününde, Afrin'in Mirkan, Sino, Tatara, Çatalkapı ve Şeyh Obası köylerini de teröristlerden temizledi. Bu köylerle birlikte gün içerisinde terör örgütlerinden arındırılan köy sayısı 8 oldu. Haber: Mücahit YOLCU / KİLİS (DHA) =============================== Polis, kaçan şüphelilerin attığı uyuşturucu maddeleri tek tek topladı KÜTAHYA'da polisin düzenlediği operasyonda piyasa değeri yaklaşık 20 bin lira olduğu ileri sürülen uyuşturu maddeyle yakalanan Yavuz Gerikbey ile Ekrem Dülger, tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, önceki gece düzenledikleri operasyonda, İstanbul'dan Kütahya'ya uyuşturucu madde getiren Yavuz Gerikbey ve Ekrem Dülger'in içinde bulunduğu 43 RL 054 plakalı otomobili kent girişinde durdurmak istedi. Polisleri fark eden şüpheliler, geri dönerek Eskişehir istikametine doğru araçla kaçmaya başladı. Yaklaşık 10 kilometre süren kovalamaca sonucunda şüphelilerin bulunduğu otomobil durduruldu. Otomobil sürücüsü Yavuz Gerikbey ile yanında oturan arkadaşı Ekrem Dülger gözaltına alındı.

POLİSLER, ATILAN UYUŞTURUCULARI TEK TEK TOPLADI

Gözaltına alınan şüphelilerin kovalamaca sırasında otomobilden attıkları poşet içerisindeki 151 ecstasy hap, 241 gram skunk maddesi, 7.59 gram metamfetamin,ve 0.64 gram da kokain, polisler tarafından tek tek yol kenarından toplandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yavuz Gerikbey ve Ekrem Dülger, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Kütahya E tipi Cezaevi'ne gönderildi. Görüntü dökümü:

-Polislerin kaçan otomobili çevre yolunda sivil araçlarla takip etmesi,

-Durdurulan otomobilin içinden çıkarılan şüphelilerin etkisiz hale getirildikten sonra yerde otururken görüntüleri,

-Yol kenarına atılan uyuşturucu maddelerin görüntüsü

-Yola attıkları poşet ve yere dökülen hapların görüntüsü

-Polislerin yol kenarında arama yapması ve buldukları uyuşturucuları toplamaları,

-Şüphelilerin Emniyet Müdürlüğü'ne getirilmesi,

-Ele geçirilen uyuşturucuların çekilen görüntüsü Haber-Kamera:Oğuzhan KILIÇ-KÜTAHYA/DHA =====================================

Kahveye kumar baskınında ele geçen 126 bin liraya el konuldu KÜTAHYA'da polis ekiplerinin bir kahveye düzenlediği baskında 8 kişi kumar oynarken yakalandı, 126 bin lira paraya el konuldu.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Ali Paşa Mahallesi'ndeki bir kahveye kumar baskını düzenledi. Baskında kumar oynadıkları belirlenen 8 kişi yakalandı. Ekipler 'kumar parası' olarak değerlendirdikleri çelik kasa içerisindeki 126 bin lira para, oyun kağıtları, okey taşları ile borç defterine el koydu. Kumar oynayan 8 kişiye 259'ar lira idari para cezası verilirken, kahve işletmecisi K.H. ve Ç.Y. hakkında da yasal işlem başlatıldı Görüntü dökümü:

-Polisin binaya girmesi,

-Kumar oynanan masaların,

-Çelik kasada arama yapılması ve paraların bulunması,

-Paraların sayılması,

-Kahveden detay görüntüler bulunuyor.) Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ-KÜTAHYA,(DHA) ======================================= Gaziantep'te 'polisten bıçaklı gözaltı' iddiası kamerada GAZİANTEP'te, üniversite öğrencisi Metin Cemal Ö., babasına ait iş yerinde kendisini, tehdit edip, bıçak sapıyla vurarak gözaltına aldığını iddia ettiği trafik polisinden şikâyetçi oldu. Olay anı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğleden sonra İnönü Caddesi'ndeki bahis oyunu bayisinde meydana geldi. İddiaya göre, babasına ait bayide çalışan Metin Cemal Ö., komşusu olan esnaf bir arkadaşının trafik polis ile tartıştığını görerek müdahale etti. İsmi öğrenilemeyen trafik polisi ise tartışmaya müdahale ettiği için Metin Cemal Ö.'yü gözaltına almak istedi. Metin Cemal Ö. ise iş yerine döndü. Tartıştığı polis ve arkadaşları peşinden gelerek Metin Cemal Ö.'yü burada gözaltına almak istedi. Kafasında kask olan trafik polisi iddiaya göre, tezgâhın üzerinde bulunan bıçağı alarak Metin Cemal Ö.'yü tehdit etti. Bıçağın sapıyla Metin Cemal Ö.'ye vuran trafik polisi, Asayiş Şubesi ekiplerinden yardım isteyerek genci gözaltına aldı. Aynı trafik polisi iddiaya göre, Şahinbey Polis Merkezi'ne götürülen Metin Cemal Ö.'yü, burada da başına vurarak darp etti. Başına aldığı darbelerle sarsılan Metin Cemal Ö., tedavi için gittiği hastanede beyin sarsıntısı geçirme ihtimali üzerine bir gece gözlem altında tutuldu. Tedavisinin ardından hastaneden taburcu edilen Metin Cemal Ö., adliyeye giderek polis memurundan şikâyetçi oldu. Polis memurunun da gencin 'Devlet büyüklerine hakaret' ettiğini söyleyerek şikâyetçi olduğu öğrenildi.