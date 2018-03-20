DHA YURT BÜLTENİ - 16

ELAZIĞ'da 61 yaşındaki Fethi Ahmet Bozkurt, damadı Ercan K. ile tartıştığı sırada kalp krizi geçirerek kaldırıldığı hastanede hayatını kaybedetti. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan damat Ercan K., 'kastten ölüme sebebiyet vermek' sucundan tutuklandı. Merkez Sanayi mahallesinde, 16 Mart günü meydana gelen olayda Ercan K. (24), kayınpederi Fethi Ahmet Bozkurt (61) ile henüz belirlenemeyen sebepten dolayı tartıştı. Tartışma sırasında kalp krizi geçiren Fethi Ahmet Bozkurt, olay yerine çağrılan ambulanslarla Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorların müdahalesine rağmen Bozkurt hayatını kaybederken, damat Ercan K. ise kaçarak kayıplara karıştı. Elazığ polisinin yaptığı araştırma sonunda Ercan K.'nın Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde yaşayan bir arkadaşının evinde olduğu tespit edildi. Bunun üzerine Diyarbakır polisi ve jandarma ekiplerinin dün düzenlediği ortak operasyonda yakalanarak Elazığ'a getirilen damat Ercan K., işlemlerinin tamamlanmasının ardından Elazığ Adliyesi'ne çıkarıldı. Burada ifadesi alınan damat Ercan K., tutuklanarak cezaevine konuldu. Elazığ Valiliği'nce konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi: "Elazığ Valiliğimiz koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalarda; 16 Mart günü ilimiz Sanayi Mahallesinde bir şahsı ikametinde kasten öldürmek suretiyle olay yerinden firar eden şüpheli E.K. isimli şahıs 18 Mart tarihinde ilimiz dışında yakalanması sağlanmış olup, şahıs işlemleri ardından 19 Mart günü çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştır."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Adliyeden görüntü

Zanlının getirilişi

Zanlının adliyeye girişi

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Erkan BAY / ELAZIĞ (DHA)

Rejim güçlerinin attığı füze Yayladağı'na düştü

HATAY'ın Yayladağı ilçesine rejim güçlerinin attığı füze düştü. Füzenin kırsal alana düşmesi sonucu ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.

Suriye Rejim güçlerinin attığı füze, saat 23.30 sıralarında Yayladağı ilçesine bağlı Aslanyazı Mahallesi'nin kırsalına düştü. Büyük bir gürültüyle patlayan füze, kent merkezinden de duyuldu. Olayın ardından bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken, ilk belirlemere göre ölen ya da yaralananın olmadığı bildirildi. Asker ve polislerden oluşan uzman ekip, füzenin düştüğü bölgede incelemere devam ediyor.

Haber: Emek ÇAKILI / YAYLADAĞI(Hatay),(DHA)

Engelli kardeşlerin evinde çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilendi

BOLU'da, engelli abla ile kardeşinin oturduğu evde çıkan yangında üst katta bulunan akrabalarıyla birlikte toplam 6 kişi dumandan etkilenirken, 4'ü hastaneye kaldırıldı.

Saat 22.00 sıralarında, Sağlık Mahallesi Çetin Sokak'ta Necati Gültekin’e ait 3 katlı apartmanın 2'nci katında oturan zihinsel engelli baldızları Fatma ve Hatice Karaman'ın evinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle çıkan dumanlar kısa sürede apartmanı sardı. Apartmanda bulunan Necati Gültekin, eşi Huri, kızı Beyza(17), oğlu Raşit Gültekin ile zihinsel engelli baldızları Hatice ve Fatma Karaman dumandan etkilendi. Evdekiler kendi imkanlarıyla apartmandan çıkmayı başardı.

Olay yerine gelen 112 Acil ekipleri Huri, Beyza Gültekin ile Hatice ve Fatma Karaman'ı İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı. Necati ve Raşit Gültekin ise olay yerinde müdahale yapıldı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü. Huri Gültekin'in zihinsel engelli kardeşleri Fatma ve Hatice Karaman'ın bakımlarını üstlendiği öğrenildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.