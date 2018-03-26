DHA YURT BÜLTENİ-16

Saldırı hazırlığındaki teröristlere hava destekli operasyon : 11 terörist etkisiz hale getirildi Hatay Arsuz ilçesi kırsalında saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen terörist gruba düzenlenen hava destekli operasyonda 11 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi. Arsuz ilçesi kırsalında saldırı hazırlığı içinde olduğu değerlemdirilen bir grup terörist tespit edildi. Güvenlik güçleri tespit edilen teröristleri etkisiz hale getirmek için harekete geçti. Teröristlerin bulunduğu bölgeye akşam saatlerinde hava destekli operasyon başlatıldı. Askeri kaynaklardan alınan bilgilere göre ; düzenlenen hava destekli operasyonda 11 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi. Haber: HATAY, (DHA) ================================ Kantindeki kavgada polis, okul müdürünü tartakladı ADIYAMAN'ın Kahta ilçesindeki Kubilay Ortaokulu kantininde iki grup arasındaki kavgayı ayıran polisin, okul müdürünü tartaklaması güvenlik kamerasına yansıdı.

Geçen hafta iddiaya göre, ilçede bulunan Kubilay Ortaokulu kantininde bir öğrenci velisi ile öğretmen arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Öğrenci velisinin haber verdiği yakınlarının gelmesiyle kavga kısa sürede büyüdü. Kavgayı duyup kantine gelen Okul Müdürü Ahmet Karababa da tarafları ayırmaya çalıştı. İhbarla okula gelen polis, kavgayı ayırmak isteyen okul müdürünü tartaklayarak gözaltına almak istedi. Yaşanan kavganın ve okul müdürünün polisler tarafından tartaklanma anı ise güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Okul Müdürü Ahmet Karababa, yaşanan olayıyla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulundu. ÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Okul kantini

- Kavga

- Polislerin müdürü tartaklamas

- Güvenlik kamera kayıtları

- Genel ve detay görüntüler Haber:Haci BOZKURT-Kamera: ADIYAMAN-DHA) ================================== Başsavcı vekili gözyaşlarıyla uğurlandı ANTALYA'da 7 yıl Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği yapan İsmet Tarhan (71) kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Tarhan için Antalya Adliyesi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Kentin sevilen savcılarından İsmet Tarhan, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. 44 yıllık meslek hayatında Türkiye'nin birçok ilinde savcı olarak görev yapan Tarhan, 2006-2013 yılları arasında da Antalya Cumhuriyet Başsavcı vekilliği görevinde bulundu. Emekli olduktan sonra Cezaevi İzleme Kurulu Başkanlığı görevini yürüten İsmet Tarhan için Antalya Adliyesi'nin bahçesinde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Başsavcı Ramazan Solmaz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cengiz Yıldız, İl Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya, Antalya Sahil Güvenlik Grup Komutanı Binbaşı Önder Göksel, İl Müftüsü Osman Artan, İsmet Tarhan'ın eşi Fatma Tarhan, kızı Hatice Tarhan, oğlu Tansu Gökhan Tarhan, torunu Elif İnce ile çok sayıda savcı ve hakim katıldı. Törende konuşan Başsavcı Solmaz, İsmet Tarhan'ın ölümüne inanamadığını belirterek, “Giderken arkasında sevenlerini bıraktı. Az önce eşi bana ne kadar çok seveni olduğunu söyledi. Ben de eşinin sözlerine katılıyorum. Hatta onu daha da çok seveni var. Belki duymayan insanlar var, ben biliyorum. Buradaki insanların ona saygı ve hürmet duyduğunu biliyorum. Burada olan herkese teşekkür ediyorum. İsmet abimi yalnız bırakmadılar. Buradan camiye kadar araçla götürmeyi düşündük ama sevenleri omuzlarda camiye kadar götürmek istedi" dedi. Konuşmasını yapmak üzere kürsüye çağrılan İsmet Tarhan'ın yakın arkadaşı Savcı Süleyman Teke ise oldukça üzgün göründü. Teke, “İyi, güzel ve kahraman bir insanı kaybettik. Allah gani gani rahmet eylesin. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Sağolun var olun" dedikten sonra daha fazla konuşamayarak kürsüden ayrıldı.

İsmet Tarhan'ın cenazesi adliye bahçesinden 300 metre uzaklıktaki Meltem Camii'ne kadar omuzlarda götürüldü. Meltem Camii'ndeki törene -Vali Münir Karaloğlu da katıldı. İkindi namazının ardından İsmet Tarhan'ın cenazesi defnedilmek üzere Uncalı Mezarlığı'na götürüldü. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Ölen savcının ailesinin görüntüsü

Ölen savcının eşinin yakın plan görüntüsü

Cenazenin gelişi

Cenazenin masaya konulması

Cenazenin genel görüntüsü

Adliye bahçesindeki kalabalıktan görüntü

Protokolün aileye baş sağlığı dilemesi

Protokolün görüntüsü

Başsavcı Ramazan Solmaz’ın konuşması

Cumhuriyet Savcısı Süleyman Teke’nin konuşması ve yerine geçişi

Duaların okunması

Cenazenin omuzlarda adliyeden çıkarılması

Cenazenin yol boyunca omuzlarda taşınması

Cenaze namazı Haber-Kamera: Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) ===================================== Mektebim Okulları Edremit Kampüsü tanıtıldı BALIKESİR’in Edremit ilçesinde eğitim öğretim veren Mektebim Okulları'nın, yapımı devam eden yeni kampüsü tanıtıldı. Mektebim Okulları kurucusu Ümit Kalko, 20 sene sonra dünyada neler olacağını görerek, şimdiden o sisteme göre öğrencilerin hazırlanması gerektiğini söyledi.

Edremit ilçesinde eğitim öğretim veren Özel Mektebim Okulları’nın, 2018- 2019 eğitim öğretim yılında hizmete girecek olan yeni kampüsünün tanıtımı yapıldı. Edremit Mektebim Okulu Konferans Salonu'ndaki toplantıya; Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, Burhaniye Kaymakamı Hüseyin Öner, AK Partili Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, CHP’li Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, AK Partili Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal, veliler ve öğrenciler katıldı. ‘EĞİTİM STRATEJİK BİR SEKTÖR’ Yapımı devam eden Mektebim Edremit Kampüsü tanıtım filminin gösterimiyle başlayan toplantıda konuşan Mektebim Okulları kurucusu Ümit Kalko, eğitim sistemlerini anlattı. “Bir okul açılır, bin hapishane kapanırö sözüyle konuşmasına başlayan Kalko, “Gerçekten eğitim bu denli önemli ve stratejik bir sektördür. Özellikle dünyada gelişmiş olan ülkelere baktığımızda 3 şeye sahip olduklarını görürüz. Bunlardan biri iyi bir eğitim. İkincisi teknoloji ve üçüncüsü marka. Zaten iyi bir eğitime sahip olunmadan teknoloji ve markaya da sahip olunmadığını düşünecek olursak, eğitimin nedenli önemli olduğunu buradan da görmüş oluyoruzö dedi.

'20 YIL SONRA ŞU ANKİ MESLEKLERİN YÜZDE 50’Sİ OLMAYACAK' Eğitimin önemli olduğunu ancak eğitimcilerin rollerinin çok daha önemli olduğunu vurgulayan Kalko, eğitimcilerin geleceği şekillendirdiğini belirtti. Kalko, “Dolayısıyla bizim gelecek bilimci olmamız lazım. Yani geleceği şimdiden görüp, şu anki çocuklarımızı eğer geleceğe taşıyorsak, bundan 20 sene sonra dünyada neler olacağını görüp, şimdiden o sisteme göre, o eğitim şekillerine göre çocuklarımızı hazırlamamız lazım. Yapılan çalışmalar şunu söylüyor. Bundan 20 yıl sonra şuan dünyadaki mesleklerin yüzde 50’si olmayacak. Daha farklı meslekler çıkacak. O zaman bizim şimdiden geleceği görmemiz lazım. Ona göre şekillendirmemiz lazım. İnternetin bulunmasıyla, artık dünyada birçok şey hızlı bir değişime başladıö diye konuştu. ‘YARATICILIKLAR ÖN PLANA ÇIKIYOR’ “Artık bilgiyi, bilgisayarlar bizden daha çok biliyorlar. Artık bilgi çabuk ulaşılabilir hale geldi" diyen Kalko sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Google diye bir kavram var, aklınıza takılan bir şeyi soruyorsunuz, çıkıyor. O zaman bazı yükleri kafamızdan boşaltıp, boşalan yerleri daha farklı becerilerle doldurmamız gerekiyor. Çok enteresan bir şey paylaşayım. Bundan 20 sene sonra en değerli olacak branşlar; resim, müzik, beden. Bu dersler daha ön plana çıkacak. Çocuk dese ‘Anne, baba resim 5 ama matematik 2’ bu sizin için bir teselli olmaz. ‘Ya resmi boş ver. Matematik neden 2?’ dersiniz. İşte artık öğrencilerimizin de, öğretmenlerimizin de, velilerimizin de herkesin fark etmesi gereken yeni bir çağa başlıyoruz. Artık yeni çağda, çocuklarınızın yaratıcılıklarının ön plana çıktığı yeni bir çağdayız. Bu anlamda, bizler geleceği şimdiden şekillendirmekle yükümlü eğitimciler, tüm içeriklerimizi buna göre revize etmiş durumdayız."

‘VATAN, MİLLET, BAYRAK SEVGİSİ AŞILANMALI’ Eğitimciler olarak siyasetin tamamen dışında olduklarını belirten Kalko, vatanını milletini seven, toplumun tüm kesimine eşit mesafede duran bireyler olduklarını söyledi. 15 Temmuz darbe girişimine katılanlara bakıldığında hepsinin eğitimli insanlar olduğunu belirten Kalko, aralarında general ve mühendislerin de bulunduğunu ancak içlerinde vatan sevgisi olmadığını söyledi. Sadece eğitim vererek değil; vatan, millet, bayrak sevgisini de aşılayarak eğitimin desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Kalko, “Ne yapmamız lazım, açıkçası mümkün mertebe biz okullarımızda zorunlu kılamıyoruz. Milli eğitimin bize getirdiği bir takım kriterler var. Ama keşke benim elimde olsa, yetki olsa Çanakkale Şehitliğini gezmeyen bir tane öğrenci kalmamasını isterim. Çanakkale şehitliğini görmeyen, bu ülkenin ne kadar zor şartlarda Kurtuluş Savaşı mücadelesinden geçtiğini görmeyen, Atatürk’ünü anlamayan, o süreçleri çok iyi bilmeyen bir nesilde çok kolay kazanma, kolay bulma, kolay harcama özellikleri ortaya çıkar. İşte bakın ‘Çiftlik Bank’ diye bir kavram çıktı. İnsanlar kolay para kazanmaya çalışıyorlar. Sonra paraları kesilince de kızıyorlar. Kazansalardı kar etmiş olacaklardı, kaybettiler, devlete kızıyorlar. Kazansalardı, devlete ‘Allah razı olsun’ yoktu ama. İşte bu tarz kolay bulunmuşlukların kurutulması, küçük yaşlarda çocuklarımızı eğitmemizden geçiyorö dedi.