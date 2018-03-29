DHA YURT BÜLTENİ - 16

Güreşçilerin vurulma anı kamerada ANTALYA'da, yağlı güreş sporcuları Hakkı Aygün (33) ile Mehmet Ali Avcı'nın (21) bir kafede Yavuz T. tarafından tabancayla vurulma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, 24 Mart günü saat 02.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Eski Lara Yolu'ndaki bir kafenin bahçesinde meydana geldi. Yavuz T., iddiaya göre, husumetli olduğu yağlı güreş sporcuları Hakkı Aygün ve Mehmet Ali Avcı ile konuşmak için kafeye gitti. Kafe bahçesinde konuşmaya başlayan taraflar arasında kavga çıktı. Olayın büyümesi üzerine Yavuz T., üzerinde taşıdığı tabancayla Hakkı Aygün ve Mehmet Ali Avcı'ya ateş etti. Çeşitli yerlerinden yaralanan güreşçiler, haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinden sonra götürüldükleri hastanelerde tedaviye alındı. Olaydan sonra gözaltına alınan Yavuz T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. KAMERALARA YANSIDI Kafede yaşananların güvenlik kameralarına da yansıdığı görüldü. Olaydan 5 gün sonra ortaya çıkan görüntülerde, önce sözlü tartışma yaşandığı görülüyor. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kargaşada yere düşen Yavuz T. ayağa kalkarken elindeki tabancayı ateşliyor. Güreşçiler yaralanırken o sırada kafede yaşanan panik anları da görüntülere yansıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay anı ve kavgadan görüntü

Kaset Durumu: Link geçildi Haber: Süleyman EKİN- Kamera: ANTALYA, (DHA =========================================== Gaziantep'te PKK operasyonunda 9 tutuklama GAZİANTEP'te, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG’ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 9'u mahkemece tutuklandı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nda yürütülen soruşturma kapsamında polis tarafından terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG’ye yönelik bazı adreslere operasyon yaptı. Arama da yapılan adreslerde isimleri açıklanmayan 10 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilip nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 9'u tutuklanırken, biri ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Haber: GAZİANTEP, (DHA) ========================================== Terör operasyonu şüphelileri mehter marşı ile adliyeye getirildi (2)

6 KİŞİ TUTUKLANDI Kocaeli'de terör örgütü PKK/KCK'ya elaman temin ettiği ve sosyal medya hesapları üzerinden örgüt propagandası yaptığı tespit edilerek gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 11 kişiden G.C., F.A., Ş.T., K.O., Ş.Y. ve F.B. tutuklanırken, 5 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Haber: Selda Hatun TAN / Kocaeli (DHA) ========================================== Konya'da 2 takside kaçak 10 Afgan yakalandı KONYA'da, polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücülerin kullandığı 2 taksiden Afganistan uyruklu 10 kaçak çıktı. Afgan kaçakların, Türkiye'ye yasa dışı yollarla girdiği, Konya'ya inşaatlarda çalışmak için geldiği belirtildi. Olay, saat 16.30 sıralarında, Ankara yolu Havalimanı Kavşağı'nda meydana geldi. Havalimanı yakınlarında devriye görevi yapan polis ekipleri, iddiaya göre, yanlarından geçen Ankara plakalı taksinin içindekilerden şüphelendi. Daha sonra aynı yerden geçen, Ankara plakalı başka taksinin içindeki kişilerden de şüphelenen ekipler, araçları takibe aldı. Taksi sürücüleri, polisin 'dur' ihtarına uymayıp, kaçtı. Terörle mücadele ekipleri başta olmak üzere çok sayıda polis ekibinin takip ettiği sürücüler, merkez Karatay ilçesi Fetih Caddesi'nde durduruldu. Polisten kaçan sürücülerin kullandığı 2 taksiden Afganistan uyruklu toplam 10 kaçak çıktı. Afgan kaçakların, üzerlerinde ve çantalarında yapılan aramalarda suç unsuruna rastlanılmadı. Kaçakların, Ağrı üzerinden yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptığı, Konya'ya da inşaatlarda çalışmak için geldiği ileri sürüldü. Polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından kaçak 10 Afgan, Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Görüntü dökümü:

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-Polisin Afganlıların üst araması yapması

-Afganlıların görüntüleri

-Detaylar Haber-Kamera: Tolga YANIK/KONYA, (DHA) ========================================== Tarsus'ta sel zarara yol açtı MERSİN'in Tarsus ilçesinde aşırı yağış sele dönüştü. Kent merkezi aşırı yağıştan çok fazla etkilenmezken, kırsal bölgelerde zarara yol açtı. Mersin ile Erdemli ilçesine su taşıyacak olan Pamuklu Barajı'nın inşaat sahası ile Keşbükü Tüneli alanı, sular altında kaldı. Tünelde çalışan yaklaşık 20 işçi, bölgeden tahliye edildi. Mehmet ve Dursun Bodur çifti ise, mahsur kaldıkları bahçe evinden itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Görüntü Dökümü

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- Yoğun şekilde akan sel suları

- Su yatağının yan kısmındaki yolda bekleyen Jandarma görevlisi

- Baraj’da tünelden şantiye alanına dolan su

- Su altında kalan iş makineleri ve konteynerler

- Şantiye alanını etkisi altına alan sel suları

- Keşbükü deresinden akan sel suları Haber-Kamera: Tolunay DUMAN/TARSUS,(Mersin),(DHA

===================================== Başdenetçi Şeref Malkoç: Biz halkın, vatandaşın avukatlığını yapıyoruz (2)

OMBUDSMAN DOSTHANE ÇÖZÜM TOPLANTISI İZMİR'DE YAPILDI Kamu Denetçiliği Kurumu Başdenetçisi (Ombudsman) Şeref Malkoç, 'Ombudsmanlar halkla buluşuyor' programı kapsamında geldiği İzmir'de 'Ombudsmanslık Dosthane Çözüm Mekanizması ve Uygulamaları İzmir Toplantısı'nda sivil toplum kuruluşları temsilcileri, muhtarlar ve idari birimlerin yöneticileriyle bir araya geldi. Konak'taki Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıya AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, İzmir Vali Yardımcısı Cemil Özgür Öneği, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanvekili Sırrı Aydoğan da katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Sırrı Aydoğan, "Gözümüze yeni gibi görünen kurum, kamu denetçiliği. Biz zamanlar unuttuk ama kökleri çok eskiye dayanıyor. Osmanlı Devleti'nin her dönem uyguladığı bir sistem. Daha önceleri bu sisteme hakemlik sistemi deniyordu. Birçok konuda yaşanan sorunlarda bu hakemlik sistemi sorunu çözerdi. Son zamanlarda unutulmuş gibiydi. Artık anayasal olarak da hizmet vermeye başladı. Farklı tarzlarda şikayetler olabiliyor. Bizim belediyemizde de bazı şikayetler bu şekilde çözüme kavuştu. En önemlisi kendimizi sorgulamalıyız. Neden bu kadar çok sorun yaşanıyor. Önce sorunun temeline inip, bu kurumlara gerek kalmadan sorun yaşanmamasını sağlamalıyız" dedi.

"ARTIK BEYAZ TOROSLARLA ANILAN BİR ÜLKE DEĞİLİZ"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ kamu denetçiliğinin ilk olarak 2010 yılındaki halk oylamasıyla gündeme geldiğini, kamu denetçiliğinin kurulmasının en önemli çıkış nedeninin Şeyh Edabali'nin 'İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın' sözü olduğunu belirterek, "İnsanın hak ve özgürlüklerini temel almayan hiçbir siyasi düşüncenin başarılı olması imkan dahilinde değildir. AK Parti ile beraber Türkiye'de artık devlet, vatandaşa tepeden kibirle bakan bir devlet değildir. Vatandaşımızı düşünen bir devlettir. Devlet korkulan bir aygıt olmaktan çıkmıştır. Bundan sonra daha ileri olması için çalışıyoruz. Artık beyaz Toroslarla anılan bir ülke değiliz. Ambulans uçaklarla, mega projelerle vatandaşımızın yüzde 99'unu kapsayacak mutlu edecek şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Kamu denetçiliği kurumuna başvurular gün geçtikçe artmakta. Bu toplantılarla Türkiye'nin her yerinde kurumu ve çalışmalarını tanıtmaya devam edeceğiz. Bu kurum sayesinde mahkemeye gitmeden sorunların çözüleceğini dostane bir çözümle çözülebilmesi çok önemlidir" dedi.

"İNSAN ODAKLI BİR İDARENİN OLUŞMASINA KATKI SAĞLAMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Kamu Denetçiliği Kurumu Başdenetçisi (Ombudsman) Şeref Malkoç da yeni bir kurum olduklarını vurgulayarak, çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Ombudsmanlık teriminin temelinin Osmanlı Devleti'ne dayandığını belirten Malkoç, Kamu Denetçiliği Kurumu'nun, idarenin işleyişi ile ilgili şikayet üzerine, idarenin her türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışlarını, insan haklarına dayalı adalet anlayışı içinde, hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden incelemek, araştırmak ve idareye önerilerde bulunmakla görevlendirildiğini anlattı. Malkoç, "Kurumumuz, hukukun üstünlüğünün sağlanması, iyi yönetim ilkelerinin yerleştirilmesi ve halka karşı sorumluluk anlayışı içinde, hakkaniyet temelinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bağlı bir denetim mekanizması olarak 2013 yılından itibaren faaliyetlerini sürdürmekte, halkın avukatlığını yapmakta ve aldığı kararlar ile idareye yol göstermektedir. İdarenin hizmet kalitesinin yükseltilmesine, iyi yönetim ilkelerinin yerleşmesine, insan haklarının gelişmesine, hukukun üstünlüğünün sağlanmasına, hak arama kültürünün yaygınlaşmasına, insan odaklı bir idarenin oluşmasına katkı sağlamaya çalışıyoruz" diye konuştu. Vatandaşların sorunlarının mahkemeye taşınmadan çözümü konusunda önemli bir yere sahip olduklarını dile getiren Malkoç, "Vatandaş ile idare sorun yaşadığında mahkemelik oluyor. Harç parası dosya parası alıyor. Biz bunu yaparken bunları almıyoruz. Sorunları böyle çözüyoruz" dedi. Toplantıda konuşmacıların ardından söz alan katılımcılar kurum ve kurumun çalışmalarına yönelik görüşlerini Malkoç ile paylaştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Konuşmalardan görüntü

- Genel ve detay görüntü Haber-Kamera: Mehmet CANDAN / İZMİR, (DHA) ========================================= Spil'de kar kalınlığı 10 santimetreyi buldu MANİSA'da doğa güzelliklerini içinde barındıran Spil Dağı'nın 1517 metre yüksekliğindeki Turgutlualp, At Alanı, Çampınar, Anıttepe, Orman Gözetleme Kulesi mevkililerinde kar kalınlığı 10 santimetreyi buldu. Spil Dağı'nın zirvesinde kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Manisa'da sabah saatlerinde yağmur etkisini gösterirken, şehrin hemen yanında yükselen Spil Dağı'nın yüksek kesimlerinde ise kar yağdı. Öğle saatlerine kadar yağan karın kalındığı, Spil Dağı'nın 1517 metre yükseklikteki Turgutlualp, At Alanı, Çampınar, Anıttepe, Orman Gözetleme Kulesi mevkililerinde 10 santimetreye kadar ulaştı. Spil'e çıkmak isteyen Manisalılar, Turgutalp mevkisinde yoğun sisle karlaşırken, görüş mesafesi 10 metrenin altına düştü. Sıcaklığın eski 2 dereceye kadar düştüğü Spil Dağı'nın karla kaplı zirvesinde, kartpostallık görüntüler oluştu. Spil'e gelenler karın keyfini kardan adam yapıp, kar topu oynayarak çıkardı. Kimileleri de günün anısına bol bol özçekim yaptı.