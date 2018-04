DHA YURT BÜLTENİ-16

Karabük'te cezaevi aracı uçuruma yuvarlandı, 2 asker şehit oldu (1)

Karabük'ün Yenice ilçesinde, cezaevi nakil aracının devrilmesi sonucu 2 asker şehit olurken, 15 kişi yaralandı.

Kaza, Yenice Yazıköy'de meydana geldi. Kardeşinin cenazesine katılan bir mahkumu alarak cezaevine götüren cezaevi nakil aracı, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçurumdan yuvarlandı. Yaklaşık 80 metre aşağı uçan cezaevi nakil aracındaki 2 asker şehit oldu. Olay yerine AFAD, 112 Acil, UMKE ekipleri geldi. İlk yardım ekipleri yaralanan 15 kişiye müdahalede bulundu. Ekiplerin olay yerinde kurtarma ve ilk müdahalelere devam ediyor.

Sanatçılar ve sporcular, Mehmetçik'e destek için Hatay'da (3)

CUMHURBAŞKANI VE SANATÇILAR KARAKOLDA

Hatay'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep tayyip Erdoğan ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Mehmetçiğe destek için kente gelen ünlü isimler ve sporcularla birlikte Reyhanlı'daki Oğulpınar Sınır Karakolu'nda askerlerle buluştu.

Ömer Çelik, İbrahim Kalın ve Numan Kurtulmuş gibi isimlerin de eşlik ettiği ziyarette, askeri kamuflaj giyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sanatçı ve sporculara gösterdikleri tavır için teşekkür ederek, şunları söyledi:"Türkiye askeri zaferleriyle sanat alanındaki ve spordaki başarılarıyla her alanda gelişip ilerliyor. Bu şahit olduğumuz manzara da bu değişimin en güzel ifadesi, en çarpıcı fotoğrafıdır. Elde ettiğimiz her başarı bize daha çok kuvvet ve cesaret veriyor. Bize gayret yaraşır, merhamet Allah'ındır. Milletimiz başkalarından yardım beklemek yerine kendi gücüyle yeri geldiğinde kanı ve canıyla geleceğini inşa etmek içirn çalışmıştır. Tesis ettiğimiz güven ve istikrar sayesinde ülkemizin en büyük kalkınma hamlesini gerçekleştirdik. Türkiye son 5 yıldır sayısız siyasi ve ekonomik saldırıyı savuşturdu. Kendine kurulan tuzakları uzaklaştırdı. Zeytin Dalı Harekatı bu bakımdan gücümüze güç katmıştır. Her yıl bir öncekiden daha çok yükseldik. Bu gayretimizi kimse durdumadı."