DHA YURT BÜLTENİ-16

Adıyaman'da İsrail protestosu

Adıyaman'da siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları, geçen cuma günü Büyük Dönüş Yürüyüşü'ne katılan Filistinlilere ateş açarak çok sayıda kişiyi öldürüp, yaralayan İsrail askerlerini protesto etti.

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Adıyaman Şubesi ve 42 STK ile siyasi parti temsilcileri, Demokrasi Parkı önünde İsrail'i protesto etti. Toplanan kalabalık adına açıklamada bulunan Anadolu Gençlik Derneği Adıyaman Şube Başkanı Bedrettin Beyazkaya, İsrail'in tutumunu kınadı. Açıklamanın ardından grup bir süre İsrail lehine slogan atıp dağıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Demokrasi Parkı

- Toplanan kabalık

- Açıklama yapılması

- İsrail protesto edilmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN / ADIYAMAN,(DHA)

Otomobilin çarptığı 3 kişiden biri çatıya savruldu, kazada 1 kişi öldü

Kayseri’de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kazada yaralılardan biri çarpmanın etkisiyle yolun yanındaki evin 1,5 metre yüksekliğindeki çatısına savruldu. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Talas ilçesi Mevlana Mahallesi Karasu Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Görgü tanıklarının verdiği bilgiye göre, Zümre A'nın kullandığı kırmızı otomobil, Karasu Caddesi’nde seyir halindeyken direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu savrulmaya başladı. Otomobil, bu sırada yolla bitişik olan ve kaldırımın olmadığı yerden geçen Zahide Baran (54), Bilal Baran (10) ve Medine Beyazıt'a (10) çarptı. Çarpmanın etkisiyle Bilal Baran, yol kenarında bulunan deponun 1,5 metre yükseklikteki çatısına fırladı. Zahide Baran ile Bilal Baran ise duvara çarparak yere düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri çağrıldı. Kazada yaralanan 3 kişi Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi’nde tedavi altına alındı. Yaralılardan Zahide Baran, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Sürücünün gözaltına alındığı kaza anı bir otelin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.