DHA YURT BÜLTENİ-16

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, NİKAHA 'EVET' DEMEDİ, 'KABUL ETTİM' DEDİ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aydın'dan sonra partisinin 6'ncı Olağan İl Kongresine katılmak üzere Denizli'ye geçti. Erdoğan kongrenin ardından Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan'ın kızının nikahına katılarak şahitlik yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, nikah sırasında çiftlerin birbirlerine evet demesinin ardından şahitlik için "Ben 'evet' değil de, farklı düşünüyorum. Bu işin isabetli olanı 'kabul ettim" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hasan Güngör Spor Salonundaki kongrenin ardından Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan'ın kızının EGS Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki nikah törenine geçti. Bir grup vatandaşta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçeceği yol kenarında Türk bayrakları açıp 'Afrin'i temizledik, çayı demledik', 'Cumhurbaşkanım hoş geldiniz, taze çayımız var, buyurun' yazılı pankart açtı. Ancak Erdoğan'ın konvoyu durmadı, nikah törenine doğru yoluna devam etti. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan ile eşi Berrin Zolan'ın hakim kızı Esra ile hakim Abdullah Tok çiftinin nikah törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ile çok sayıda davetli katıldı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan kızı ile damadının nikahını kıydı. Törende çiftin birbirlerine 'Evet' demesinin ardından Başkan Zolan, nikah şahitliği yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Sayın Cumhurbaşkanım beyanı duydunuz" dedi. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ben 'evet' değil de, farklı düşünüyorum. Yani 'kabul ettim' bu işin isabetli olanı. Ben şahit oldum. Allah iki dünya saadet versin diyorum" dedi. Erdoğan ve bakanlar, çifti nikah töreninin ardından kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, nikah şahitliğinin ardından Denizlispor Tesisleri'ne geçti. Buradan helikopterle Çardak Havaalanı'na giden Erdoğan, uçakla Ankara'ya döndü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Kongreden görüntü

- Güvenlik önlemlerinden görüntü

- Aramalardan görüntü

- Yol kenarından pankart açanlardan görüntü

- Nikahtan görüntü

- Erdoğan'ın konuşması (cep telefonu görüntüsü)

- Helikopterlerin kalkmasından görüntü

- Genel ve detay görüntü Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA) ======================================== Gribal enfeksiyon geçiren Bakan Eroğlu, Afyonkarahisar'da tedaviye alındı ORMAN ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, gribal enfeksiyon nedeniyle memleketi Afyonkarahisar'da tedaviye alındı. Bakan Eroğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Perşembe ve Cuma günleri bir dizi temasta ve ziyarette bulunmak için memleketi Afyonkarahisar'a gelen Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, dün rahatsızlığı nedeniyle hiçbir programına katılamadı. Gribal enfeksiyon şüphesiyle Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Ahmet Necdet Sezer (ANS) Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde tedaviye alınan Bakan Eroğlu’nun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Doktorların, Bakan Eroğlu’na dinlenmesi tavsiyesinde bulunduğu belirtilirken, bu nedenle ziyaretçi kabul edilmediği kaydedildi.

Haber: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA) ========================================== Bizim Köyün Şarkısı'nın çocuk oyuncuları Bursalılarl'a buluştu BKM yapımı imzalı ‘Bizim Köyün Şarkısı’ filminin çocuk oyuncuları, yönetmen Tuğçe Soysop’ın da katılımıyla Bursa’daki bir alışveriş merkezinde düzenlenen özel gösterimde Bursalı seyircisiyle buluştu. BKM’de ‘Güldüy Güldüy Show Çocuk’ adlı tiyatro ile izleyicilerin beğenisini kazanan çocuk oyuncular Berat Efe Parlar, Esat Polat Güler, İlknur ve İkna Külahlıoğlu kardeşler, Dora Dalgıç, Eda Döğer ve Taha Sönmezışık’a Bursalı minikler de büyük ilgi gösterdi. ‘Güldüy Güldüy Show Çocuk’ta çocuk oyuncular ile birlikte 1.5 senedir beraber çalıştıklarını belirten filmin yönetmeni Tuğçe Soysop, “Tiyatroyu, sahne üzerinde nasıl davranacaklarını öğrenmişlerdi. Onlar için sinema değişik bir deneyim oldu. Filmimizi çok keyifle, gülerek eğlenerek çektik. Şarkılar söyleyip eğlendik, birbirimizi motive ettikö dedi. 14 yaşındaki Berat Efe Parlar ise filmin dostluğu ve kardeşliği anlattığını söyleyerek, “Beraber olursak, imkanımızın olmamasına rağmen, bir şeyi ne kadar çok istersek o şeyi başarabileceğimizi anlatan bir proje oldu" diye konuştu. 11 yaşındaki Dora Dalgıç da, “Filmimiz emek üzerineydi. Hayallerin peşinden gitmeyi anlatıyordu. Bir şeyi düşünün ve gerçekten bunu yapın, ne şartlarda olursanız olun her şeyi yapınö ifadelerini paylaştı. 12 yaşındaki Eda Döğer ise, bu film ile birlikte gerçek dost olmayı öğrendiğini kaydetti.

Özel gösterim öncesinde Bursalı çocuklarla buluşan ve onlarla hatıra fotoğrafları çektiren sinema ekibi, atrium alanda ise 2 şarkılık mini de bir konser verdi. Yetişkinlerin de büyük ilgi gösterdiği yönetmen ve oyuncular, filmin gösterildiği salonları ziyaret ederek izleyicilere ‘iyi seyirler’ diledi. Görüntü Dökümü Yönetmen ve oyuncuların görüşleri,

Bursalılarla buluşma,

mini konser,

detaylar Haber-Kamera: Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) ================================ Baraj kenarında kadın cesedi bulundu BURSA’nın İnegöl ilçesindeki barajın kenarında, balıkçılar tarafından bir kadın cesedi bulundu. Olay yerine gelen jandarma ekipleri cesedin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı Boğazköy Mahallesi mevkiinde baraj kenarında akşam saatlerinde balık tutmaya giden balıkçılar, baraj içerisinde bir kadın cesedi görünce durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri cesedin 60 yaşlarında bir kadın olduğunu belirledi.

Cansız bedeni bulunan kadın, jandarma ve Savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.