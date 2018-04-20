DHA YURT BÜLTENİ-16

Gaziantep'te zabıtaların tartaklanmasına tepki GAZİANTEP'te sendikacılar ve zabıta memurları, meslektaşları Mehmet Çomak ile Abdullah Yıldız'ın tartaklanmasına basın açıklamasıyla tepki gösterdi.

Zabıta Daire Başkanlığı önünde toplanan Memur-Sen İl Başkanı Ahmet Gök, Bem Bir-Sen Şube Başkanı Serkan Özatıcı, Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Salih Yıldırım ve zabıtalar, 2 gün önce yolcu taşımacılığı yapan sürücünün, durak dışı yolcu indirip bindirdiği için kendisini uyaran zabıta memurlarını tartaklamasına tepki gösterdi. Toplanan grup adına basın açıklamasını okuyan Bem Bir-Sen Şube Başkanı Serkan Özatıcı, şunları söyledi:

"Her gün 200 kanunu takip etmek zorunda olan zabıta, aldığı sorumluluk gereği görevini yerine getirirken hakaret, darp, yaralanma gibi durumlara maruz kalmaktadır. Zaman zaman da görevi başında bu sorumluluğu canıyla ödemektedir. Artık yaşanan bu olaylara dur deme vakti gelmiştir. Zabıta çalışanlarının koruma güvencesine ivedilikle kavuşturulması gerekmektedir. Saldırıyı gerçekleştirenlerin ceza almaları için haklarında yasal süreç başlatılması ve sürecin caydırıcı bir sonuca ulaştırılmasının kamu vicdanı açısından kaçınılmaz olduğunun altını çiziyoruz. Zabıta görevlisi çalışanlarına yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Zabıta Daire Başkanlığı

- Toplanan zabıtalar

- Serkan Özatıcı'nın konuşması

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Mücahit YOLCU: GAZİANTEP-DHA) ========================================= Yolun karşısına geçerken hafif ticari araç çarptı ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 26 yaşındaki Songül Zeybek'e hafif ticari araç çarptı. Yaralanan Songül Zeybek tedavi altına alındı. Kaza saat 15.30 sıralarında, Kepez Mahallesi Profesör Muammer Aksoy Caddesi üzerinde meydana geldi. Hayri Yıldırım idaresindeki 67 UC 384 plakalı hafif ticari araç marketten alışveriş yaparak evine gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan Songül Zeybek'e çarptı. Songül Zeybek çarpmanın etkisiyle yola savruldu. Vatandaşlar, asfaltta bulunan kadının yardımına koşarak, 112 Acile haber verdi. Sıkışan trafik nedeniyle ambulans kaza yerine ulaşamazken, karşı şeritte inen sağlık ekipleri yürüyerek olay yerine geldi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Songül Zeybek, trafik ekiplerinin yolu açması ile olay yerine gelen ambulansa alındı. Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Songül Zeybek tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAZA ANI KAMERALARA YANSIDI

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Elindeki poşetlerle kaldırımda yürüyen Songül Zeybek'in araçların geçmesini beklemesi, yola çıkması ve karşıya geçeceği sırada aracın çarpması ile Songül Zeybek'in savrularak yola düşmesi görüntülendi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Güvenlik kamerası görüntüleri, aracın çarpma anı

Kadının acı içinde bağırması ve ağlaması

Sağlık ekiplerinin yürüyerek gelmesi, yaralıya müdahale edilmesi

Ambulansın beklenmesi, yaralının sedyede bekletilmesi

Ekiplerin yolu açmaya çalışması, ambulansın gelmesi ve yaralının ambulansa alınması

Sürücüden görüntü Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak), (DHA) ========================================== Şehidin cenazesini babası taşıdı AFRİN'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda sürdürülen arama tarama faaliyetleri sırasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Taner Çobanoğlu (31) Bursa'da toprağa verildi. Annesinin, şehit oğlunun kamuflaj montunu giydiği cenaze töreninde baba Cüneyt Çobanoğlu ise şehit oğlunun cenazesini omuzlarında taşıdı.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında dün Dermeşkanlı Köyü'nde sürdürülen arama tarama faaliyetleri sırasında teröristlerin önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Bursalı Piyade Uzman Çavuş Taner Çobanoğlu şehit oldu. Şehit Çobanoğlu'nun acı haberi, Bursa'nın Osmangazi ilçesi Maksem Mahallesi'nde oturan ailesi Sevim-Cüneyt Çobanoğlu çiftine verildi. CENAZESİ ÖNCE BABA EVİNE GETİRİLDİ Şehit Piyade Uzman Çavuş Taner Çobanoğlu'nun cenazesi bugün önce baba evine getirildi. Cenazeyi, oğlunun giydiği kamuflaj montunu üzerine alarak karşılayan ve gözyaşlarını tutamayan Sevim Çobanoğlu şehit oğlunun fotoğrafını öperken "Sütüm sana helal olsun aslan oğlum" dedi. Buradaki törende gözyaşlarını tutamayan Şehit Uzman Çavuş Taner Çobanoğlu’nun babası Cüneyt ve 6 ay önce evlendiği eşi Yasemin Çobanoğlu ise güçlükle ayakta durabildi. ÇAVUŞOĞLU DA KATILDI Şehitin cenazesi ikindi namazı öncesi Mihraplı Camii'ne getirildi. Buradaki cenaze törenine şehit oğlunun kamuflaj montunu çıkarmayan annesi Sevim, babası Cüneyt, kardeşleri ile eşi Yasemin Çobanoğlu'nun yanı sıra Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa Valisi İzzettin Küçük, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, milletvekilleri, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu, çok sayıda bürokrat ile yaklaşık 4 bin kişi katıldı. Duygu dolu anların yaşandığı cenaze töreninde anne Sevim Çobanoğlu ile eşi Yasemin Çobanoğlu şehidin tabutuna son kez sarılırken taziyeleri baba Cüneyt Çobanoğlu ile çocukları kabul etti.

OĞLUNUN CENAZESİNİ TAŞIDI İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından baba Cüneyt Çobanoğlu oğlunun tabutunu top arabasına kadar taşıdı. Getirilen tekbir sesleri ile top arabasına konulan cenaze daha sonra Hamitler Mezarlığı’na getirildi. Şehit Piyade Uzman Çavuş Taner Çobanoğlu, Hamitler Mezarlığı'ndaki şehitliğe defnedildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Cenazeden genel detaylar

-Aile üyelerinden görüntüler

-Askeri tören

-Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu'ndan ve diğer protokolden detaylar Berktuğ ÖNCÜ/Enver Fatih TIKIR/ BURSA,(DHA) ============================================ 70 ilin yöresel ürünleri Samsun’da buluştu SAMSUN'un Atakum İlçe Belediyesi ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) öğrencileri tarafından Türkiye’nin 70 ilinin yöresel tatlarını Samsunlulara tanıtmak için ‘Türkiye’nin yöresel tatları ve ürünleri’ fuarı düzenledi. Atakum Belediyesi ve OMÜ Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğrencilerinden Fatih Avcı ve Fatmanur Sarıkaya tarafından organize edilen ‘Türkiye’nin yöresel tatları ve ürünleri’ fuarında 70 ilin yöresel ürünleri ve hediyelik eşyaları, Emek Parkta Karadenizlilerle buluştu.

1 Mayıs tarihine kadar açık olacak olan fuarda Karadenizliler Afyon kaymağı, Kayseri sucuğu, Hakkari balı, Gaziantep baklavası, Kars peyniri, Hatay sarması gibi lezzetleri tatma fırsatı buldu. Piyasa fiyatlarının yüzde 50 altında satılan yöresel ürünlere Karadenizliler yoğun ilgi gösterdi. ‘Türkiye’nin yöresel tatları ve ürünleri’ organizasyonunu düzenleyen OMÜ Beslenme ve Diyetetik Bölümü 3’üncü sınıf öğrencisi Fatih Avcı, amaçlarının Türkiye’nin dört bir yanındaki lezzetleri Samsunlularla buluşturmak olduğunu söyledi. Atakum ilçesinin Karadeniz’in küçük bir İstanbul modeli olduğunu belirten Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, "Atakum ilçemizde Türkiye’nin bütün illerinden yaklaşık 70 ilinden vatandaşlar yaşıyor. Bizde bu manada Atakum Belediyesi olarak 10 gün sürece olan 70 ilin ürünleri, geleneksel kıyafetlerini ve materyallerini burada hem halkımıza sunmak, hem de üniversitemizdeki genç arkadaşlarla işbirliği yaparak burada bir kültürel zenginliğini Atakum halkımıza göstermek istiyoruz" dedi.

Fuara katılan Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde bal üreticisi olan Hamit Teknegünay, "Şemdinli balının içinde binbir çeşit balı vardır. İçerisinde 8 bin 500 çeşitten oluşan bitkilerin tadı vardır. Beyaz bal Şemdinli’ye özgü bir baldır. Buda ters lalelerden oluşuyor. Antibiyotik değeri çok yüksek olan bir baldır. Ters lale sadece Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yetişen bir çiçektir. Şuanda beyaz balın kilosu 50 TL. Normalde 80-100 TL’den aşağıya satılmaz. Balımızı dünyanın her yerine gönderiyoruz" diye konuştu. Afyon sucuğunu Samsun’da Karadenizlilere tanıtan Mustafa Gül, "Kayseri’nin sucuğu yoğun baharatlı olduğu için vatandaş Afyon'u tercih ediyor. Bizi Afyon sucuk olarak dünya tanıdı. Almanya'dan bile siparişler alıyoruz" şeklinde konuştu. Görüntü Dökümü-HD

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-Yöresel fuardan detay

-Şemdinli baldan detay

-Şemdinli bal üreticisi olan Hamit Teknegünay ile röportaj

-Afyonlu sucukçu Mustafa Gül ile röportaj

-Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı ile röportaj

-Başkan Taşçı’nın fuarı gezmesi

Haber-Kamera: Gökhan İÇKİLLİ-SAMSUN-DHA ========================================= Meral Akşener: "Bu racona uymaz kardeşim" MANİSA'ya partisinin il başkanlığı binasının açılışı için gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 24 Haziran'daki erken seçime gireceklerini belirterek, "İYİ Parti'yi seçime sokmamak gibi bir planı yırtar atarız. Bu racona uymaz kardeşim. Bu konuda, oyun kuralı değiştirmeye çalışanlar ayaklarını denk alsın" dedi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, parti binasının açılışı için geldiği Manisa'da partililerle buluştu. Şehzadeler ilçesi İbrahim Gökçen Bulvarı üzerinde karşılanan Akşener, büyük ilgi gördü. Karşılama töreninde mehter takımı ve atlılar da yer aldı. Partililer Akşener'i, 'Cumhurbaşkanım Meral Akşener' pankartıyla karşıladı. Akşener'e ulaşabilmek ve fotoğrafını çekmek isteyen partililer, birbirleriyle yarıştı. TRAKTÖRE BİNDİ İYİ Parti lideri Akşener'i karşılayanlar arasında çiftçiler de yer aldı. Traktörleriyle gelen çiftçiler, Akşener'le fotoğraf çektirdi. Akşener, bir çiftçinin traktörünün şoför koltuğuna oturup, kısa süreli sohbet etti. Daha sonra parti binasına kadar yol boyunca partililerle birlikte yürüyen Akşener, Ulupark karşısındaki binaya girerken kalabalık nedeniyle zorluk yaşadı. Polis de yoğun güvenlik önlemi aldı.

"HERKES AYAĞINI DENK ALSIN" Partisinin İl Başkanı Tamer Akkal ile birlikte açıklama yapan Akşener, İYİ Parti'nin 24 Haziran'daki erken seçime gireceğini söyledi. Akşener, "Bu seçimde iddiayla söylüyorum; İktidar partisi de dahil olmak üzere en hazır parti biziz. Teşkilatlarımız dinç, dinamik ve çalışmaya hazırlar. Yorgun değiliz. 24 Haziran'la ilgili karışık bilgiler kamuoyuna servis ediliyor. İYİ Parti'nin seçime iktidar tarafından sokulmayacağına dair kanaatler oluşturuluyor. Bugüne kadar pek çok siyasi parti kurulmuş, kongresini yapmış, 6 ay sonra ilk seçime girmişlerdir. Futbol oynarken oyunu yarıda durdurup, basket kurallarıyla siz bu oyunu oynayacaksınız denirse, tüm oyuncular birbiriyle çarpışır" dedi. "İYİ PARTİ SEÇİME GİRECEK" İYİ Parti'yi seçime sokmamak gibi bir planı yırtıp atacaklarını söyleyen Akşener, "Olağanüstü hal şartlarında seçime gidiliyor. Biz buna rağmen buyurun, evet varız dedik. Oyun kuralını yarı yolda değiştirmeye kalkışıldığı zaman da gereken neyse şahsi olarak, kendi adıma bunu yapmaya hazır olduğumu buradan beyan etmek istiyorum. İYİ Parti seçime girecek. Tüm şekil şartlarını yerine getirdik. Dün başka partiler için geçerli olan ve seçime girmiş olan şekil şartlarının bugün değiştirilmeye çalışılması, İYİ Parti'den korkmak anlamına gelir. Arkadaşlarım beni cumhurbaşkanı adayı olarak önerdiler, ben de kabul ettim. An itibariyle adaylığımın karşısında herhangi bir engel yok. Vatandaş imza edecek, ben geleceğim. 100 bin imza topladığım an itibariyle cumhurbaşkanı adaylığım üzerinde bir problem yok. Problem, İYİ Parti'nin seçime girmesiyse yeniden söylüyorum, bu konuda oyun kuralı değiştirmeye çalışanlar ayaklarını denk alsın. Üzerime ne düşüyorsa bundan herkes emin olsun. Bu ne korku kardeşim, bu kadar korku olur mu? Kocaman adamlar, 16 senedir bu memleketi yönetiyorlar. Madem bu kadar başarılıydı neden ağlıyorsunuz? İşler kötü gidiyormuş, kim yönetiyor, sen yönetiyorsun. Kendi yönettiğin ülkenin işleri kötü gidiyorsa sorumlusu sensin. Ayrıl evine dön. Ama 24 Haziran'ı işler kötü gidiyor, daha iyi olsun diye sundunuz, biz de işlerin kötü gittiğine inanıyoruz. Biz varız dedik. Buradan sayın Erdoğan'a sesleniyorum. Korkunuzu bu kadar belli etmeniz, sizin yetiştiğiniz yerlerde, yani Kasımpaşa'dır. Ben de İzmit'in Kasımpaşa'sının geliniyim. Bu racona uymaz kardeşim, uymaz. Ne yaparsanız yapın, İYİ Parti seçime girecek. Varsa bilek güreşine herkes, ben hazırım. Ben bileğimin kırılmasına hazırım. Ona göre herkes ayağını denk alsın" diye konuştu.

KÜRSÜ HEDİYE EDİLDİ Konuşmaların ardından partililer tarafından yaptırılan ve üstünde İYİ Parti yazan kürsü, Akşener'e hediye edildi. Akşener de, cumhurbaşkanlığı seçimini kazanması halinde balkon konuşmasını bu kürsüyle yapacağını söyledi. Akşener'e, Manisa'ya özgü hediyeler verildi. HALKA SESLENDİ Genel Başkan Akşener, il başkanlığı ziyaretinin ardından parti binası önünde kurulan sahneden partililere ve Manisalılara seslendi. Meydanı dolduran vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları ve İYİ Parti amblemli bayrakları taşıdı. Partilerin ellerindeki 'Kurtar bizi abla' ve 'Cumhurbaşkanı Meral Akşener' yazılı pankartlar dikkat çekti. Kürsüye çıkan Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yüksek Seçim Kurulu'nu hedef aldı. Meydanı dolduranlar ise "Cumhurbaşkanı Meral Akşener" sloganı attı. Kürsüde konuşan Akşener, "Türk milletinden, kadınından, gencinden uzak olanlar, bir zamanlar buradan yola çıktığını ifade edenler, Harun gibi gelip Karun gibi olanlar, Kasımpaşa'dan çıkıp, saraylara mahkum olanlar, aranızdan çıkıp sizi beğenmeyenlerin anlaması mümkün değil. Fakat bizim de anlayamadığımız bir şey var. Korktuklarını biliyordum, akıllarının oynadığını biliyordum. Ama korkularını bu kadar göstereceklerini zannetmiyordum. Saray ittifakının büyük ortağı Kasımpaşalıydı, racon işlerini bilirdi. Öbürü anlamaz, küçük ortak anlamaz. Kasımpaşa'da büyümüş ağabey, İzmit'in Kasımpaşası'nın gelini olan Meral Akşener'den tırstı, kaçıyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Façanın aşağı alınacağı anlamını taşıyor" dedi.

"ERDOĞAN HAKLI, TÜRKİYE'DE YÖNETİM BOŞLUĞU VAR" Türkiye'de yönetim boşluğu olduğunu savunan Akşener şunları söyledi: "24 Haziran'ı açıklarken 'Elimiz kolumuz bağlı, karar alamıyoruz' dedi. Hadi bakalım 24 Haziran'dan sonra bu ağabeyin ellerini kollarını serbest bırakın. Bu dünyada herkes suçlu, sadece Sayın Erdoğan suçtan, günahtan uzak. Biliyorsunuz 'Peygamber efendimize dokunmak gibi' demişlerdi. 'Haşa' dediğini duydunuz mu? Duymadınız. Beka meka sorunu diye ortaya koydukları, sandalyelerinin beka sorunudur. İki sandalye tehlikede. El ele verdiler ve Türkiye'yi bugünkü pozisyona getirdiler. Ama bu milletin ferasetini unuttular. Bu milletin irfanını unuttular. Bu milletin az konuşan ama gereğini yapan iradesini unuttular. Ben sayın Erdoğan'a katılıyorum, Türkiye'de yüzde 100 yönetim boşluğu var. Dolar 4 TL'yi aştı, çiftçi zorda, emekli zorda, öğretmen zorda. Güneydoğu'da OHAL tazminatlarını canı dişinde bu ülkeyi korumaya çalışan polis ve jandarmamıza ödemiyorlar. Orası zorda. Ve bütün bunlara baktığınızda Sayın Erdoğan haklıdır, yönetim boşluğu var."

"SEN BİLMEYECEKSİN DE KİM BİLECEK" 24 Haziran'da yapılacak seçimler için çeşitli tahminler yapıldığını dile getiren ve YSK Başkanının açıklamasına gönderme yapan Akşener, "Seçim ilan edildiğinden beri Türkiye çalkalanıyor, toto oynanıyor. İYİ Parti seçime girecek mi, girmeyecek mi? Türkiye o kadar ilginç bir noktada ki! Yüksek Seçim Kurulu Başkanı çıkıyor, 'Ben bilmem beyim bilir. Ben bilmem ağabeyim bilir.' Kardeşim sen bilmiyorsan kim bilecek? İkincisini soruyorlar, 'Tayyip beyin İYİ Parti'nin seçime girmesi işine gelir mi, gelmez mi?' Toto oynanıyor. Bağımsız kurulların başında olanlar gözünü saraya dikmiş. Bir beyanda bulunacak ağabeye doğru bakıyorlar. Yargı denilen, adalet denilen alanda bakıyorsunuz yukarı doğru bakıyorlar" diye konuştu. AKŞENER'DEN 2 SENARYO TAHMİNİ İYİ Parti'nin seçime girip girmemesiyle ilgili çeşitli senaryoların yapıldığını ileri süren Meral Akşener, "Biz Sayın Erdoğan'la birbirimizi iyi tanırız. Erdoğan şu an anket yaptırıyordur. İYİ Parti'nin seçime katılması iyi mi olur, onlar için kötü mü olur ona bakacak. Eğer kötü olacaksa bakın şöyle bir şey olacak. YSK açıklama yapacak. Bunlar giremiyor diyecek. Sonra dönecek lütuf verecek abi. O lütuf içinde bu uyum yasaları içine '3 ayda seçim yasalarına girebilir' konacak. Lütuf vermiş olacak ağabey. Birinci senaryo bu. İkinci senaryo, seçime girdi. 'Sizin canınıza okur bu İYİ Parti' dedikleri andan itibaren herkes bir ağızdan, hukuka atıfta bulunan konuşmalar yapmaya başlayacaklar, bizi engellemeye çalışacaklar. Şimdi ben de sizlerin huzurunda bu beylere söylüyorum. Kardeşim 100 bin imza ile yola çıkmış bir kişiyim ben. Hepiniz korkaksınız, hepiniz korkak tavuksunuz. Korkaklar. Korkaklar. Ben sizden korkmuyorum. Korksaydım başka bir şey olurdum. Eğer korksaydım bu yola çıkmazdım. Sizden korksaydım trene binmezdim. Demirden korkan trene binmez. Sizi gidi korkaklar sizi" dedi.

BAHÇELİ'Yİ HEDEF ALDI 100 bin imza toplayıp aday olacağını kaydeden Akşener, 7 Haziran'da kendisine iftira atıldığını söyleyip konuşmasına şöle devam etti: "Erdoğan'ın muhterem eşine söylenseydi ne olurdu? Çıt yok. Ben ölmeye hazırım, herkes hazırsa benim için problem yoktur. Çünkü namus vatandır, vatan namustur. Dolayısıyla bir kadın kendi namusuyla ilgili mücadele etmelidir, ben de ettim. Sayın Erdoğan beni tanıyorsunuz. Sayın Bahçeli sen de kalktın, küçücük torunumun mezhebiyle ilgili yazı yazdırdın." Alanı dolduranların yuhalaması üzerine "Kimseyi yuhalamayın, değmez" diyerek sözlerine devam eden Akşener, "İYİ Parti'yle yapılacak bir abudik gubidik bir hadisenin karşısında şu gök kubbeyi başlarına geçirmezsem namerdim. Arkadaşlarımın emeğini yedirmem, ona göre hukuku uygulayın. Hukuksuzluk yaptığınız taktirde gereğini yapacağıma vallahi billahi and olsun ki, şart olsun ki söz veriyorum. Manisa'nın lalesi meşhur. Bir de lale devri var biliyorsunuz. Biz lale devri günlerini, yönetim boşluğunu gidermek için geliyoruz. Gençlerimize iş ve gelecek vermek için geliyoruz" dedi.

"YSK'NIN ÖNÜNDEN BENİ JİLETLE KAZIRLAR" Konuşması sırasında yanına çocukları alan Akşener, sandıklarda hile yapılabileceğini söyledi. Akşener, "Sandıklarda bunlar hile yapar deniliyor. Ama zaten bunların göbek adı hilekarlık. Ama eğer sandıkları biz korursak, koruyacağız da. Oylarınızı kullandıktan sonra orada bulunmanızı, gönüllü olmanızı istiyorum. Siz sandıklara sahip çıkarsanız YSK bir abudik gubidik yapmaya kalkarsa ben de size söz veriyorum. YSK'nın önünde otururum. Jiletle beni oradan kazıyamazlar. Ben kendi kellemi ortaya koydum, hadi bakalım görelim. Ben hazırım. Arkadaşlarım hazır" diye konuştu. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, konuşmasının ardından Manisa'dan ayrıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in karşılanması

- Traktöre binmesi

- Atlı birliklerden görüntü

- Yaşanılan izdiham

- İYİ Parti Manisa İl Başkanlığına girişi ve partide basın açıklaması

- Halka seslenmesi

- Genel ve Detay görüntü Haber- Kamera: Nermin UÇTU- İlker KILIÇASLAN / MANİSA, (DHA)