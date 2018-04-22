DHA YURT BÜLTENİ-16

Trabzon'da bir kişi pompalı tüfekle iş yerini bastı (EK)

1)BAKAN SOYLU, ARAYARAK İKNA ETTİ İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon'da kent merkezindeki bir kafeteryanın balkondan pompalı tüfekle ateş eden Uğur Kurt’u telefonla arayarak bir süre görüştükten sonra ikna etti. Görüşmesi sonrası ekiplerce bulunduğu alandan çıkarılan Kurt, konulduğu sivil bir araçla bölgeden uzaklaştı.Kafeteryanın bulunduğu Uzun Sokak da olay yeri incelemesinin ardından yaya trafiğine açıldı. Görüntü Dökümü

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Olay yeri detayları Haber-Kamera: TRABZON-DHA ====================================================== Bakan Zeybekci, yaptırdığı dini yüksek ihtisas merkezi ve caminin temelini attı (EK)

2)BAKAN ZEYBEKCİ, İYİ PARTİ'YE GEÇEN 15 CHP'Lİ VEKİLİ ELEŞTİRDİ Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Bereketler Toplantı ve Sergi Salonu'nda düzenlenen AK Parti Denizli İl Gençlik Kolları Kongresi'ne katıldı. AK Parti Denizli milletvekilleri Şahin Tin, Sema Ramazanoğlu ve Cahit Özkan'ın da katıldığı kongrede konuşan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, CHP'den istifa ederek, İYİ Parti'ye geçen 15 milletvekilini eleştirerek, "Türkiye'nin dünyadaki değişime ayak uydurmasını hazmedemeyen, tekerine çomak sokmak isteyen, 'Türkiye tekrar birileri tarafından yönetilsin, tekrar topladığı 100 liralık verginin 87 lirasını faize versin, 13 lirasıyla ödeyemediği o memur maaşlarını IMF'den borçlansın ve Türkiye tekrar bir yerlerden ekonomi bakanları gelsin, buyruk ve emir gelsin' diyenler, bunu isteyenler bakın nasıl beraber hareket etme kabiliyetine sahip oluyorlar. 15 CHP milletvekili istifa etmiş başka bir partiye girmiş. Sebep" diye konuştu.

"HEDEF ERDOĞAN" Bakan Zeybekci, Türkiye'nin saldırı altında olduğunu belirterek, "Bütün o ilkelerini bırakarak bir araya gelerek tek hedefleri var; o da Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef almak, karşısına çıkmak. O da Türkiye'ye nasıl zarar veririz onu planlamak. Daha çok gelişme olacak, göreceksiniz. Kumaşlar ve iplikler pazara çıkacak. Cumhurbaşkanlığı seçiminde kendilerinin Cumhurbaşkanımızın karşısına çıkma cesareti var mı? Yoktur. Yine başka şeyler yapmaya çalışacaklar. Biz bir ve beraber olacağız. 'Mevzubahis vatansa, milletse gerisi teferruattır' diyeceğiz" diye konuştu.Bakan Zeybekci, kongredeki konuşmasının ardından Müftü Ahmet Hulusi Efendi Vakıf Müdürlüğü binası temel atma törenine geçti. Görüntü Dökümü

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-Bakan Zeybekci'den ve salondan görüntü

-Bakan Zeybekci'nin konuşması

Haber - Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA) ======================================================= 3)İYİ PARTİ’YE GEÇEN CHP’Lİ ARIK: OYUNU BOZACAĞIZ CHP’den, seçime girebilmesi için İYİ Parti’ye katılacak vekiller arasında ismi açıklanan Kayseri Milletvekili Çetin Arık, “Bu oyunu bir yazan, bir de bozan var. Tek adam ve yancısının oyununu bozacağız" dedi.CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: ?‘Söz konusu vatansa gerisi teferruattır’ Bu oyunu bir yazan, bir de bozan var. Tek adam ve yancısının oyununu bozacağız. Türkiye'yi tek adam yönetimine bırakmamak için, demokrasinin kazanması için bu ülkede insanlar büyük bedeller ödedi, biz de üzerimize düşen bedeli her zaman ödemeye hazırız. Bu doğrultuda Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve parti yönetimimizin aydınlık Türkiye için almış olduğu karara saygı duyarak, demokrasiden yana tavır aldık. Bizim yerimiz de yönümüzde belli. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti..."

'GENEL MERKEZ'DEN ARANDIK, APAR TOPAR GELDİK' CHP'den İYİ Parti'ye geçen Kayseri Milletvekili Çetin Arık, "Dün gece CHP Genel Merkez'den acil kaydı ile aradığını ve apar topar gece yarısı Ankara'ya geldiğini söyledi. Arık, "Genel Merkez'de çalışkan, partisine bölgede sahip çıkan, parti disiplinine uyan ve sevilen milletvekillerine demokrasimiz için bir görev verildiği söylendi. Daha doğrusu Genel Başkanımızın ülkemizin ve demokrasimizin geleceği için bir fedakarlık istediği bildirildi ve ülke demokrasimiz için, vatanımız için geleceğimizin teminatı gençlerimiz için bir bedel ödedik. Buruk bir şekilde CHP'den İYİ Parti'ye geçmiş bulunuyorum. Ancak, kurgulanan oyunu bozmak için İYİ Parti'ye geçmiş bulunuyorum. Ülkemiz adına yaptığımız bu siyasi fedakarlığı umarım herkes anlayışla karşılayacaktır" dedi.

Öte yandan Milletvekili Çetin Arık'ın kararı ile birlikte Kayseri'de İYİ Parti'nin milletvekili sayısı Yusuf Halaçoğlu ile birlikte 2'ye yükseldi. 9 milletvekili çıkaran Kayseri'nin TBMM'de milletvekili dağılımı 7 AK Parti, 2 İYİ Parti şeklinde oldu.