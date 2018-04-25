DHA YURT BÜLTENİ - 16

Kelkit Çayı'na hafif ticari araç uçtu: 1 ölü, 1 yaralı, 1 kayıp TOKAT'ın Reşadiye ilçesinde, Kelkit Çayı'na uçan otomobildeki 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralı olarak kurtuldu, 1 kişi de kayboldu. Kaza, saat 16.00 sıralında D-100 Karayolu, Reşadiye ilçesi Dokuz Dolambaç mevkisinde meydana geldi. Niksar’dan Reşadiye ilçesi istikametine seyir halinde olan Ayhan Cebe'nin kullandığı 60 RG 322 plakalı hafif ticari araç, Dokuz Dolambaç mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki Kelkit Çayı'na uçtu. Yaklaşık 150 metre suda sürüklenen araçta bulunan Mustafa Cebe (60) aracın üzerine çıktı. Mustafa Cebe’yi aracın üzerinde gören vatandaşlar sağlık ekipleri ve itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan yaralı Mustafa Cebe'nin araçta 3 kişi olduklarını söylemesi üzerine olay yerine Tokat Afet ve Acil Durum (AFAD) ekipleri çağrıldı. Ekipler, suda kaybolan sürücü Ayhan Cebe ile Nazile Cebe'yi aramaya başladı. Kelkit Çayı'nda yapılan çalışmada kaza yerinin yaklaşık 1 kilometre ilerisinde Nazile Cebe'nin cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp olan sürücü Ayhan Cebe’yi arama çalışmaları ise sürüyor.

Görüntü Dökümü:

-Olay yerinden görüntü

-Aracın sudaki görüntüsü ve ekiplerin çalışması Haber:Fatih YILMAZ/TOKAT,(DHA) =========================================== Kelkit Çayı'na hafif ticari araç uçtu: 1 ölü, 1 yaralı, 1 kayıp (2)

BELDEDE MUHTARLIK YAPIYORDU Kelkit Çayı'na düşen ve suda kaybolan araç sürücüsü Ayhan Cebe'nin ilçeye bağlı Cimitekke beldesinde mahalle muhtarlığı yaptığı bildirildi. Aracın üstüne çıkarak kurtulan Mustafa Cebe'nin sürücünün amcası olduğu, suda sürüklendikten sonra cesedi bulunan Nazile Cebe'nin ise sürücünün diğer amcası Bahri Cebe'nin eşi olduğu öğrenildi. Araçta bulunanların Tokat il merkezinden beldeye dönmek üzere yola çıktıkları belirlendi. Kayıp sürücüyü arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Haber:Fatih YILMAZ/TOKAT,(DHA) ============================================= Van Gölü, 87 milyon liralık proje ile kirlilikten kurtulacak VAN Büyükşehir Belediyesi, Van Gölü'nü kirlilikten kurtaracak 87 milyon 709 bin 491 liralık 'Atık Su Arıtma tesisi' projesinin ihalesini alan ilgili firma yetkilileriyle protokolü imzaladı. Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu," 1 milyon 50 bin nüfuslu Van'ın yerleşik nüfusu yaklaşık 550-600 bin civarında. Yaklaşık iki kat bir nüfusun atık suyunu tam biyolojik arıtma sistemiyle arıtabilecek, çok modern bir arıtma tesisine kavuşacak. Bu tesisin faaliyete girmesiyle birlikte Van Gölü kirlilikten kurtulacak" dedi.

Van Büyükşehir Belediyesi salonunda düzenlenen 'Atık Su Arıtma Tesisi' projesi sözleşmesinin imza törenine, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın, VASKİ Genel Müdürü Ali Tekataş ve firma yetkilileri katıldı. Vali ve Belediye Başkan Vekili Zorluoğlu,Van Gölü'nün kentin en önemli değerlerinden bir tanesi olduğunu belirterek,"Hali hazırda faaliyette bulunan atık su arıtma tesisimiz, eski ve kapasitesi oldukça sınırlı olan bir tesis ve bu tesiste kullanılan teknoloji eski bir teknoloji. O nedenle şu anda Van’daki atık suları arıtma noktasında mevcut tesis yetersiz kalıyor. Arkadaşlarımızın yaptıkları hesaplamalara göre, iyimser bir yaklaşımla mevcut atık suyun dörtte birini burası ancak arıtabiliyor. Bu durumu tespit ettiğimizde çok hızlı bir çalışma başlattık. 8 aylık bir süre içerisinde hem proje tamamlandı, hem ihalesi yapıld"dedi. VAN GÖLÜ KİRLİLİKTEN KURTULACAK Vali Zorluoğlu, 'Atık Su Arıtma Tesisi' projesinin hizmete girmesiyle birlikte Van Gölü'nün kirlilikten kurtulacağını ifade ederek şunları kaydetti:

"Yaptığımız açık ihale neticesinde, Bimhol İnşaat Anonim Şirketi ve RSN Madencilik iş ortaklığı ile 87 milyon 709 bin 491 lira bedelle atık su arıtma tesisimizin ihalesini almışlardır. Kendilerine hayırlı olsun diyoruz. İşe başlama tarihini 27 Nisan olarak belirledik. İnşallah 2 yıllık bir sürede de bu iş tamamlanmış ve idareye teslim edilmiş olacaktır. Bitiş tarihi olarak da 27 Nisan 2020 olarak ön görüyoruz. Ne olursa olsun Van’ımız 1 milyon 50 bin nüfusun ki şu anda buradaki yerleşik nüfus yaklaşık 550-600 bin civarında olduğunu düşünürsek, yaklaşık 2 kat bir nüfusun atık suyunu tam biyolojik arıtma sistemiyle arıtabilecek çok modern bir arıtma tesisine kavuşmuş olacak. Arkadaşlarımız, çok iyi bir proje hazırladılar. Buradaki bir özellik de, enerji maliyetlerini azaltmak için, projemizde güneş enerjisinden yaralanma şeklinde bir kısım da var. İnşallah bu şekilde enerji maliyetlerini de yarı yarıya hatta daha fazlaya indirmiş olacağız. Bu proje tamamlandığında şu anda Van denizinin en önemli kirletici durumunda olan Tuşba ve İpekyolu ilçelerimizdeki bu sorun bütünüyle sona ermiş olacak ve Van denizi de büyük bir kirlilikten kurtulmuş olacak. Ben gelecek nesillerin bugün bu projenin içerisinde olan ve bu projeye destek veren herkese dua edeceklerine inanıyorum.Bu konuda bizlere büyük destekleri olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a , hükümetimize, İller Bankasına, VASKİ Genel Müdürüme, genel müdürümün şahsında bu projede doğrudan ya da dolaylı olarak yer alan hizmetlisinden, işçisinden, inşaat mühendisinden idaresine kadar, hepsine çok teşekkür ediyorum."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Van Büyükşehir Belediyesi logosu

-Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zoroğlu'nun açıklaması

-Protokol imza töreni Behçet DALMAZ-Arif KARAKAŞ/VAN,(DHA) ============================================= Mahalleli, yanan evi bahçe hortumuna bağladıkları suyla söndürmeye çalıştı MUĞLA'nın Milas ilçesindeki bir evde elektrik kontağından çıkan yangın büyük çaplı maddi hasara yol açtı. Bazı mahalle sakinleri, itfaiye ekiplerinin gelmesini beklemeden, evlerinden çektikleri bahçe hortumlarıyla yangına müdahale etti. Kırsal Gürçamlar Mahallesi'nde yaşayan çoban Ömer Şen'e ait 2 katlı evde, bugün saat 16.00 sıralarında, elektrik kontağından yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek, tüm evi sardı. Alevleri fark eden mahalle sakinleri, yangını 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bazı mahalle sakinleri, itfaiye ekiplerinin gelmesini beklemeden yangına, evlerinden çektikleri bahçe hortumlarıyla su tutarak müdahale etti. İhbar üzerine mahalleye gelen itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Yangın söndürülürken, evde büyük çaplı maddi hasar oluştu. Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Cep telefonu görüntüsü ile yanan evin alevli görüntüsü

- Mahallelinin alevlere su hortumuyla müdahale etmesinden görüntü Haber- Kamera: Cavit AKGÜN / MİLAS (Muğla), (DHA) =========================================== Hadise'nin işlettiği beach club yıkıldı ÜNLÜ şarkıcı Hadise ile ablası Hülya Açıkgöz'ün, Muğla'nın Bodrum ilçesindeki yaklaşık 2 yıldır işlettiği beach club, Bodrum Belediyesi ekipleri tarafından kamusal alanı işgal ettiği gerekçesiyle yıkıldı. Bodrum Belediye Encümeni 25 gün önce, şarkıcı Hadise ve ablası Hülya Açıkgöz'ün işlemesini yaptığı Bodrum'un Yalıkavak Mahallesi'ndeki Tilkicik Koyu'nda bulunan 'La Plaj' isimli beach club'a, kamusal alanı işgal ettiği için yıkım kararı verdi. Ruhsatsız olduğu ileri sürülen beach club, içinin boşaltılmasından sonra geçen pazartesi günü dozer ve kepçelerle yıkıldı. Belediye ekipleri, yıkımı sadece kamusal alana taşan kısımda yaptı. Hadise'nin ablası Hülya Açıkgöz, Yalıkavak Mahallesi'nin Tilkicik Koyu'nda 2 yıl önce kiralayarak işletmesini yaptığı beach club ile ilgili aralarında alacak anlaşmazlığı olduğu ileri sürülen mal sahibi S.A. (Sabahattin Akdeniz) ile mahkemelik olmuştu.