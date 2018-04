DHA YURT BÜLTENİ-16

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın genel başkanlara aday olun dediğini söyleyerek, "Kardeşim küçük ortağın aday değil ne yapacağız şimdi? Sabah akşam yalan, sabah akşam çemkirme. Şimdi bizim partimizin adını hiç ağzına almıyordu biliyorsunuz. Birden 'sözde İyi Parti' dedi. Bir sakıncası yok. Sözlerde, gönüllerle, kalplerde dillerde İyi Parti var" dedi. Akşener, suikast iddialarıyla ilgili, "Ecel, ne bir nefes evvel ne bir nefes sonradır. İnanmış insanların bu manada bir korkusu olmaz" diye konuştu.Partisinin il başkanlığının açılışı için Zonguldak'a gelen İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, öncesinde Madenci Anıtı'nda parti otobüsünden halka seslendi. Polis, miting alanına geniş güvenlik önlemleri aldı. Alanın çevresindeki binaların çatısına keskin nişancılar yerleştirildi. Vatandaşlar alana aranarak alındı. Partililere seslenen Akşener, "Zonguldak kararını vermiş. Zonguldaklı bir şeylere karar verirse Türkiye o şeye karar verir bilirim. Zamanında Karaoğlan'a karar vermiştiniz başbakan olmuştu. Bugün 'Meral Akşener Cumhurbaşkanı' diyorsunuz. Eminim ki Türkiye de aynı kararı verecek" dedi. Zonguldak'ta olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Akşener, "6 aydır bir yolculuğa çıktık. Bu yolculuk zorlu bir yolculuktu. Bu yolculuk kara basan gibi üstümüze çökmüş, kabus gibi bir yönetim anlayışından kurtulmak için yollara düşmenin ve sizin emrinizde yollara düşmenin ortaya koyduğu bir yolculuktu. Dediniz ki 'düş yola biz sizin arkanızdayız'. Biz milletimizin emrini düşündük aldık yaslandığımız yer milletimizdi ve yola çıktık ama ağabeyler çok korktu" diye konuştu. Yuhalama seslerini susturan Akşener, sözlerine şöyle devam etti: "Yok yok biz seçimi bu korkakların seçimini, korkak tavukların seçimini yalancıların seçimini neşe ile huzurla eğlenerek sürdüreceğiz. Bizde gam kasavet olmayacak. Biz neşeyle gülümseyerek Türkiye'de ki bu karabasanı bu kabusu 'öf bu rüyaymış' diyerek gözlerimizi açacağız, 25 Haziran sabahı bu kabustan uyanacağız inşallah. Onun için bizim toplantılarımızda kimseyi yuhalamak ve kötü şey yok. Sadece birbirimizle hasbıhal edeceğiz. Şimdi bir yola çıktık. O yolda biliyorduk ki dikenler var. Biliyorduk ki korkak ağabeylerin tuzakları var. Biliyorduk ki bu ülkeyi yandaşlara teslim eden, bu anlayışı ellerinden bırakamamak için, bu gücü bırakmamak için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını biliyorduk. Partimizi kurduk bir baktık sabah bir uyandık meğerse seçime gidiyormuşuz. Şimdi bu kardeşiniz bu arkadaşınız ne demişti. 16 Nisan sonrası ne demişti. Bunlar 15 Temmuzda seçime gider demişti. Büyük muhterem ağabey ne dedi? Dedi ki, 'erken seçim istemek vatan hainliğidir'. Niye erken seçim yaptın diyen de yok. Karar ve güç elinde. Bir sakınca yok biz seçime hazırız ama kendileri çalıp oynadığı birileri çıktı, millete sırtını dayadı, milletin emriyle yola çıktı ve abandone oldular. Ne yapacaklarını bilemiyorlar şu anda. Ve neyse seçim kararı alındı.Eyvallah dedik biz hazırız. Bugün itibariyle 55'inci il'e geldim 6 ay içerisinde. Yani biz hazırız, biz canlıyız, biz çalışmaya hevesliyiz. Milletimiz hadi dedikçe koşmaya hazırız sorunumuz yoktur" '15 MİLLETVEKİLİ KARDEŞİME TEŞEKKÜR EDİYORUM' Akşener, konuşmasında İyi Parti'nin seçime girip girmeyeceği tartışmalarına değindi. Akşener, "Yargıtay'dan resmi yazı gitti yüksek seçim kuruluna. İyi Parti bütün teşkilatlarını kurmuş, kongrelerini yapmış seçime girebilir resmi yazısı gitti. Sonra YSK toplandı. 5'i hayır 5'i evet karar verdiler. Birisi yok. Burada huzurunuzda CHP genel başkanına ve 15 değerli milletvekili kardeşimize teşekkür ediyorum. Onlara Güneş Motel iftirasında bulunanların hepsine aynısıyla, misliyle iftiralarını iade ediyorum. Çünkü bu kardeşlerimiz 15 demokrasiye yol açan, İyi Parti'nin abidik gubudikle seçime girmesini engellemeye kalkışan AKP genel başkanı ve yöneticilerinin tuzağını, yargıya müdahalesini boşa çıkartarak bir fedakarlıkta bulundular ve her birini belki bizi tarih yazmayacak ama onları yazacak. Türkiye'de demokrasinin önünü açan kahramanlar olarak yazacak. Kendilerini Zonguldak'tan en kalbi teşekkürlerimi sunuyorum. Artık benim için her biri kardeşimidir. Onların saçının teline zarar gelirse o uzatılan parmakları kırmazsam Meral değilim. Önce hakaret edenler aynaya bakacaklar. Sabah başka yalan, akşam başka yalan, gece başka yalan söyleyenler dürüstlüğü, hakkaniyeti ve demokrasiye olan inancı anlayamazlar." dedi.

7)KAHRAMANMARAŞ'TA 'ULUSLARARASI ROBOT YARIŞMASI' BAŞLADI

KAHRAMANMARAŞ Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen '1'inci Uluslararası Kahramanmaraş Teknokent Robot Yarışması' başladı.

KSÜ Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen yarışmaya Meksika ve Tunus'tan takımlar da katıldı. 40'ın üzerinde şehirden 100'den fazla takımın 284 robotla katıldığı yarışmanın açılışında konuşan KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, üniversitenin 36 bin 500 öğrenci ve bin 300 öğretim elemanıyla faaliyetlerini sürdürdüğünü ifade ederek "Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi kurulduğu günden beri bilimi teknoloji ve diğer projelerle, diğer araştırmalarla amacına uygun çalışmalarını sürdürüyor. Bugün itibariyle de Ar-Ge ve teknoloji geliştirme çalışmalarına çok önem veriyoruz. Bundan sonra daha da fazla önem vereceğiz" dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç da insanlığın geleceği için yapay zeka devriminin çok önemli olduğunu, bu nedenle şehirde böyle bir yarışmanın düzenlenmesinin kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi. Erkoç, "Daha güçlü bir geleceğe yürüyebilmemiz için yapay zeka devriminde çok önemli adımlar atmamız gerekir. Tabi bu konuya gençlerimizin ilgisini çekmek için, onları motive etmek için biz de büyükşehir belediyesi olarak her zaman üzerimize düşen gayreti gösterme çabasındayız hamdolsun" diye konuştu.

Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan da yarışmanın önemine değinerek düzenleyenlere teşekkür etti.

GÜNEŞ: AVRUPA ŞAMPİYONU ROBOTLAR VAR

Konuşmaların ardından gösteri yarışları yapıldı. Daha sonra kuraların çekilmesinin ardından yarışmaya geçildi. Yarışmalar devam ederken, değerlendirmelerde bulunan Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Mahit Güneş, yarışmayı ilk defa düzenlediklerini ve beklediğinden de fazla bir ilgiyle karşılaştığını söyledi. Her kategoride birinci olana 5 bin, ikinciye 3 bin, üçüncüye 2 bin olmak üzere toplamda 40 bin lira ödül verileceğini söyledi. Güneş, "Bu yarışmayı ilk defa düzenlememize rağmen Meksika ve Tunus olmak üzere yurt dışından iki ekibimiz var. Toplam 284 robot, yarışmalara devam ediyor. İki gün boyunca renkli ve eğlenceli bir şekilde bu yarışmaları seyircilerimize izlettireceğiz. Yarışmamız dört kategoride devam ediyor; hızlı çizgi izleyen, çizgi izleyen, sumo ve mini sumo olmak üzere. Bu kategorilerde geçen yıl Japonya'da yarışan, dereceye giren robotlarımız var. Avrupa şampiyonu robotlarımız var" diye konuştu.

JELASİ: TUNUSTA BİRÇOK BİRİNCİLİĞİMİZ VAR

Yarışmaya Tunus'tan Sarsabil Houij ile katılan, sumo ve mini sumo kategorilerinde yarışacak olan Mohamed Aymen Jelasi, yarışmaya katılmasındaki ilk amacının insanları tanımak, çevreyi genişletip kendine belli bir vizyon katmak olduğunu söyledi. Jelasi, "İkinci hedefimiz ise robotların yarışması. Daha önce Japonya'da dünya 4'üncülüğü almıştım. Aynı zamanda Tunus'ta birçok birinciliğim ile ikinciliğim ve üçüncülüğüm var" dedi.

SALVADOR: JAPONYA'DA DÜNYA İKİNCİSİ OLDUM

Yarışmaya Meksika'dan katılan ve sumo kategorisinde yarışacak olan Carlos Salvador da Türkiye'yi çok beğendiğini ifade ederek şunları söyledi:

"Türkiye'yi çok beğendim. insanları çok yardımsever ve paylaşımcı. Buradaki yarışmalara gencinden yaşlısına, herkes ayrı bir ilgi gösteriyor. Bu her yerde yok ve bu da herkesin farklı arkadaşlıklar edinip, bilgi yapabilme avantajı sağlıyor. Takım olarak daha önceki yarışmalarda dört birinciliğimiz oldu. Son olarak geçen sene Japonya'da düzenlenen yarışmada dünya ikincisi olduk."

OTONOM ROBOTLARIYLA BİRİNCİ OLMAK İÇİN YARIŞTILAR

Yarışmada ise renkli görüntüler yaşandı. Öğrenciler, elektronik devreler ve sensörlerle hazırlayıp geliştirdikleri yazılımla otonom hale getirdikleri robotlarla birinci olmak için yarıştı. Bazı yarışmacılar çizgi izleyen kategorisinde başlangıç çizgisine bıraktıkları robotların hızlı ve parkurdan çıkmadan çizgiyi takip ederek yarışmasını en kısa zamanda tamamlanması için çaba gösterirken, bazıları da sumo kategorisinde robotlarının rakiplerinin robotlarını ring dışına atmaya çalıştı. Robotlardan bazıları yarışmaları tamamlayamadı.

