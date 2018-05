DHA YURT BÜLTENİ-16

Partililerin büyük alkışla sevinç gösterisinde bulunduğu bu açıklamadan sonra konuşmasına devam eden Buldan, şunları söyledi:

"24 Haziran'da yapılacak hem Cumhurbaşkanlığı hem de milletvekili seçimleri hem Kürtleri hem de Türkiye halklarını yakından ilgilendiren bir seçimdir. Türkiye toplumu ve Kürt halkının artık kaybedecek zamanı yoktur. Bu anlamda sevgili Selahattin Demirtaş'ın Türkiye toplumu kucaklayan, umut ve heyecan veren bu adaylığını saygıyla selamlıyoruz. 4 Kasım tarihini kimsenin unutmaması lazım. 4 Kasım'da Demirtaş burada gözaltına alındı, Edirne Cezaevi'ne götürüldü. Şimdi yapmamız gereken 24 Haziran akşamı cumhurbaşkanı adayımız Demirtaş'ı burada çiçeklerle, halaylarla karşılama zamanıdır. Bugün itibariyle başlatacağımız seçim çalışmalarında sevgili Demirtaş Edirne Cezaevi'nde çalışma yapamaz. Cezaevinden seçmenleriyle buluşma imkanı bulamaz. Bu nedenle bir an önce özgürlüğüne kavuşmasını buradan bir kez daha talep ediyoruz. Seçim çalışmalarını halkı ile birlikte mitinglerde, etkinlik ve çalışmalarda onların ellerini tutarak onların yüreğine dokunarak yapması gerekmektedir. Dolayısıyla bir an önce serbest bırakılması gerekmektedir. Demirtaş'ın bu şekilde seçim çalışması yapması imkansızdır. Avukatlar aracılığıyla seçim çalışması yapılamaz. Bu haksızlık, hukuksuzluk ve adaletsizliğin bir an önce ortadan kaldırılması gerektiğini buradan bir kez daha haykırıyoruz. Demirtaş'ın bir an önce serbest bırakılması ve o akşam halkıyla bir cumhurbaşkanı olarak buluşmasının zeminin hazırlanması gerektiğini vurguluyoruz. Demirtaş sadece Kürtlerin değil, Türklerin, Ermenilerin, Alevilerin, kadınların ve gençlerin adayıdır. Demirtaş, umudun gerekçesi ve yaratıcı olarak bu toplumda var olmuştur ve olmaya da devam edecektir. Şimdi bize düşen görev Demirtaş'a sahip çıkmaktır. Eğer bunu yapabilirsek Demirtaş'ın 24 Haziran akşamı sazını çalması ile birlikte onunla halaylar çekmeye hepimiz hazırız."