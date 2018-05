DHA YURT BÜLTENİ-16

10. Kocaeli Kitap Fuarı'na katılan gazeteci Cüneyt Özdemir, "Köşe yazarı olduğunuz zaman mesleğin orgeneralliği gibidir. Kimse size bir şey sormaz, her şeyi yazabilirsiniz. Dünyanın en beleş mesleği, Türkiye'de köşe yazarı olmaktır" dedi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nce düzenlenen 10. Kocaeli Kitap Fuarı'na katılan gazeteci Cüneyt Özdemir, kitabı 'Güne bakan' adlı kitabını imzalayarak söyleşiye katıldı. Gazetecilik mesleğindeki deneyimlerini paylaşan Cüneyt Özdemir, "Bizim mesleğin havalı tarafları var. Mesela köşe yazarlığı. Ben 5-6 yıl köşe yazarlığı da yaptım. Herkes köşe yazarı olmak ister, kimse muhabir olmak istemez. Çünkü köşe yazarı olduğunuz zaman mesleğin orgeneralliği gibidir. Kimse size bir şey sormaz, her şeyi yazabilirsiniz. Dünyanın en beleş mesleği, Türkiye'de köşe yazarı olmak. Siyasiler konusunda atıp tutabilirsin, magazin konusunda atıp tutabilirsin hesap soran yok, yanlış yorum yaptın diyen yok. Bir de bir sanal özgürlük alanı verirler sana, o özgürlük alanı içinde onunla polemiğe gir, başka bir şey yap. Parası da iyidir. Bir sürü bedava geziye götürürler sizi. 30 liralık şarap içemeyen adamların, ben 3 bin dolarlık şarabı geri gönderdiğini gördüm. Bedava geldiği için. Olmamış bu şarap diyor başka bir tane aç. Bunlar tabi hesaba ekleniyor. PR firması götürmüş, niye köşe yazarı çünkü. O da aslında pragmatik bir şey, ilan verseniz 100 bin lira, köşe yazarını götürüyorsunuz 6 bin dolara kapatıyorsunuz, kocaman sayfada hem de haber gibi bir şey çıkıyor" dedi.

7)YILDIRIM MAYRUK: ARTIK MODA DİYE BİR ŞEY KALMADI

TÜRK modasının önemli isimlerinden Yıldırım Mayruk, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki bir modaevinde dostlarıyla bir araya geldi.

Modacı Yıldırım Mayruk, Marmaris'te bir modaevine ziyarette bulundu. Türkiye'nin 1970'li yıllardaki ünlü mankenlerinden Semra Tınaz, modacı Can Çapar, modacı Özlem Poyraz, İYİ Parti İlçe Başkanı Ali Rıza Doğanyılmaz'ın yanı sıra ilçede faaliyet gösteren iş kadınları da Yıldırım Mayruk ile bir araya geldi. Modaevinde Can Çapar ve Özlem Poyraz'ın abiye kıyafetlerini inceleyen Mayruk, davetlilerle sohbet etti. Marmaris'e 1980 yılından bu yana gelmediğini söyleyen Mayruk, şunları söyledi:

"Dostlarımın ve benim gençliğimi hatırlatan idealist modacılarımızın daveti üzerine Marmaris'e geldim. Artık moda diye bir şeyin kaldığına inanmıyorum. Çünkü herkes istediğini giymekte serbest kaldı. Herkes serbest kaldığı için sokak modası söz konusu. Sokak modasında da her şeyi rahatlıkla giyebiliyorsunuz. Kadını kadın yapan pırıltılı ve dekolteli kıyafetlerdir. Bu kıyafetler bile günümüzde sokağa düştü. Artık şu veya bu moda diye bir şey yok. Pırıltılı ve dekolteli kıyafetler bile sokaklarda rahatça giyilebiliyor. Günümüzde sokak modasında her şeyi görmeniz mümkün. Ülkemizde son dönemlerde gençlerimiz çok güzel tasarımlara imza atıyor. Bir dünya veya Fransız modasını Türk modasıyla karşılaştırmak olmaz. Böyle idealist ve gençliğimi hatırlatan modacı gençlerin çalışmalarını gördükçe çok mutlu oluyorum."

Ziyarette moda evine alışverişe gelen kadınlar karşılarında Mayruk'u görünce hatıra fotoğrafı çektirerek günümüz giyim trendleri hakkında bilgi aldı.

