DHA YURT BÜLTENİ - 16

Domaniç'te, sağanak yağmur yaşamı olumsuz etkiledi. Yağmur suları ile kaplanan çevre yolunda bazı araçlar mahsur kaldı. Polis ekipleri, çevre yolunu bir süre araç trafiğine kapattı. Ekiplerin çalışması sonucunda yol yeniden araç trafiğine açıldı. Domaniç Belediyesi ekipleri, yollarda oluşan sel sularını tahliye etmek için çalışma yaptı, sularda arıza yapan araçlar da belediyeye ait kepçelerle çekildi.

‘TANITIMDA SANATI SEÇTİK’

Vali Mustafa Tutulmaz, kent olarak tanıtılmanın zorunlu olduğuna inandıklarını ve bunun iki yolu olduğunu belirterek, ilkinin reklam, ikincisinin ise sanat olduğuna işaret etti. Tutulmaz, "Biz bunun ikinci yönünü seçtik. Sanatla ilimizi tanıtmak ve marka değer haline getirmeye çalıştık. Bu etkinlikte halkımızın ilk olduğu için biraz desteğinde eksiklik olduğunu gördük. Ancak bu zaman içerisinde gelişecek ve daha iyi konuma gelecekö dedi.

‘SAHİP ÇIKMAK GEREKİYOR’

Törende onur konukları Perihan Savaş ve Ali Uyandıran'a 'Yaşam Boyu Onur Ödülü' verildi. Ödül töreni sonunda gazetecilere açıklamalarda bulunan Perihan Savaş, Afyonkarahisar Film Festivali’nin ilkinde olmanın ayrıcalık olduğunu söyledi. Savaş, “İnşallah uğurlu gelirim diye düşünüyorum. Almış olduğum onur ödülü benim için çok özel ve bunun Afyonkarahisar’da olması da çok özel. O yüzden de çok mutluyum. İnşallah 1’i, 2’si, 20’si, 30’u ve 40’ı şeklinde gider. Ama Afyonkarahisar halkının mutlaka ve mutlaka buna sahip çıkması gerekiyor. Onun da altını çizerek söylüyorumö diye konuştu.