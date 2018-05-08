DHA YURT BÜLTENİ-16

Niğde'de AK Parti'li belde belediye başkanı, silahlı saldırıda öldü (2)- Yeniden NİĞDE merkeze bağlı Yeşilgölcük beldesi Belediye Başkanı Ak Parti'li Hakkı Şengül (45), geçici işçilik için yaptığı başvuru reddedilen Serkan T. (30) tarafından belediye hizmet binasının içinde tabancayla kurşun yağmuruna tutuldu. Vücuduna isabet eden 4 kurşunla ağır yaralanan Başkan Şengül, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, saldırgan Serkan T. jandarmaya teslim oldu. Olay, saat 18.00 sıralarında belediye binasında meydana geldi. Yeşilgölcük Belediyesi'nde mevsimlik işçi olarak çalışmak için İŞKUR'a başvuran, ancak yapılan kura çekiminde isminin çıkmadığını öğrenen Serkan T., öfkeyle belediye binasına gitti. Evli ve 2 çocuk babası Belediye Başkanı Hakkı Şengül'ün makamına dalan Serkan T., belinden tabancasını çıkarıp, tehditler yağdırdı. Başkan Şengül'ün sakin olması çağrısında bulunduğu Serkan T., kimsenin yaklaşmamasını istedi. Serkan T., Başkan Şengül'ü kolundan tutup, makam odasından koridora çıkarıp savurdu, ardından da tabancayı art arda ateşledi. Belediye binasında büyük panik yaşanırken, vücuduna isabet eden 4 kurşunla ağır yaralanan Başkan Şengül, çağrılan ambulansla Niğde'deki Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Başkan Şengül, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaçan saldırgan Serkan T. ise daha sonra jandarmaya teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Olayın ardından hastaneye gelen Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Yeşilgölcük Belediye Başkanı Hakkı Şengül'ün ölümünden duyduğu üzüntüsünü dile getirip, yakınlarına başsağlığı diledi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Ambulansın hastaneye gelmesi

- Yakınlarının tepkisi

- Başkan'ın fotoğrafı

- Saldırganın fotoğrafı

- Vali'nin açıklaması

- Genel ve detay Adnan ÇELEBİ- Ali KADI/NİĞDE, (DHA) ==================================== Dövülen engelli kadına Aile ve Sosal Politikalar Müdürlüğü sahip çıktı AİLE Sosyal Politikalar Bakanlığı Muğla İl Müdürlüğü yetkilileri, Köyceğiz ilçesinde, tartıştığı 3 komşusu tarafından dövülüp, tekerlekli sandalyeden düşürülerek bacakları kırılan bedensel engelli Meliye Arslan'ı (42) psikolog eşliğinde evinde ziyaret edip, "Geçmiş olsun" dileğinde bulundu, kendisine her türlü yardımı yapacaklarını bildirdi. Köyceğiz'e bağlı kırsal Sazak Mahallesi'nde yaşayan Abdullah K., geçen 5 Mayıs'ta öğle saatlerinde temizlediği tarlasındaki ot ve çöpleri iddiaya göre aralarında husumet bulunan bedensel engelli Meliye Arslan'ın evinin önüne attı. Bunun üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmaya Abdullah K.'nin ağabeyi Kemal K. ve yengesi Ümmü K.'nin katılmasıyla daha da büyüdü. Tartışmanın uzaması üzerine Arslan, Abdullah K. ve yakınları tarafından dövüldü. Bu sırada tekerlekli sandalyeden düşen Arslan, başını yere çarpıp, bayıldı. Düşerken ayakları akülü tekerlekli sandalyesine takılan Arslan'ın iki bacağında da kırık meydana geldi. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine gelen 112 Acil Servis ambulansı ile Köyceğiz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Arslan, buradaki ilk müdahalenin ardından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Arslan'ın kırılan sol bacağı alçıya alındı. Diğer bacağının ise alçıya alınmasına gerek görülmedi.

Olayın ardından Arslan, kendisine saldırdıklarını ileri sürdüğü Abdullah K., Kemal K. ve Ümmü K.'den şikayetçi oldu. Jandarma, 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Birlikte yaşadığı amcasının ölümünden sonra hayatta kimsesi kalmadığını belirten Meliye Arslan'ın yaşadıklarının ulusal ve yerel basında yer almasının ardından Muğla Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüğü harekete geçti. Arslan'ı evinde psikolog eşliğinde ziyaret eden Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüğü yetkilileri, "Geçmiş olsun" dileğinde bulunup; başta hukuki olmak üzere her türlü desteği vereceklerini bildirdi. Arslan evine gelerek kendisine destek olan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüğü yetkililerine teşekkür edip, "Bana yalnız olmadığımı hissettirdiler. Herhangi bir ihtiyacım, yardım talebim olup, olmadığımı sordular. Bana her türlü yardımı yapacaklarını, avukat tahsis edeceklerini söylediler" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Meliye Arslan'ın konuşması

- Evin temizlenmesi

- Genel ve detay Haber-Kamera: Cihan KAYA / KOYCEĞİZ (Muğla), (DHA) ========================================== Vahşice öldürülen 5 kişi, bebek mezarı büyüklüğündeki bir alana defnedilecek KASTAMONU'da vahşice öldürüldükten sonra evlerinde yakılan 5 kişilik Çataloğlu ailesinin ceset kalıntıları, 161 gün sonra Ankara Adli Tıp Kurumu tarafından küçük bir torba içerisinde yakınlarına teslim edildi. 5 kişilik aile, yarın bebek mezarı büyüklüğünde tek bir alana defnedilecek. Olay, geçen 29 Kasım tarihinde Bürme köyü Kuzören Mahallesi'nde meydana geldi. Hayvan hırsızları tarafından öldürüldükten sonra evleriyle birlikte cesetleri yakılan Fazıl Çataloğlu (63) ile eşi Sebahat (62), oğlu Emin (35), gelini Şengül (32) ve torunu 12 yaşındaki Serdar Çataloğlu'na ait yanmış kemikler, protez diş ve battaniye üzerindeki saç tüyleri yapılan arama çalışmalarının 42'nci günü evin enkazında bulunmuştu. 3 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, Çataoğlu ailesine ait 4 büyükbaş hayvan, Erhan K. ve kardeşi Ersan K.'nın ahırlarında bulunmuştu. Bunun üzerine Erhan K. ve kardeşi Ersan K. 13 Aralık 2017 tarihinde, Erhan K.'nin kayınpederi Ali Ş. de 3 gün sonra tutuklanmıştı.

4 BÜYÜKBAŞ HAYVANI ÇALARKEN YAKALANDIKLARI İÇİN KATLETMİŞLERDİ

Ali Ş., verdiği ifade de tüyler ürperten cinayetin ayrıntılarını anlattı. Kuzören Mahallesi'ne hayvan hırsızlığı için gittiklerini belirten Ali Ş., yanında Erkan K. ile Ersan K.'nın bulunduğunu itiraf etti. Çaldıkları 4 büyükbaş hayvanı ahırdan çıkarttıkları esnada çıkan sese Fazıl Çataloğlu'nun uyandığını belirten Ali Ş., kapıya gelen Fazıl Çataloğlu'na yakalanıp panikledikleri sırada kendisini silahla vurarak öldürdüklerini söyledi. Ardından silah sesine evin diğer fertlerinin de uyandığını belirten Ali Ş., onları da silahla vurarak öldürdüklerini, son olarak evde bulunan 12 yaşındaki Serdar Çataloğlu'nu öldürdüklerini tek tek anlattı. Cinayetlerin ardından 2 evi ateşe verdiklerini itiraf etti. CENAZELER TESLİM ALINDI

5 kişilik aileye ait ceset kalıntılarından yanmış kemik, protez diş ve kıl parçaları, Ankara Adli Tıp Kurumu'nun 161 gün süren incelemesinin ardından küçük bir torba içerisinde yakınlarına teslim edildi. Cenazeyi teslim alan ailenin yakını Niyazi Çataloğlu, "Kastamanu Savcılığı tarafından görevlendirildik. Cenazelerimizi teslim almaya geldik. Adli Tıp Kurumu'ndan da bize teslim ettiler. Evrakların ayrıntılı dokümanını daha sonra göndereceklerini söylediler. Muhtemelen yarın defnedeceğiz. Hepsine tek bir mezara defnedeceğiz" dedi.

5 KİŞİLİK AİLE, BEBEK MEZARINA DEFNEDİLECEK

Fazıl Çataloğlu ile eşi Sebahat, oğlu Emin, gelini Şengül ve torunu Serdar Çataloğlu için Kastamonu Kırkçeşme Mahallesi'nde bulunan Ahmet Dede Mezarlığı'nda tek bir mezar kazıldı. Vahşice öldürülen Çataloğlu ailesinin 5 üyesi bebek mezarı büyüklüğünde kazılan tek mezar yerine yarın kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Yanan evin enkazı

-Enkazda ceset arama çalışmaları

-Yanan evler

-Mezarlık

-Mezarlık kazılması

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Ankara adli tıp kurumundan görüntü

Ceset kalıntılarının teslimi

Aile yakını Niyazi Çataloğlu ile röp Gürkan YILMAZ-Gökhan CEYLAN-Muhammet BAYRAM/KASTAMONU-ANKARA (DHA) ==================================== Fikri Işık: Avrupa'da 28 ülke istihdamının 2 katını Türkiye tek başına üretti (2)

KİTAP FUARINI GEZDİ Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 10. Kocaeli Kitap Fuarı'nı gezdi. Fikri Işık, fuar girişinde çocuklarla birlikte kitap kapmaca oynadı. Başbakan Yardımcısı Işık'ın elinde tuttuğu kitabı çocuklar kapmaya çalıştı. Yayınevlerinin olduğu bölümü ziyaret eden Fikri Işık, ilgisini çeken kitapları satın aldı. Babasıyla birlikte Kocaeli Kitap Fuarı'nı ziyaret eden bir kız çocuğuna ise çocuk kitapları hediye etti. Başbakan Yardımcısı Işık, "Kocaeli Kitap Fuarı her sene daha fazla ilgiyle, daha fazla beğeniyle icra edilen bir kitap fuarı. Biz de fırsatı ancak bugün bulabildik. Fevkalade geniş katılımlı bir fuar ve özellikle de sordum arkadaşlara memnun musunuz diye, ilgiden memnunlar. Kocaeli'nin kitap okuma alışkanlığı yüksek. Bundan dolayı da kitap evleri, yayın evleri memnunlar. İnşallah her sene daha da artar. Ziyaretçi ve okuyucu sayısıyla bu kitap fuarı bir Türkiye markası olacak. Tabi Kocaeli'nin birçok alanda örnek oluşturan, model olan bir belediyecilik anlayışı var ki kültür hizmeti de belediyenin aslında vazgeçemeyeceği hizmetlerden bir tanesi" dedi.