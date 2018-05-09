DHA YURT BÜLTENİ-16

Şırnak Beytüşşebap'ta öğrenci servisi kaza yaptı

14'Ü ÖĞRENCİ 17 YARALI ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde öğrenci servisi ile başka bir aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 14'ü öğrenci 17 kişi yaralandı. Yaralılar, Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Beytüşşebap ilçesindeki lisede öğrenim gören öğrencileri taşıyan ve sürücüsü ile plakası öğrenilemeyen okul servis aracı, Ayvalık köyü yolunda bir şirkete ait olan başka bir araç ile belirlenemeyen bir nedenle akşam saatlerinde çarpıştı. Kazada, öğrenci servisinde bulunan 1'i şoför 14 öğrenci ile diğer araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, Beytüşebbap devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Görüntü Dökümü:

-Hastane önünden görüntüler

-Yaralıların hastaneye getirilmesi

-Genel ve detay görüntüler

-Kaza yerinden fotoğraflar Haber-Kamera: Emin BAL/BEYTÜŞŞEBAP/Şırnak,(DHA)- ======================================= Şehit Onbaşı Peker'in cenazesi Sivas'a getirildi IRAK'ın kuzeyindeki Sare Batin bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Komando Piyade Uzman Onbaşı Furkan Peker'in (25) cenazesi memleketi Sivas'a getirildi. Şehit Uzman Onbaşı Peker'in cenazesi, yarın öğlende Garnizon Şehitliği'ne defnedilecek.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde görev yapan Komando Piyade Uzman Onbaşı Furkan Peker, dün Irak'ın kuzeyindeki Sare Batin bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit oldu. Şehidin cenazesi Van'da yapılan törenin ardından askeri kargo uçağı ile memleketi Sivas'a getirildi. Şehit Uzman Çavuş Peker'in cenazesini Sivas Nuri Demirağ Havalimanında Sivas Valisi Davut Gül, 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, kurum müdürleri ile şehidin annesi Meral ve babası Ahmedi Duran Peker, eşi Özge Kılıç Peker ile arkadaşları karşıladı. EŞİNİN FOTOĞRAFINI BIRAKMADI Şehidin cenazesi uçaktan indirildiği sırada eşi Özge Kılıç Peker ile şehidin yakınları sinir krizi geçirdi. Şehidin eşi Özge Kılıç Peker eşinin fotoğrafına sarılarak gözyaşı döktü. Şehit Peker'in cenazesi Sivas Numune Hastanesi morguna kaldırıldı. Şehit Uzman Onbaşı Furkan Peker yarın öğle namazı sonrası kılınacak olan cenaze namazının ardından Yukarı Tekke Mezarlığı içindeki Garnizon Şehitliği'ne defnedilecek.

Görüntü Dökümü:

-Havalanından görüntüler

-Uçağın gelişi

-Cenazesinin indirilişi

-Yakınlarının yaşadığı üzüntü

-Eşinin, şehidin fotoğrafyıla görüntüsü

-Cenazenin götürülüşü Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI-İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA) ============================================== TREN RAYLARINDA MÜZİK DİNLEYEN GENÇ KIZA TREN ÇARPTI ERZURUM'un Aşkale ilçesinde arkadaşı ile birlikte tren yolunda kulaklıkla müzik dinleyerek yürüyen lise öğrencisi Yağmur Gürbüz'e (15) tren çarptı. Yaralanan ve sağlık durumu iyi olan genç kız Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi Acil Servis Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi altına alındı.Olay, dün saat 16.00 sıralarında Aşkale ilçesinin Şafak Mahallesinde meydana geldi. Çevresi tel örgülerle kapalı olan tren yoluna kız arkadaşı ile birlikte giren Yağmur Gürbüz, kulaklıkla müzik dinleyerek yürümeye başladılar. İki kız arkadaş kulaklık nedeniyle o sırada Ankara'dan Kars'a giden Doğu Ekspres treninin düdük sesini duymadı. Çevredekilerin bağırmasına rağmen sesleri duymayan iki genç kızdan lise birinci sınıf öğrencisi Yağmur Gürbüz'e tren çarptı. Olay yerine gelen ambulansla Yağmur Gürbüz Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanın ve olayla ilgili hiçbirşey hatırlamayan Yağmur Gürbüz'ün Acil Servis Yoğun Bakım Ünitesinde tedavisi sürürken, olaya tanık olan çocuklar, "Tren uzun uzun korna çaldı biz de raylarda yürüyen ablalara bağırdık ama kulaklarında kulaklık olduğundan bizi de duymadılar. Ablanın biri son anda atladı, diğerine tren çarparak yola savurdu" dediler.Kazanın ardından Aşkale Emniyet Müdürlüğü olay yeri ekipleri bölgede incelemelerde bulundu. Polisler, görgü tanıkları ve makinistlerin ifadesine başvurduğu için Doğu Ekspres treni 1,5 saat rötarlı olarak yoluna devam etti.

Görüntü Dökümü

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-Muhabir Hümeyra Pardeli'nin anonsu

-Tren istasyonu

-Yürüyen iki kız

-Yaralanan Yağmur Gürbüz'ün fotoğrafı

-Olay yeri

-Görgü tanıklarının olayı anlatması

-Polisler

Haber-Kamera: Hümeyra PARDELİ/ ERZURUM, (DHA)

(2.42 dk-302 mb)

===================================================== Isparta gülünü dünyaya tanıttı TÜRKİYE'nin gül bahçesi olarak nitelendirilen Isparta, 11- 15 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek Gül Fuarı ve Uluslararası Gül Festivali'ne hazır olduğunu görsel şovla gösterdi. Yerli ve yabancı birçok turist önce gül topladı ardından gül bahçelerine kurulan tezgâhlarda halı dokudu. Yöresel kıyafetli halk oyunları ekipleri güllerin içinde oynarken gelin ve damat kıyafetli öğrencilerden oluşan 17 çift güllerin içinde dans etti. Dünyanın en kaliteli güllerinin üretildiği Isparta'da gül fuarı ve uluslararası gül festivali 11 Mayıs'ta başlıyor. Festivalin en önemli ayakları arasında gösterilen Ardıçlı köyündeki gül bahçeleri dolmaya başladı. Yerli ve yabancı konuklar sabahın ilk ışıklarıyla birlikte gül topladı, gül bahçesinde sabah kahvaltısı yaptı, ardından Isparta Belediyesi'nin kurduğu dev çadırlarda kendi elleriyle topladıkları güllerden gül reçeli yapıp, gülün suyunu çıkardı. GÜL BAHÇESİNDE HALI DOKUDULAR

Gül bahçesi içerisine kurulan halı tezgahları gül toplamaya gelen birçok turistin ilgini çekti. Gül bahçesinde halı dokuyan turistler bu güzel kareyi bahçelerin kenarına kurulan kulelerden fotoğraf çekerek ölümsüzleştirdi. GELİN VE DAMATLAR ŞAŞIRTTI Güllerin içindeki şölen birbirinden güzel etkinliklerle devam etti. Isparta Belediyesi'nin gül festivaline Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencileri de katılım gösterdi. Gelin ve damat kıyafeti giyen 17 çift, gül bahçelerinde güzel görüntüler oluşturdu. Gül bahçesinde dans eden çiftler daha sonra gül yapraklarını havaya fırlatarak hatıra fotoğrafı çektirdi. Öğrenciler burada özellikle mayıs ve haziran ayında düğün yapacak çiftlere "Gül bahçesinde fotoğraf çekilmelisiniz" mesajı verdi. HALK OYUNLARI EKİBİ OYNADI Isparta Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün halk oyunları ekibi de gül bahçesi içerisinde yöresel kıyafetlerle gösteride bulundu. Diğer yandan Isparta Belediyesi, Osmanlı dönemine ait birçok kostümü de festivale katılanların fotoğraf çektirmesi amacıyla gül bahçelerine getirtti. Kostümleri kuşanan turistler hem gül topladı hem fotoğraf çektirdi.

'ÖLMEDEN ÖNCE BUNU MUTLAKA YAPIN' Festival Koordinatörü Isparta Belediye Başkan Yardımcısı Recep Erdem, gül fuarı ve festivalinin dünyada büyük ses getireceğini söyledi. Şimdiden birçok tur operatörünün gül bahçesi gezisi için temas kurduğunu aktaran Erdem, "Dünyada ölmeden önce yapılması gereken şeyler arasında gül toplamak da var. Biz herkesi Keçiborlu'nun Ardıçlı köyündeki gül bahçelerine yani güllerin dünyasına davet ediyoruz. Anneler Günü'nde annenize bir hediye vermek isterseniz onu gül bahçesine getirin" dedi. Isparta Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İrfan Veli Kayacan, Ardıçlı köyündeki festivale katılmak isteyenler için her gün belediye önünden şehir içi ulaşım ücretiyle her saat başı otobüs kaldırılacağını söyledi. Keçiborlu Ardıçlı Köyü Muhtarı Yakup Yolcu, köylerinde böyle bir etkinlik düzenleniyor olmasından ötürü büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Turistlerden detay

- Gül bahçelerinden detay

- Gül toplayanlar

- Halı dokuma detay

- Halk oyunları detay

- Gelin ve damatlar detay

- Gelin damat dans

- Halk oyunları gösterisi

- Röpler

- Gül suyu üretimi

- Röpler

- Detay