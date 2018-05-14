DHA YURT BÜLTENİ - 16

Adana Adliyesi'nin tarihi taş binasında korkutan duman

ADANA Adliyesi'nin tarihi taş binasında elektrik panasonun aşırı ısınmasından kaynaklı çıkan duman, polisi ve itfaiyeyi alarma geçirdi. İtfaiye erlerinin tahliye ettiği duman, küçük çaplı maddi hasara neden oldu.

Merkez Seyhan ilçesi Tepebağ Mahallesi'ndeki Adana Adiyesi tarihi taş binasında duman yükseldiğini fark eden yetkililer, durumu itfaiye ve polise bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekibi, tarihi taş binanın elektrik panosundan yükselen dumanlara müdahale etti. İtfaiye erlerinin, bina içindeki dumanları tahliye etmesinin ardından yapılan incelemede küçük çaplı zararın meydana geldiği bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Tarihi taş binanın dış görüntüsü

- İtfaiye aracı ve kalabalıktan görüntü

- Binanın alt katından çıkan duman

- İtfaiye erlerinin müdahale etmesi

- Genel ve detay görüntüler

SÜRE: 00'57" - BOYUT: 58 MB

Haber-Kamera: Murat KİBRİTOĞLU / ADANA,(DHA)

Konyaspor kümede kaldı, spiker canlı yayında ağladı

SÜPER Ligde düşme hattında olan Atiker Konyaspor, Beşiktaş'ın bugün Osmanlıspor'u 3-2 mağlup etmesiyle ligde kalmayı garantiledi. Konya'da bölgesel yayın yapan Kontv'nin spor haberlerini sunan spiker Mustafa Durmuş, canlı yayın sırasında maçtan gelen bilgilerle Beşiktaş'ın yendiğini öğrenince mutluluktan gözyaşlarına hakim olamadı.

Süper ligde mücadele eden Atiker Konyaspor, dün kendi sahasında Göztespor ile 1-1 berabere kaldı. Bu skorla puanını 36'ya yükseltmesine rağmen düşme riskinden kurtulamayan yeşil- beyazlı ekipte gözler düşme hattında bulunan Osmanlıspor'un bugün sahasında oynayacağı Beşiktaş maçına çevrildi. Osmanlıspor- Beşiktaş maçının son dakikalarında kentte bölgesel yayın yapan Kontv'de spor haberlerini sunan spiker Mustafa Durmuş, maçtan gelen bilgilerle maçın uzatma anlarını izleyecilerle paylaşırken duygulandı ve sesi titremeye başladı. Beşiktaş'ın Osmanlıspor'u 3-2 yendiğini öğrenmesi ve Konyaspor'un da ligde kalmayı garantilemesi üzerine Mustafa Durmuş, canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı.